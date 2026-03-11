15 марта 140 000 человек придут голосовать за будущее клуба, который принадлежит не шейху, не олигарху и не корпорации — а им самим. Объясняем, как это работает, почему это прекрасно и почему от этого иногда тошнит.

Почему это важно

«Барселона» — один из последних крупных клубов мира, принадлежащих болельщикам. Не инвестиционному фонду (как «Челси»), не государству/шейху (как «ПСЖ» или «Ман Сити»), не семейному капиталу (как «Милан»). Клуб принадлежит socios — членам клуба. Каждый платит ежегодный взнос, каждый имеет один голос, каждый может выдвинуть кандидата или стать им.

Из топ-клубов Европы такую модель сохранили единицы: «Реал Мадрид», «Атлетик Бильбао», «Осасуна» — и «Барселона» . Остальные давно проданы.

Это значит, что раз в пять лет (с 2026-го — именно пять, раньше было шесть) «Барселона» проводит полноценные демократические выборы. С кандидатами, кампаниями, дебатами, подписями, избирательными комиссиями, участками (в этот раз — пять: четыре в каталонских провинциях и один в Андорре). Без почтового голосования — его вводили как исключение в пандемийном 2021-м.

15 марта 2026 года — пятнадцатые президентские выборы в истории клуба с 1953 года. И, возможно, самые скандальные.

Два кандидата

Из шести претендентов до финала добрались двое.

Жоан Лапорта: «Защитим Барсу»

58 лет, адвокат, бизнесмен. Президент «Барселоны» трижды: 2003–2010 (два срока) и 2021–2026. 7 226 валидных подписей из 8 170 собранных.

Первый срок Лапорты — это золотая эра. Он назначил Гвардиолу. При нём Месси стал Месси. Две Лиги чемпионов, четыре Ла Лиги, и стиль, который изменил футбол. Лапорта ушёл в 2010-м на пике, оставив клуб в прекрасной форме.

Жоан Лапорта на пресс-конференции, посвященной презентации его кандидатуры на пост президента «Барселоны». 17 февраля 2026 г. globallookpress.com

Вернулся в 2021-м — уже в другую «Барселону». Клуб, обескровленный президентством Бартомеу, был на грани финансового коллапса: долг более миллиарда евро, Месси уехал в ПСЖ (клуб не мог зарегистрировать его новый контракт), скандал с «делом Негрейры» (выплаты вице-президенту судейского комитета). Лапорта стабилизировал ситуацию, вернул клуб к победам, привёл Ханси Флика — но ценой ещё большего долга .

На чём строит кампанию:

реконструкция «Камп Ноу» (обещает финал ЛЧ-2029 на обновлённом стадионе),

рост доходов (по его данным — более 1 млрд евро в год, рекорды по спонсорству),

поддержка раздевалки («Флик, Деко и игроки — настоящие архитекторы успеха»),

стабильность.

Слабые места: общий долг клуба — около 2,5 млрд евро (по данным казначея клуба). Реконструкция стадиона — задержки, перерасходы, протечки, скандал с выбором турецкой компании Limak (были внутренние отчёты, рекомендовавшие другого подрядчика). Фамильная клановость: в клубе работали бывший зять, двоюродная сестра и сестра президента. «Дело Негрейры» — хоть и не при Лапорте начались выплаты, скандал расцвёл в его каденцию. Посредничество Даррена Дейна в сделке с Nike за 50 млн евро. NYT описал стратегию Лапорты как «тратить, чтобы выбраться из кризиса» — красивая формула, но рискованная.

Виктор Фонт: «Мы»

53 года, предприниматель, сооснователь Delta Partners (телеком-консалтинг, штаб-квартира в Дубае). 4 440 валидных подписей из 5 144. Проиграл Лапорте в 2021-м (30% против 54,3%).

Фонт — технократ. Его кампания — «Nosaltres» («Мы» по-каталански) — построена на идее модернизации: прозрачность финансов, цифровая трансформация, долгосрочное планирование, конец неформальным сделкам и «семейному бизнесу». Он хочет, чтобы «Барселона» управлялась как современная корпорация, а не как средневековое поместье.

Виктор Фонт на пресс-конференции, посвященной презентации его кандидатуры на пост президента ФК «Барселона». 23 января 2026 г. globallookpress.com

Его поддержал Хави — человек, который для Каталонии значит примерно столько же, сколько Месси, только в другом жанре. Хави дал развёрнутое интервью La Vanguardia, в котором открыто поддержал Фонта и критиковал Лапорту. Лапорта ответил на дебатах: «Когда я вижу, что говорит Хави, я думаю о Флике — и понимаю, что с Хави мы бы продолжали проигрывать».

На чём строит кампанию: «1 000 миллионов потерь за пять лет при Лапорте». Скрытые 80 миллионов убытков в отчётности (завышенные активы). Рост долга с 1 до 2,5 млрд из-за стадиона. Отсутствие денег на новый «Палау Блауграна» (баскетбольный дворец). Цена билетов на «Камп Ноу» — «доступна только туристам». «Дело Негрейры» как символ непрозрачности. «Это не выборы "я против него" — это выбор между Барсой прошлого и Барсой будущего».

Слабые места: проиграл в 2021-м. Не имеет опыта управления клубом такого масштаба. Критики считают его кампанию «негативной» — больше атак на Лапорту, чем собственных идей. Коалиция с Марком Сирией и Хави (двое других кандидатов, не набравших подписей) не состоялась — Сирия не прошёл отсечку в 90 подписей.

Дебаты: крики и обвинения

9 марта на RAC1 (крупнейшее каталонское радио) прошли первые и пока единственные дебаты. Формат — прямой эфир из студии на территории «Камп Ноу».

Тон — агрессивный с первых минут. Лапорта атаковал Хави: «Мне было больно слышать его слова. Но я принял решение, и с Фликом мы снова побеждаем». Фонт атаковал семейственность: «Его бывший зять, сестра и двоюродная сестра работают в клубе». Лапорта атаковал финансовую компетентность Фонта. Фонт атаковал финансовую отчётность Лапорты.

Хави агитирует за соперника Лапорты globallookpress.com

Оба обвинили друг друга во лжи. Буквально: «Вы лжёте» — «Нет, это вы лжёте» . На каталонском радио, на территории священного стадиона, в прямом эфире.

Дело Негрейры стало главной точкой столкновения. Фонт назвал скандал катастрофой для репутации клуба — «самые главные проигравшие — это члены клуба». Лапорта потребовал извинений: «Описывать Барсу так, как это делает сеньор Фонт, — значит стать рупором худшей клеветнической кампании в истории клуба».

Фонт не извинился.

Что стоит за цифрами

Вот что делает эти выборы по-настоящему важными — и по-настоящему сложными для стороннего наблюдателя: обе стороны оперируют цифрами, которые невозможно проверить без аудита.

Лапорта говорит: «Мы увеличили стоимость состава на 38%. УЕФА и Ла Лига подтверждают, что наше финансовое положение значительно лучше, чем пять лет назад. Доход — более миллиарда евро, исторический рекорд по спонсорству. Мы можем дышать».

Проект реконструкции «Камп Ноу» as.com

Фонт говорит: «Тысяча миллионов потерь за пять лет. Восемьдесят миллионов скрытых убытков. Долг вырос в 2,5 раза. Билеты — только для туристов. Стадион — чёрная дыра».

Кто прав? Вероятно — оба, в какой-то степени. Клуб действительно увеличил доходы. Клуб действительно увеличил долг. Стадион действительно будет генерировать доход — но пока он только поглощает. Это как компания, которая берёт кредит на новый завод: если завод заработает — гений. Если нет — банкрот.

Проблема в том, что 140 000 соcиос должны принять это решение на основании двух конкурирующих нарративов — и ни одного независимого аудита.

Модель socios: прекрасная и мучительная

Вот в чём парадокс выборов «Барселоны». Это — демократия. Настоящая, не декоративная. Каждый член клуба может голосовать. Каждый может стать кандидатом (если найдёт 2 337 подписей и внесёт финансовый залог в размере 15% бюджета клуба). Каждый может прийти на избирательный участок и решить судьбу клуба с оборотом в миллиард евро.

Это вдохновляет. Когда «Челси» меняет владельца — фанаты узнают об этом из новостей. Когда «Ньюкасл» покупает саудовский фонд — фанаты могут только радоваться или возмущаться. Когда «Барселона» выбирает президента — голосуют сами люди.

Проект реконструкции «Камп Ноу» espaibarca.fcbarcelona.com

Но это и мучительно. Потому что демократия в клубе с миллиардным оборотом, стройкой века, судебными делами и 2,5 миллиарда долга — это не «кого мы хотим? ». Это — «кому мы доверяем наши деньги, нашу историю и наше будущее? ». И ответить на этот вопрос, слушая двух кандидатов, которые обвиняют друг друга во лжи на каталонском радио, — почти невозможно.

Именно поэтому модель socios одновременно и лучшее, что есть в мировом футболе, и источник хронической нестабильности. «Реал Мадрид» с такой же моделью обходится без скандалов — потому что Перес правит безальтернативно с 2009 года (никто не набирает подписей против него). «Барселона» — другая: здесь оппозиция реальна, дебаты — публичны, а грязное бельё стирается на глазах у всего мира.

Это — цена демократии. И это — её достоинство. Одновременно.

Что будет 15 марта

Голосование — очное, на пяти участках. Результат — в тот же день. Лапорта — фаворит: больше подписей, поддержка раздевалки, инерция действующего президента. Но Фонт набрал на 50% больше подписей, чем в 2021-м, консолидировал оппозицию, и ведёт кампанию как референдум: «За или против Лапорты».

Проект реконструкции «Камп Ноу» espaibarca.fcbarcelona.com

Если Лапорта побеждает — ещё пять лет: достройка стадиона, попытка выбраться из долга через рост доходов, продолжение проекта Флика.

Если Фонт побеждает — перезагрузка: аудит финансов, пересмотр контрактов, потенциально новый спортивный директор, интеграция Хави в структуру клуба в том или ином качестве.

В любом случае — это будет решение 140 000 человек. Не одного владельца. Не совета директоров. Не инвестиционного фонда. Людей, которые платят членские взносы и болеют за «Барселону».

В мире, где футбольные клубы продаются как нефтяные активы, — это стоит того, чтобы об этом знать и внимательно следить.