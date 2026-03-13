Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.13.
Алькарас
Карлос пятый год подряд вышел в полуфинал на калифорнийском «тысячнике».
В прошлом сезоне он не смог пройти эту стадию в Индиан-Уэллс, в 2023-м и 2024-м стал чемпионом турнира.
Алькарас пропускал первый круг, а во втором его соперником был Григор Димитров — 6:2, 6:3.
В третьем раунде у испанца был нервный матч против Артура Риндеркнеша — 6:7, 6:3, 6:2. Во втором сете он подвернул голеностоп, но после этого все равно отыграл у француза брейк и идеально провел решающую партию.
В 1/8 финала его соперником был норвежец Каспер Рууд (6:1, 7:6), а в четвертьфинале Алькарас выиграл у британца Кэмерона Норри (6:3, 6:4).
Победная серия Алькараса составляет уже 16 матчей. У него по-прежнему нет ни одного поражения в текущем сезоне.
Медведев
Даниил третий раз за последние четыре года вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
В 2025-м он не прошел эту стадию, а 2023-м и 2024-м проиграл в решающем матче Алькарасу.
На текущем турнире российский теннисист до сих пор не отдал ни одного сета.
Медведев пропускал первый круг, а во втором обыграл чилийца Алехандро Табило — 6:4, 6:2. В третьем раунде чемпион US Open-2021 разгромил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:0.
В 1/8 финала его соперником был американец Алекс Микельсен (6:4, 6:2), а в четвертьфинале Медведев остановил британца Джека Дрейпера (6:1, 7:5).
Победная серия Медведева теперь составляет восемь матчей. На этом отрезке он не проиграл ни одного сета. В конце февраля Даниил стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.19, победу Медведева букмекеры предлагают за 4.60.
Прогноз: «Не люблю делать громкие выводы вроде "это лучший теннис в моей жизни", но играю действительно хорошо», — сказал Даниил после победы над Дрейпером.
Здесь не может быть двух мнений — Медведев действительно чересчур хорошо играл в недавних матчах. Такой прогресс в его игре действительно стал большой неожиданностью.
Несмотря на то, что он проиграл четыре предыдущих матча против Алькараса, сейчас логично предположить, что в предстоящем Медведев как минимум создаст интригу.
Рекомендуемая ставка: Медведев возьмет хотя бы один сет за 2.13.