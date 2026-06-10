Румынка Сорана Кырстя сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге турнира WTA 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Кырстя
У Сораны в первом раунде был непростой матч против Мэддисон Инглис.
Вопреки ожиданиям, румынская теннисистка не смогла обыграть австралийку в двух сетах — 6:4, 5:7, 6:2.
Кырстя выиграла 15 из последних 19-ти матчей.
На прошлой неделе 36-летняя румынка дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос.
Кроме того, весной Кырстя дошла до полуфинала на «тысячнике» в Риме и на турнире Руане.
В текущем сезоне Сорана провела уже 41 матч. На этом отрезке у него 32 победы и девять поражений.
Также стоит обратить внимание, что в 2024-м и 2025-м Кырстя не выиграла ни одного матча на траве.
Радукану
Эмма в стартовом матче одержала уверенную победу над Анной Блинковой.
Вопреки ожиданиям, британка отдала российской теннисистке лишь три гейма — 6:0, 6:3.
В отличие от Кырсти, Радукану пропустила большую часть грунтовой серии турнира.
На неделе перед Ролан Гаррос чемпионка US Open-2021 проиграла Диан Парри в первом круге турнира в Страсбурге.
На французском «Шлеме» Радукану тоже не прошла первый раунд, уступив аргентинке Солане Сьерре со счетом 0:6, 6:7.
Лучшим результатом Эммы в этом году пока остается выход в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
Радукану провела пока лишь 17 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее отрицательный баланс — восемь побед и девять поражений.
В прошлом году Радукану дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кырстю в этом матче можно поставить за 1.71, победу Радукану букмекеры предлагают за 2.13.
Прогноз: в начале февраля Сорана разгромила Эмму в финале турнира в Клуж-Напоке со счетом 6:0, 6:2.
Несмотря на это, сейчас все равно нет уверенности, что Кырстя снова обыграет чемпионку US Open-2021. Вероятно, их встреча на лондонской траве получится куда более напряженной.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.