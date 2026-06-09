прогноз на матч второго круга турнира в Штутгарте, ставка за 2.05

Американцы Бен Шелтон и Маркос Гирон встретятся во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

Шелтон

Бен попал в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.

Американский теннисист пока ни разу не играл на траве в этом году.

Свой предыдущий матч Шелтон провел на Ролан Гаррос, на котором не сумел пройти даже второй круг.

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В столице Франции Шелтон после уверенной победы над Даниэлем Меридой Агиларом проиграл Рафаэлю Коллиньону.

Также стоит обратить, что Бен не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, но зато стал чемпионом грунтового «пятисотника» в Мюнхене.

Кроме того, в середине февраля Шелтон выиграл турнир ATP 500 в Далласе.

В прошлом году Шелтон дошел до полуфинала на турнире в Штутгарте. Кроме того, в 2026-м он добрался до четвертьфинала на Уимблдоне.

Гирон

Маркос в первом раунде одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой Агутом — 7:6, 7:5.

Американский теннисист провел 30 матчей в этом году. Сейчас у него 16 побед и 14 поражений.

После январского турнира в новозеландском Окленде, на котором он добрался до полуфинала, Гирон до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основного тура.

На Ролан Гаррос 32-летний американец проиграл в первом круге китайцу Ибину У.

В прошлом году Гирон выиграл три из шести матчей на траве, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал турнира в Истборне.

Также стоит обратить внимание, что в 2024-м Маркос провел 13 матчей на траве, в которых одержал девять побед. При этом он стал чемпионом турнира в Ньюпорте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в это матче можно поставить за 1.29, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: Шелтон в последнее время провел чересчур много невыразительных матчей, и именно по этой причине сейчас нет уверенности, что он подтвердит статус фаворита в предстоящей игре.

2.05 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Шелтон — Гирон позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.05.