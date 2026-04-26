прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.97

Россиянин Даниил Медведев сыграет против норвежца Николая Будкова Кьера в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Будков Кьер с коэффициентом для ставки за 1.97.

Медведев

Даниил пропускал первый круг, а во втором его соперником был Фабиан Марожан.

Матч получился непростым, россиянин дожал венгерского теннисиста только в третьем сете — 6:2, 6:7, 6:4.

Но самое главное, что на этот раз Медведев был максимально сконцентрировал и мотивирован, в отличие от «Мастерса» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу Медведев проиграл в стартовом матче Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6.

Победа над Марожаном подтвердила, что ужасное поражение от итальянца было всего лишь досадным недоразумением.

В этом году Медведев провел 26 матчей. На этом отрезке у него 20 побед и шесть поражений.

После 2019 года Медведев ни разу не проигрывал в Мадриде раньше четвертого круга.

Будков Кьер

Николай впервые в карьере играет на турнире ATP 1000. Эту неделю он начал в статусе 140-й ракетки мира.

Норвежец пробился в основную сетку мадридского «тысячника» через квалификацию.

В отборе его соперниками были итальянцы Франческо Маэстрелли и Моэс Эшарги из Туниса.

В первом круге Будков Кьер встречался с Райли Опелкой, который не смог завершить матч. Американец снялся в первом сете при счете 5:3 в пользу 19-летнего норвежца.

Зато во втором раунде Будков Кьер разгромил за 54 минуты Дениса Шаповалова — 6:2, 6:1.

Интересно, что перед этим Николай не прошел квалификацию в Марракеше, Монте-Карло и Барселоне. Кроме того, до этой недели он ни разу в текущем сезоне не выигрывал на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Будкова Кьера букмекеры предлагают за 3.30.

Прогноз: это один из тех случаев, когда явный фаворит не совсем не понимает, чего ожидать от соперника, который явно поймал кураж. Скорее всего, Медведев обыграет норвежца, но вряд ли с разгромным счетом.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Медведев — Будков Кьер принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.