Кырстя снова обыграет Радукану с разгромным счетом?

прогноз на матч второго круга турнира в Лондоне, ставка за 1.92

Румынка Сорана Кырстя сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге турнира WTA 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Кырстя

У Сораны в первом раунде был непростой матч против Мэддисон Инглис.

Вопреки ожиданиям, румынская теннисистка не смогла обыграть австралийку в двух сетах — 6:4, 5:7, 6:2.

Кырстя выиграла 15 из последних 19-ти матчей.

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На прошлой неделе 36-летняя румынка дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

Кроме того, весной Кырстя дошла до полуфинала на «тысячнике» в Риме и на турнире Руане.

В текущем сезоне Сорана провела уже 41 матч. На этом отрезке у него 32 победы и девять поражений.

Также стоит обратить внимание, что в 2024-м и 2025-м Кырстя не выиграла ни одного матча на траве.

Радукану

Эмма в стартовом матче одержала уверенную победу над Анной Блинковой.

Вопреки ожиданиям, британка отдала российской теннисистке лишь три гейма — 6:0, 6:3.

В отличие от Кырсти, Радукану пропустила большую часть грунтовой серии турнира.

На неделе перед Ролан Гаррос чемпионка US Open-2021 проиграла Диан Парри в первом круге турнира в Страсбурге.

На французском «Шлеме» Радукану тоже не прошла первый раунд, уступив аргентинке Солане Сьерре со счетом 0:6, 6:7.

Лучшим результатом Эммы в этом году пока остается выход в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Радукану провела пока лишь 17 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее отрицательный баланс — восемь побед и девять поражений.

В прошлом году Радукану дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кырстю в этом матче можно поставить за 1.71, победу Радукану букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: в начале февраля Сорана разгромила Эмму в финале турнира в Клуж-Напоке со счетом 6:0, 6:2.

Несмотря на это, сейчас все равно нет уверенности, что Кырстя снова обыграет чемпионку US Open-2021. Вероятно, их встреча на лондонской траве получится куда более напряженной.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Кырстя — Радукану принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.