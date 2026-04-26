27 апреля в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Балтика» и «Акрон». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Балтика — Акрон с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Балтика»

Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон, занимая 4-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе после 26-и туров. «Балтика» отстает от тройки лидеров на 3 пункта.

Калининградцы также неплохой выступают на своем поле. «Балтика» занимает 6-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 26 очков из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 60-й минуте. Матчем ранее «Балтика» также поделила очки с «Краснодаром» (2:2).

Команда непременно играет вничью в последних 4-х матчах РПЛ. За этот отрезок «Балтика» поделила очки с «Пари НН» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (2:2).

Не сыграют: Цивич (травма) и Петров (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Балтика» выступает на протяжении всего сезона выше всех ожиданий. Казалось, что команда будет бороться за место в середине турнирной таблицы, но сейчас калининградцы всерьез претендуют на место в топ-3 по итогам нынешнего сезона.

В последних 5-и очных встречах «Балтика» трижды обыграла «Акрон», а также по одному разу проиграла и сыграла вничью. Получится ли на сей раз победить? Команда все никак не может победив, часто играя вничью.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе после 26-и туров. «Акрон» находится в зоне стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе.

Стоит отметить, что команда выступает лучше в гостях, нежели дома. По результатам встреч на чужом поле «Акрон» набрал 14 очков из 39-и возможных, занимая по этому показателю 8-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ тольяттинцы сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), пропустив гол на 75-й минуте. Матчем ранее «Акрон» поделил очки с «Рубином» (1:1).

До этого команда проиграла 3 матча подряд. За этот период «Акрон» уступил московскому «Динамо» (2:3), ЦСКА (1:2) и «Локомотиву» (1:5).

Состояние команды: В прошедшем сезоне «Акрон» стал одним из главных открытий сезона, но в этом году тольяттинцы борятся за выживание в РПЛ. До спасительной 12-й строчки команде не хватает 2 балла.

В нынешнем сезоне 37-летний нападающий «Акрон» Артем Дзюба продолжает держать высокий уровень. В последних 4-х встречах форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Балтика» непременно играл вничью

«Акрон» не может победить в РПЛ на протяжении 10-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Балтика» трижды обыграла «Акрон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Балтике» с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.95, а победа «Акрона» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Команды сыграют аккуратно в 1-м тайме.

2.25 Ничья в 1-м тайме.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.25.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.25.

Прогноз: Можно предположить, что «Балтика» наконец-то победит.

2.13 Победа «Балтики» с форой (-1).

Ставка: Победа «Балтики» с форой (-1) за 2.13.

Ставка: Победа «Балтики» с форой (-1) за 2.13.