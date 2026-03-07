«ПСЖ» подошёл к домашнему матчу с «Монако» в максимально неудобный момент. До первой встречи с «Челси» в Лиге чемпионов оставалось всего несколько дней, Луис Энрике вновь начал думать о ротации, а на поле снова вылезло всё то, что в последние недели тревожит Париж. Команда, которая ещё недавно казалась почти неуязвимой дома в чемпионате, проиграла на «Парк де Пренс» 1:3. «Монако» же, наоборот, выглядел как команда, которая точно понимает, где и как можно обыграть «ПСЖ». А один из самых ярких эпизодов вечера подарил Александр Головин, когда после перерыва и почти сразу забил Матвею Сафонову победный гол в матче.

Формально «ПСЖ» довольно быстро забрал себе территорию и мяч. Но если в прошлом сезоне Энрике приучил к вертикалям и максимально хищному владению, в этом году механизм часто барахлит. Уже на старте гости тревожили парижан после стандартов и быстрых вертикальных атак, а Аклиуш и Закария несколько раз очень конкретно проверили, насколько собран Париж.

Аклиуш и Головин шокируют Париж

Париж ответил моментом Хакими и несколькими подходами к воротам, но всё это не складывалось в ощущение настоящего давления. Скорее команда Луиса Энрике катала мяч в поисках ритма, которого не было. И на этом фоне особенно тяжёлой выглядела ошибка Уоррена Заира-Эмери. Молодой полузащитник, обычно один из самых надёжных у «ПСЖ», зачем-то полез в дриблинг у своей штрафной, потерял мяч, а дальше «Монако» блестяще реализовал момент — Аклиуш оказался в нужной точке и открыл счёт.

Гол Аклиуша afp.com

Гол очень точно описал весь первый тайм. Париж вроде бы собирался играть первым номером при своих болельщиках, но любой риск и любая небрежность тут же превращались в тревогу. А «Монако» не нужно было много моментов, чтобы чувствовать себя в игре комфортно.

Александр Головин начал матч в запасе, но после выхода на поле мгновенно попал в ритм игры. На 55-й минуте Головин открылся у линии штрафной и первым касанием пробил в противоход Сафонову. Для «ПСЖ» эта атака была особенно обидной из-за очередной ошибки, голевую передачу на россиянина отдал Витинья, когда пытался перехватить мяч.

Александр Головин и Фоларин Балоган afp.com

После 0:2 «ПСЖ» окончательно занервничал. И это, пожалуй, самое тревожное для Луиса Энрике. Команда, которая должна была прибавлять по ходу большого вечера, наоборот, стала выглядеть ещё более дёрганой.

Вспышка Барколя не стала началом камбека

Луис Энрике попытался оживить матч заменами. На поле вышли Дембеле, Ли и Меюлю, только тогда «Парк де Пренс» впервые почувствовал, что хозяева живы. Появилось движение, быстрые комбинации, стало больше остроты в штрафной. Почти сразу после замен Хакими протащил мяч в центр, сквозь отскоки скинул под удар Барколя, а тот уложил мяч в ближний угол. На несколько минут показалось, что матч сейчас развернётся — «ПСЖ» наконец-то разозлился, а «Монако» впервые в матче серьёзно прижался к воротам. Но это ощущение длилось совсем недолго.

Барколя с мячом afp.com

Почти сразу гости снова забили в контратаке. Хакими отдал небрежный пас на своей половине, Витинья потерял мяч под прессингом, Балоган мощно пробил из-за штрафной, а мяч предательски для Сафонова отскочил от Нуну Мендеша в сетку. Важна даже не сама цифра на табло, а то, как быстро «ПСЖ» снова развалился после собственной вспышки. Команда только-только зарядила себя на камбек, только собралась на штурм — и тут же пропустила, потеряв шанс даже на ничью.

Фоларин Балоган afp.com

Счёт 3:1 можно было бы списать на реализацию, отдельные ошибки или кадровые решения Луиса Энрике, но проблема «ПСЖ», кажется, глубже. Париж снова провалил большой матч сразу в нескольких компонентах игры. У высокой линии обороны не было должной страховки, откуда-то появилась неуверенность при выходе из обороны, а решения в финальной трети как будто опаздывали на полсекунды. Всё это уже повторяется не впервые.

«Монако» же сыграл очень цельно. Команда не просто ловила соперника на ошибках, а системно создавала для этих ошибок условия. Монегаски прессинговали в правильных зонах, не давали Парижу разгоняться через центр и очень качественно пользовались свободой после перехватов. Отдельно стоит сказать и про Кёна. Вратарь «Монако» не выдавал спектакль на десять сейвов, но в нужные моменты был надёжен и не подарил «ПСЖ» ни одного лишнего шанса вернуться в матч.

«ПСЖ» — «Монако» afp.com

Перед «Челси» к «ПСЖ» слишком много вопросов

Главный неприятный вывод для Парижа в том, что это поражение случилось не на фоне случайного провала. «ПСЖ» всё чаще выглядит уязвимым именно в матчах, где соперник не боится играть смело и быстро. А «Челси» — как раз команда, которая не станет прощать такие потери и провалы после собственных ошибок. Домашнее поражение от «Монако» в чемпионате само по себе ещё не катастрофа. Но его контекст делает картину совсем другой. Лидер Лиги 1 снова подпустил к себе конкурентов и подошёл к европейской весне с ощущением нестабильности.

А «Монако» увозит из Парижа важные три очка, но ещё и определённый символ мести за вылет из Лиги Чемпионов. Монегаски уже дважды обыграли «ПСЖ» в Лиге 1, как бы сравняв счёт за обидную еврокубковую дуэль.