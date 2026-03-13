14 марта в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и «Динамо» М. Начало встречи — в 18:15 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Ростов — Динамо с коэффициентом для ставки за 3.55.

«Ростов»

Турнирное положение: После 20-и туров в РПЛ команда занимает 10-е место в таблице с 22 очками в активе. «Ростов» опережает зону стыковых матчей на 4 балла.

Команда далеко не лучшим образом играет на своем поле. По этому показателю «Ростов» занимает 13-е место в лиге, набрав 13 очков из 30-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Балтикой» (1:1), сравняв счет на 78-й минуте. Матчем ранее «Ростов» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:2) в Кубке России.

Команда провела 3 встречи во всех турнирах после возобновления сезона. За этот отрезок «Ростов» не смог одержать победу, дважды проиграл и однажды сыграл вничью.

Состояние команды: Ростовчане проводят не самый удачный сезон, но это было ожидаемо. Команда выступала выше всех ожиданий только при Карпине, а после его ухода результаты стали скромнее.

«Ростов» одна из худших команд в лиге по результативности, забив всего 17 голов за 20 встреч при 23-х пропущенных. Получится ли взломать оборону московского «Динамо»? Большой вопрос...

«Динамо»

Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе после 20-и туров. Московское «Динамо» отстает от топ-5 в лиге на 9 пунктов.

В гостях подопечные Ролана Гусева играют довольно неплохо, занимая по этому показателю 6-е место в лиге. «Динамо» набрало 12 очков из 30-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «бело-голубые» разгромили ЦСКА со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. «Динамо» не дало армейцам никакой возможности зацепиться за результат.

Команда выиграла все 3 матча после возобновления сезона. За этот период московское «Динамо» разгромило «Крыльев Советов» (4:0) в РПЛ и «Спартак» (5:2) в Кубке России.

Не сыграют: Чавес и Зайнутдинов (у обоих — травмы).

Состояние команды: Московское «Динамо» довольно сильно преобразилось после возобновление сезона. Видно, что Ролан Гусев проделал большую работу во время зимней паузы.

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев проводит хороший сезон. За 20 встреч в рамках чемпионата России форвард забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи. В предстоящем матче нападающий может сыграть ключевую роль.

Прогноз Дмитрия Булыкина

Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в специальном интервью для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от вояжа бело-голубых в Ростов-на Дону:

Динамовцы сейчас набрали очень хороший ход, много забивают, моментов создают еще больше. И налицо хорошая подготовка, бегут, прессингуют на чужой половине — действительно сила в движении, как раньше говорили. И мотивация, несмотря на отсутствие больших турнирных перспектив, видна. За тренера, за свое имя — как ни банально это звучит. Видно, что в коллективе очень здоровая атмосфера. Знаю, как Гусев ее может создать. Все-таки не один год играли с ним и дружим. Настроит хорошо, безо всякой эйфории от предыдущих побед. А вот кураж никуда деться не должен. Ребят тренерский штаб чувствует, поэтому их состояние должны определить безошибочно. Победный состав не меняют, да и Бителло прекрасно смотрелся в новой роли «под нападающим» со смещениями. При этом игра видится непростой, поскольку соперник характерный, неуступчивый, будут зубами цепляться. Но против «лома», как говорится, как что — 1:2, а может и с разницей в два мяча. Дмитрий Булыкин бывший футболист московского «Динамо»

Статистика для ставок

«Ростов» не смог победить ни в одном из 3-х матчей после возобновления сезона

«Динамо» выиграло 3 последних матча, забив 13 голов

В последних 5-и очных встречах «Динамо» обыгрывало «Ростов» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Динамо» М с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.45, а победа «Ростова» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.85.

Прогноз: «Динамо» вновь одержит уверенную победу. «Бело-голубые» только вошли во вкус.

3.55 Победа «Динамо» с форой (-1). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1) за 3.55.

Прогноз: Можно предположить, что «бело-голубые» забьют больше одного гола за игру.

2.25 Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше за 2.25.