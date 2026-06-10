Австралиец Ник Кирьос сыграет против японца Сё Симабукуро во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Симабукуро
Сё в первом раунде одержал уверенную победу над французом Кантентом Алисом — 6:4, 6:2.
С учетом квалификации японский теннисист провел в Штутгарте уже три матча.
В отборе его соперниками были грек Стефанос Сакеларидис и представитель Австрии Юрий Родионов.
В начале июня Симабукуро дошел до четвертьфинала на травяном «челленджере» в Бирмингеме. После побед над Синтаро Мотидзуки и Элиасом Имером 28-летний японец проиграл Камилю Майхшаку.
Всего в этом сезоне Симабукуро провел уже 40 матчей. На этом отрезке у него 24 матча и 16 поражений.
В этом году Сё пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основного тура.
Кирьос
Ник в первом круге одержал победу над французом Корантентом Муте — 6:3, 6:4.
Австралиец выиграл первый официальный матч в одиночном разряде с марта 2025 года.
Это очередная попытка Кирьоса вернуться в тур после многочисленных травм колена и запястья, из-за которых он почти не играл после 2022 года.
«Мне делали реконструкцию запястья, четыре операции на колене. Но я вернулся прежде всего ради болельщиков. Я остаюсь ради вас», — сказал 31-летний австралиец после победы над Муте.
За последние три с половиной года Кирьос провел в общей сложности лишь 12 матчей (три победы и 10 поражений).
В прошлом году Ник выиграл лишь один из семи матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Симабукуро в этом матче можно поставить за 2.37, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: обыграв Муте после очередного большого перерыва, Кирьос подтвердил, что на траве он по-прежнему опасен. Однако в данном случае есть сомнения, успеет ли он восстановиться к предстоящей игре против японца. Поэтому оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.