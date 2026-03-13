В этом экспрессе рассмотрим матчи в РПЛ, Бундеслиге и Серии А. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 14 марта с коэффициентом для ставки за 4.34.

«Зенит» — «Спартак»

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

Зимой «Зенит» провёл заметную перестройку состава: клуб расстался с рядом латиноамериканских игроков и усилился бразильцем Джон Джоном, колумбийцем Джоном Дураном, а также защитником Игорем Дивеевым, который пополнил команду в результате обмена.

Однако начало весенней части сезона оказалось для вице-чемпионов России не таким убедительным, как ожидалось. Результаты трёх официальных матчей с конца февраля нельзя назвать провальными, но качество игры команды вызывает вопросы. «Зенит» по-прежнему испытывает трудности при взломе насыщенной обороны соперников. Победы над «Балтикой» в Кубке России и чемпионате получились нервными — обе встречи завершились минимальными победами петербуржцев и сопровождались судейскими спорами. В прошлом туре команда потерпела и первое поражение в году, уступив «Оренбургу», который находится в нижней части таблицы.

В «Спартаке» кадровых изменений среди футболистов оказалось меньше, однако серьёзные перемены произошли на тренерском мостике. Команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо. Под его руководством красно-белые выиграли два из трёх матчей чемпионата, однако игра команды оставила неоднозначное впечатление.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

«Спартак» обыграл «Акрон» и «Сочи», но при этом пропустил в этих встречах пять мячей, что вновь подчеркнуло серьёзные проблемы в обороне. Ситуацию осложняет дисквалификация защитника Александера Джику.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.70.

«Байер» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

Матч между «Байером» и «Баварией» в Леверкузене пройдёт в ситуации, когда мюнхенский клуб фактически контролирует чемпионскую гонку. За девять туров до конца сезона команда Венсана Компани уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя — дортмундскую «Боруссию» — на 11 очков.

Победы в национальном первенстве даются «Баварии» довольно уверенно, а её результативность в чемпионате Германии близка к четырём голам за матч. При этом столь высокая эффективность проявляется не только во внутреннем турнире. В Лиге чемпионов мюнхенцы заняли второе место на общем этапе, уступив лишь «Арсеналу», а затем в первом матче 1/8 финала разгромили «Аталанту» в Бергамо, забив шесть мячей даже без Гарри Кейна.

«Байер» остаётся единственным представителем Германии в Лиге чемпионов помимо «Баварии». На днях команда из Леверкузена провела тяжёлый матч против «Арсенала» и сумела добиться ничьей 1:1, причём лондонцы до последних минут находились под серьёзным давлением. Однако такая напряжённая игра наверняка отняла у «фармацевтов» много сил.

При этом календарь на ближайшую неделю также складывается в пользу «Баварии». Ответные матчи Лиги чемпионов уже на подходе: «Байеру» предстоит выезд в Лондон, причём сыграть там придётся на день раньше, чем «Баварии», которая примет «Аталанту» в Мюнхене. Это обстоятельство может заставить тренерский штаб леверкузенцев более осторожно распределять силы.

Прогнозы и ставки на футбол

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча именно «Баварию». В пользу мюнхенцев говорит и статистика текущего сезона — команда не потеряла ни одного очка в матчах против клубов из топ-6 Бундеслиги. Более того, в первом круге «Бавария» уверенно обыграла «Байер» со счётом 3:0.

Ставка: Обе команды забьют за 1.47.

«Интер» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В предстоящем туре Серии А «Интер» постарается реабилитироваться после поражения в дерби, а «Аталанта» подходит к игре на фоне тяжёлого еврокубкового матча и сложного календаря.

В прошлом туре миланцы провели один из ключевых матчей сезона — дерби против «Милана». Подопечные Кристиана Киву не завоевали очков, уступив со счётом 0:1. У «Интера» были возможности спасти игру, но реализовать их команда так и не смогла.

«Аталанта», в свою очередь, провела крайне неудачный матч в Лиге чемпионов. В первой игре 1/8 финала против «Баварии» бергамаски уже к 25-й минуте уступали со счётом 0:3. После перерыва ситуация только ухудшилась — с 52-й по 67-ю минуту мюнхенцы забили ещё трижды и практически сняли вопрос о победителе противостояния. Гол Марио Пашалича в концовке лишь немного сократил разрыв и вряд ли повлияет на общий исход дуэли.

История последних очных встреч говорит в пользу «Интера». Миланский клуб выиграл у «Аталанты» пять предыдущих матчей подряд, причём с впечатляющей разницей мячей — 13:0. Дополнительным фактором станет плотный график «Аталанты». Команде предстоит ответная игра с «Баварией», и тренерскому штабу придётся выбирать между ротацией состава и риском подойти к еврокубковому матчу с уставшими лидерами. В такой ситуации «Интер» может воспользоваться преимуществом и добиться важной победы, которая позволит миланцам восстановить уверенность после поражения в дерби.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

4.34 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.34.