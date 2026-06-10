прогноз на матч второго круга турнира в Лондоне, ставка за 1.96

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против немки Татьяны Марии во втором круге турнира WTA 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Рыбакина

Елена попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Это будет первый матч Рыбакиной после Ролан Гаррос, на котором она не смогла пройти даже второй круг.

В столице Франции Рыбакина после уверенной победы над Вероникой Эрьявец сенсационно проиграла украинке Юлии Стародубцевой.

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Рыбакина выиграла 10 из 13-ти матчей на грунте, а ее лучшим результатом на этом покрытии стала победа на «пятисотнике» в Штутгарте.

Также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Елена выиграла 31 из 39-ти матчей.

Мария

Татьяна в первом круге одержала уверенную победу над экс-третьей ракеткой мира Марией Саккари — 6:3, 6:3.

С учетом квалификации она провела на лондонском «пятисотнике» уже три матча.

В отборе немецкая теннисистка обыграла японку Юрико Миядзаки и представительницу Казахстана Камиллу Рахимову.

Ну а теперь самое интересное: победная серия Марии в Лондоне составляет уже 10 матчей.

Мария — действующая чемпионка лондонского «пятисотника».

В 2025-м немка прошла квалификацию, после чего обыграла в основной сетке Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Аманду Анисимову.

В текущем сезоне у 38-летней Марии пока отрицательный баланс в текущем сезоне. В 2026-м она выиграла только 15 из 36-ти матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.25, победу Марии букмекеры предлагают за 3.92.

Прогноз: в прошлом году Рыбакина сенсационно проиграла Марии в четвертьфинала лондонского турнира — 4:6, 6:7.

Вероятно, Елена возьмет реванш, но мы не уверены, что она сможет обыграть немку с разгромным счетом.

1.96 Победа Рыбакиной + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Рыбакина — Мария принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.