Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Штруфф
Ян-Леннард в первом раунде одержал победу над канадцем Алексисом Галарно — 6:2, 6:7, 6:3.
Немецкий теннисист пятый раз в сезоне вышел во второй круге на уровне ATP.
При этом Штруфф пока ни разу в этом году не выигрывал хотя бы два матча подряд на турнирах категории ATP 250 или выше.
У 36-летнего немца пока отрицательный баланс — 10 побед и 15 поражений.
В прошлом году Штруфф не смог пройти второй раунд на турнире в Штутгарте, тогда как в 2024-м он дошел до четвертьфинала, а в 2023-м и вовсе остановился в шаге от титула.
Бублик
Александр попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
Это будет первый матч Бублика после Ролан Гаррос, на котором он не смог защитить прошлогодний четвертьфинал.
Более того, в этот раз он не прошел даже первый круг. При этом в столице Франции он проиграл — Штруффу.
В этом году Бублик неубедительно провел весеннюю серию турниров на грунте, выиграв лишь пять матчей из 11-ти.
Несмотря на недавние результаты, он начал эту неделю в статусе 11-й ракетки мира.
В прошлом году Бублик не прошел первый круг на Уимблдоне, но зато перед этим он стал победителем престижного травяного «пятисотника» в Галле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: «У этих типов цель карьеры — меня обоссать и Медведа», — кричал Бублик во время матча со Штруффом в Париже.
Очевидно, что в предстоящей игре у Саши не будет проблем с мотивацией. Однако мы все равно не уверены, что он подтвердит статус фаворита. Теннис Штруффа тоже идеально подходит к игре на траве.
Также стоит обратить внимание, что немец выиграл шесть из девяти предыдущих матчей против Бублика.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.