В этом экспрессе рассмотрим матчи в РПЛ, Бундеслиге и Серии А. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 14 марта с коэффициентом для ставки за 4.34.

«Зенит» — «Спартак»

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

Зимой «Зенит» провёл заметную перестройку состава: клуб расстался с рядом латиноамериканских игроков и усилился бразильцем Джон Джоном, колумбийцем Джоном Дураном, а также защитником Игорем Дивеевым, который пополнил команду в результате обмена.

Однако начало весенней части сезона оказалось для вице-чемпионов России не таким убедительным, как ожидалось.  Результаты трёх официальных матчей с конца февраля нельзя назвать провальными, но качество игры команды вызывает вопросы.  «Зенит» по-прежнему испытывает трудности при взломе насыщенной обороны соперников.  Победы над «Балтикой» в Кубке России и чемпионате получились нервными — обе встречи завершились минимальными победами петербуржцев и сопровождались судейскими спорами.  В прошлом туре команда потерпела и первое поражение в году, уступив «Оренбургу», который находится в нижней части таблицы.

В «Спартаке» кадровых изменений среди футболистов оказалось меньше, однако серьёзные перемены произошли на тренерском мостике.  Команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо.  Под его руководством красно-белые выиграли два из трёх матчей чемпионата, однако игра команды оставила неоднозначное впечатление.

«Спартак» обыграл «Акрон» и «Сочи», но при этом пропустил в этих встречах пять мячей, что вновь подчеркнуло серьёзные проблемы в обороне.  Ситуацию осложняет дисквалификация защитника Александера Джику.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.70.

«Байер» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

Матч между «Байером» и «Баварией» в Леверкузене пройдёт в ситуации, когда мюнхенский клуб фактически контролирует чемпионскую гонку.  За девять туров до конца сезона команда Венсана Компани уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя — дортмундскую «Боруссию» — на 11 очков.

Победы в национальном первенстве даются «Баварии» довольно уверенно, а её результативность в чемпионате Германии близка к четырём голам за матч.  При этом столь высокая эффективность проявляется не только во внутреннем турнире.  В Лиге чемпионов мюнхенцы заняли второе место на общем этапе, уступив лишь «Арсеналу», а затем в первом матче 1/8 финала разгромили «Аталанту» в Бергамо, забив шесть мячей даже без Гарри Кейна.

«Байер» остаётся единственным представителем Германии в Лиге чемпионов помимо «Баварии».  На днях команда из Леверкузена провела тяжёлый матч против «Арсенала» и сумела добиться ничьей 1:1, причём лондонцы до последних минут находились под серьёзным давлением.  Однако такая напряжённая игра наверняка отняла у «фармацевтов» много сил.

При этом календарь на ближайшую неделю также складывается в пользу «Баварии».  Ответные матчи Лиги чемпионов уже на подходе: «Байеру» предстоит выезд в Лондон, причём сыграть там придётся на день раньше, чем «Баварии», которая примет «Аталанту» в Мюнхене.  Это обстоятельство может заставить тренерский штаб леверкузенцев более осторожно распределять силы.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча именно «Баварию».  В пользу мюнхенцев говорит и статистика текущего сезона — команда не потеряла ни одного очка в матчах против клубов из топ-6 Бундеслиги.  Более того, в первом круге «Бавария» уверенно обыграла «Байер» со счётом 3:0.

Ставка: Обе команды забьют за 1.47.

«Интер» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В предстоящем туре Серии А «Интер» постарается реабилитироваться после поражения в дерби, а «Аталанта» подходит к игре на фоне тяжёлого еврокубкового матча и сложного календаря.

В прошлом туре миланцы провели один из ключевых матчей сезона — дерби против «Милана».  Подопечные Кристиана Киву не завоевали очков, уступив со счётом 0:1.  У «Интера» были возможности спасти игру, но реализовать их команда так и не смогла.

«Аталанта», в свою очередь, провела крайне неудачный матч в Лиге чемпионов.  В первой игре 1/8 финала против «Баварии» бергамаски уже к 25-й минуте уступали со счётом 0:3.  После перерыва ситуация только ухудшилась — с 52-й по 67-ю минуту мюнхенцы забили ещё трижды и практически сняли вопрос о победителе противостояния.  Гол Марио Пашалича в концовке лишь немного сократил разрыв и вряд ли повлияет на общий исход дуэли.

История последних очных встреч говорит в пользу «Интера».  Миланский клуб выиграл у «Аталанты» пять предыдущих матчей подряд, причём с впечатляющей разницей мячей — 13:0.  Дополнительным фактором станет плотный график «Аталанты».  Команде предстоит ответная игра с «Баварией», и тренерскому штабу придётся выбирать между ротацией состава и риском подойти к еврокубковому матчу с уставшими лидерами.  В такой ситуации «Интер» может воспользоваться преимуществом и добиться важной победы, которая позволит миланцам восстановить уверенность после поражения в дерби.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

Общий коэффициент — 4.34.