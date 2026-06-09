прогноз на матч второго круга турнира в Хертогенбосе, ставка за 2.00

Австралийцы Алекс Де Минор сыграет против американца Мартина Дамма во втором круге турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Дамм

Мартин в первом раунде одержал уверенную победу над испанцем Хауме Муньяром — 6:4, 6:4.

Американский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборочных матчах он обыграл нидерландца Макса Хукеса и венгра Мартона Фучовича.

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Дамм провел уже шесть матчей на траве в этом сезоне. В начале июня он не прошел квалификацию на «челленджере» в Бирмингеме, но попал в основную сетку как лаки-лузер, после чего проиграл в первом круге Билли Харрису (6:2, 6:7, 6:7).

В этом году Дамм провел уже 38 матчей. На этом отрезке у него 22 победы и 16 поражений.

На уровне основного тура его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

Де Минор

Алекс попал в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.

В последнее время в игре австралийского теннисиста наметился существенный спад.

В конце мая Де Минор проиграл Якубу Меншику в третьм круге Ролан Гаррос, после чего признался, что пока не может понять, что происходит: «В моей карьере не было ничего похожего на то, что происходит в последний месяц. Я просто пытаюсь найти причины и решения, но это не те проблемы, которые у меня были раньше. Наоборот. Я всегда чувствовал себя тем парнем — знаете, будто я собака с костью: не отпускаю, не останавливаюсь до самого конца. Я не понимаю, что произошло».

Интересно, что спад начался сразу после победы на февральском турнире в Роттердаме.

С тех пор лучшим результатом Де Минора пока остается выход в полуфинал грунтового «пятисотника» в Гамбурге.

В прошлом году Де Минор не играл в Хертогенбосе, тогда как в 2024-м он стал победителем местного турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дамма в этом матче можно поставить за 4.30, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: в отличие от соперника, Де Минор в этом году пока ни разу не играл на траве. Вероятно, американец как минимум сможет создать интригу и избежать поражения с крупным счетом.

2.00 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Дамм — Де Минор принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.