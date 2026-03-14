«Динамо» входит в 21-й тур в роли одной из самых ярких команд после зимней паузы: три победы, 13 забитых мячей и резкий подъём настроения вокруг команды Ролана Гусева. У «Ростова» фон совсем другой — южане пока ищут себя после рестарта, теряют очки и регулярно осложняют себе жизнь удалениями. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

14' Игра возобновлена, ничего серьёзного у Ятимова.

14' А теперь Ятимов на газоне. Нужна помощь врачей вратарю «Ростова».

13' У «Динамо» вместо Нгамалё вышел Гладышев.

12' Осипенко столкнулся головами с Сулеймановым, почти сразу поднялся на газон защитник москвичей.

11' Пришлось покинуть поле Нгамалё, серьёзная травма у вингера «Динамо».

09' Нгамалё на газоне, неудачно приземлился Муми, ещё и досталось ему шипами по голеностопу от соперника. Нужна помощь врачей.

07' Тюкавин нарушил правила в атаке.

05' Снова отбился «Ростов» после углового, но мяч остался у «Динамо».

04' Нгамалё с дальней штанги скинул под удар Касересу, Щетинин не дал пробить в подкате.

03' Касерес навесил в штрафную, Бителло принял мяч, но его удар накрыл Роналдо.

01' «Ростов» начал с центра, поехали!

До матча

18:15 Около 9 градусов сегодня в Ростове, осадков нет, так что поле на «Ростов Арене» в хорошем состоянии.

18:00 Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Комаров, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Фомин, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

Максим Осипенко на разминке https://t.me/fcdynamo

17:50 Ян Бобровский назначен главным арбитром матча. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров и Станислав Попков. Резервным рефери назначен Никита Новиков, а инспектором матча будет Александр Гвардис. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Кукуян и Евгений Кукуляк.

«Ростов»

Весна для команды Джонатана Альбы пока получается нервной. В южном дерби с «Краснодаром» ростовчане уступили 1:2, хотя по игре не выглядели безнадёжно и даже в непростых обстоятельствах цеплялись за шанс на очки. Затем последовал вылет из Кубка России после домашнего поражения от махачкалинского «Динамо» со счётом 0:2, причём и этот матч «Ростов» снова заканчивал в меньшинстве.

В прошлом туре южане наконец взяли первое очко в 2026 году, но и здесь без драмы не обошлось. В игре с «Балтикой» «Ростов» был близок к ещё одному поражению, однако спасся в добавленное время после гола Роналдо — 1:1. До этого был отменён мяч Умара Сако, а Алексей Миронов не реализовал пенальти. В итоге команда остаётся на 10-м месте и находится всего в четырёх очках от зоны стыков.

Зимой состав «Ростова» не изменился, и в клубе прямо говорят о своей привычной модели: растить игроков и готовить следующую волну. На первый план в начале весеннего отрезка вышел Илья Вахания, в игре с «Краснодаром» он впервые был капитаном, но завершил матч прямой красной карточкой. В целом у хозяев пока много борьбы и много сопротивления, но слишком мало спокойствия в ключевых эпизодах.

«Динамо»

У «Динамо» картина противоположная. Команда Ролана Гусева после паузы выигрывает, и делает это очень громко. Сначала были 4:0 с «Крыльями Советов», затем 5:2 со «Спартаком» в Кубке России, а после — 4:1 с ЦСКА в чемпионате. Три матча, три победы, 13 забитых мячей и только три пропущенных — один из самых мощных стартов весны в лиге.

Особенно показательной получилась последняя игра. В дерби с ЦСКА дубль оформил Николас Маричаль, Бителло снова сделал результативное действие, а Иван Сергеев забил уже в восьмой раз в сезоне. В клубе при этом стараются не разгонять ожидания раньше времени: Гусев отдельно подчёркивает, что самоуверенности у команды быть не должно и турнирное положение она пока только выправляет.

На этом фоне важна и кадровая, и эмоциональная глубина. В РПЛ дебютировал 17-летний Тимофей Маринкин, который успел поучаствовать в четвёртой голевой атаке, а позже продлил контракт до 2029 года. «Динамо» остаётся лишь седьмым, но именно сейчас выглядит командой, которая пытается резко сократить дистанцию до верхней части таблицы.

Очные встречи

История противостояния скорее на стороне москвичей: в 65 матчах у «Динамо» 28 побед против 16 у «Ростова», ещё 21 игра завершилась вничью. При этом в последних десяти встречах в чемпионате баланс куда плотнее: по три победы у каждой команды и четыре ничьи. В первом круге нынешнего сезона победило «Динамо» со счётом 1:0, а теперь у команды есть шанс закрепить весенний рывок на выезде.