Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.13.

Алькарас

Карлос пятый год подряд вышел в полуфинал на калифорнийском «тысячнике».

В прошлом сезоне он не смог пройти эту стадию в Индиан-Уэллс, в 2023-м и 2024-м стал чемпионом турнира.

Алькарас пропускал первый круг, а во втором его соперником был Григор Димитров — 6:2, 6:3.

В третьем раунде у испанца был нервный матч против Артура Риндеркнеша — 6:7, 6:3, 6:2. Во втором сете он подвернул голеностоп, но после этого все равно отыграл у француза брейк и идеально провел решающую партию.

В 1/8 финала его соперником был норвежец Каспер Рууд (6:1, 7:6), а в четвертьфинале Алькарас выиграл у британца Кэмерона Норри (6:3, 6:4).

Победная серия Алькараса составляет уже 16 матчей. У него по-прежнему нет ни одного поражения в текущем сезоне.

Медведев

Даниил третий раз за последние четыре года вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В 2025-м он не прошел эту стадию, а 2023-м и 2024-м проиграл в решающем матче Алькарасу.

На текущем турнире российский теннисист до сих пор не отдал ни одного сета.

Медведев пропускал первый круг, а во втором обыграл чилийца Алехандро Табило — 6:4, 6:2. В третьем раунде чемпион US Open-2021 разгромил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:0.

В 1/8 финала его соперником был американец Алекс Микельсен (6:4, 6:2), а в четвертьфинале Медведев остановил британца Джека Дрейпера (6:1, 7:5).

Победная серия Медведева теперь составляет восемь матчей. На этом отрезке он не проиграл ни одного сета. В конце февраля Даниил стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.19, победу Медведева букмекеры предлагают за 4.60.

Прогноз: «Не люблю делать громкие выводы вроде "это лучший теннис в моей жизни", но играю действительно хорошо», — сказал Даниил после победы над Дрейпером.

Здесь не может быть двух мнений — Медведев действительно чересчур хорошо играл в недавних матчах. Такой прогресс в его игре действительно стал большой неожиданностью.

Несмотря на то, что он проиграл четыре предыдущих матча против Алькараса, сейчас логично предположить, что в предстоящем Медведев как минимум создаст интригу.

2.13 Медведев возьмет хотя бы один сет — да

Рекомендуемая ставка: Медведев возьмет хотя бы один сет за 2.13.