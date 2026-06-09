прогноз на матч второго круга турнира в Штутгарте, ставка за 1.92

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Штруфф

Ян-Леннард в первом раунде одержал победу над канадцем Алексисом Галарно — 6:2, 6:7, 6:3.

Немецкий теннисист пятый раз в сезоне вышел во второй круге на уровне ATP.

При этом Штруфф пока ни разу в этом году не выигрывал хотя бы два матча подряд на турнирах категории ATP 250 или выше.

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У 36-летнего немца пока отрицательный баланс — 10 побед и 15 поражений.

В прошлом году Штруфф не смог пройти второй раунд на турнире в Штутгарте, тогда как в 2024-м он дошел до четвертьфинала, а в 2023-м и вовсе остановился в шаге от титула.

Бублик

Александр попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Это будет первый матч Бублика после Ролан Гаррос, на котором он не смог защитить прошлогодний четвертьфинал.

Более того, в этот раз он не прошел даже первый круг. При этом в столице Франции он проиграл — Штруффу.

В этом году Бублик неубедительно провел весеннюю серию турниров на грунте, выиграв лишь пять матчей из 11-ти.

Несмотря на недавние результаты, он начал эту неделю в статусе 11-й ракетки мира.

В прошлом году Бублик не прошел первый круг на Уимблдоне, но зато перед этим он стал победителем престижного травяного «пятисотника» в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: «У этих типов цель карьеры — меня обоссать и Медведа», — кричал Бублик во время матча со Штруффом в Париже.

Очевидно, что в предстоящей игре у Саши не будет проблем с мотивацией. Однако мы все равно не уверены, что он подтвердит статус фаворита. Теннис Штруффа тоже идеально подходит к игре на траве.

Также стоит обратить внимание, что немец выиграл шесть из девяти предыдущих матчей против Бублика.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Штруфф — Бублик позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.