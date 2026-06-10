Сможет ли Кирьос выйти в четвертьфинал в Штутгарте?

прогноз на матч второго круга турнира в Штутгарте, ставка за 1.95

Австралиец Ник Кирьос сыграет против японца Сё Симабукуро во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Симабукуро

Сё в первом раунде одержал уверенную победу над французом Кантентом Алисом — 6:4, 6:2.

С учетом квалификации японский теннисист провел в Штутгарте уже три матча.

В отборе его соперниками были грек Стефанос Сакеларидис и представитель Австрии Юрий Родионов.

В начале июня Симабукуро дошел до четвертьфинала на травяном «челленджере» в Бирмингеме. После побед над Синтаро Мотидзуки и Элиасом Имером 28-летний японец проиграл Камилю Майхшаку.

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Всего в этом сезоне Симабукуро провел уже 40 матчей. На этом отрезке у него 24 матча и 16 поражений.

В этом году Сё пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основного тура.

Кирьос

Ник в первом круге одержал победу над французом Корантентом Муте — 6:3, 6:4.

Австралиец выиграл первый официальный матч в одиночном разряде с марта 2025 года.

Это очередная попытка Кирьоса вернуться в тур после многочисленных травм колена и запястья, из-за которых он почти не играл после 2022 года.

«Мне делали реконструкцию запястья, четыре операции на колене. Но я вернулся прежде всего ради болельщиков. Я остаюсь ради вас», — сказал 31-летний австралиец после победы над Муте.

За последние три с половиной года Кирьос провел в общей сложности лишь 12 матчей (три победы и 10 поражений).

В прошлом году Ник выиграл лишь один из семи матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Симабукуро в этом матче можно поставить за 2.37, победу Кирьоса букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: обыграв Муте после очередного большого перерыва, Кирьос подтвердил, что на траве он по-прежнему опасен. Однако в данном случае есть сомнения, успеет ли он восстановиться к предстоящей игре против японца. Поэтому оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Симабукуро — Кирьос принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.