ESPN рассказывает всё, что нужно знать о Суперкубке Испании: от многомиллионных контрактов с шейхами до главных интриг турнира.

Где проводится Суперкубок Испании и почему?

Раньше о Суперкубке Испании вспоминали в последнюю очередь: это было двухматчевое летнее противостояние, по сути — две предсезонные товарищеские игры, которые мало кого волновали. Теперь же это не просто прибыльная январская поездка четырех команд в Саудовскую Аравию, но и ключевой индикатор того, к чему идет испанский сезон по мере приближения его решающей стадии.

Много лет Суперкубок разыгрывали чемпион Ла Лиги и победитель Кубка Короля предыдущего сезона, играя дома и на выезде. Впервые турнир выехал за границу — в Танжер (Марокко) — в 2018 году, а годом позже была заключена сделка с саудовцами: сначала на три розыгрыша, а позже продленная еще на семь лет, до 2029 года.

Одновременно с переездом на Ближний Восток турнир расширили до недельного формата «финала четырех» с участием двух лучших команд лиги и обоих финалистов Кубка Короля. Даты проведения также сместили с предсезонки на январь.

Соглашение, достигнутое при бывшем президенте RFEF Луисе Рубиалесе и при посредничестве компании Жерара Пике Kosmos, стало невероятно прибыльным для Испанской федерации футбола, принося каждый сезон около 40 миллионов евро.

«Барселона» globallookpress.com

Главная приманка для саудовцев, разумеется, — перспектива проведения Эль-Класико. В контракте даже прописаны штрафные санкции, если «Реал» или «Барселона» не квалифицируются на турнир.

Турнир уже дважды проводился в Джидде и трижды в Эр-Рияде (из-за пандемии в 2021 году Суперкубок остался дома в Испании), а на этой неделе он возвращается на стадион «Алинма» в спортивном городе имени короля Абдаллы в Джидде.

Нынешний президент RFEF Рафаэль Лузан дал понять, что планов по пересмотру формата в ближайшее время нет: «В последний раз, когда этот турнир проводился до переезда в Аравию, он принес 1 миллион евро. Этот розыгрыш принесет 51 миллион евро испанскому футболу».

Кто принимает участие в Суперкубке Испании?

В этом году участниками Суперкубка стали четыре самых успешных клуба в истории Испании .

За трофей будут бороться «Барселона», «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» (Бильбао).

Четыре путевки предоставляются победителям и серебряным призерам Ла Лиги и Кубка Испании. Если есть какие-либо пересечения, то квалифицируется команда, занявшая третье место в чемпионате, а потенциально и четвертое. В этом году сработал именно последний сценарий.

«Барса» квалифицировалась как победитель Ла Лиги и Кубка, «Реал» — как финалист обоих турниров, а «Атлетико» (3-е место) и «Атлетик» (4-е место) получили доступ к многомиллионным выплатам благодаря своим позициям в чемпионате.

«Барселона» globallookpress.com

«Барса» и «Реал» — единственные неизменные участники турнира с момента перехода на формат четырех команд в 2020 году, они выступали во всех семи розыгрышах.

«Атлетико» и «Атлетик» тоже завсегдатаи: оба возвращаются сюда в четвертый раз. «Атлетик» также является единственной командой за пределами дуэта участников Эль-Класико, выигрывавшей Суперкубок в его нынешнем виде: баски победили «Барсу» в финале 2021 года (проходил в Севилье во время пандемии). «Реал» выигрывал его трижды, действующий обладатель «Барса» — дважды.

«Реал» Мадрид globallookpress.com

«Барса» в среду сыграет с «Атлетиком». Каталонцы могут выиграть четвертый трофей под руководством Ханси Флика, который возглавил команду летом 2024 года. Этот матч должен стать идеальным разогревом перед мадридским дерби в четверг, в котором «Реал» Хаби Алонсо попытается взять реванш у «Атлетико» за поражение со счетом 2:5 в матче первого круге Ла Лиги.

Увидим ли мы еще одно Эль-Класико в финале Суперкубка Испании?

Давайте взглянем на финалы с тех пор, как был введен формат «финала четырех»: там были были «Реал» против «Атлетико» (2020), «Атлетик» против «Барселоны» (2021), «Реал» против «Атлетика» (2022), «Реал» против «Барселоны» (2023), «Реал» против «Барселоны» (2024) и «Реал» против «Барселоны» (2025).

Тренд очевиден, в трех предыдущих сезонах в решающем матче встречались «Барса» и «Реал». Есть ли у испанской федерации и саудовцев основания рассчитывать на очередное Эль-Класико?

«Барселона» будет явным фаворитом в первом полуфинале против «Атлетика». «Барса» разгромила клуб из Бильбао со счетом 4:0 в ноябрьском матче Ла Лиги. Надо признать при этом, что баски проводят слабый сезон: на данный момент у них 12 поражений в 26 матчах во всех турнирах. В минувшую субботу «Атлетик» не смог обыграть «Осасуну» (1:1).

Ламин Ямаль и Эдуардо Камавинга globallookpress.com

«Барса» не показывала ничего феерического, но при этом каталонцы выиграли последние девять матчей. Учитывая, что ключевые игроки «Атлетика», в том числе Нико Уильямс, не в лучшей форме, трудно представить, что баски остановят такого соперника. Хотя братья Уильямс и обладают скоростью, способной доставить неприятности знаменитой высокой линии обороны Флика.

Предсказать исход мадридского дерби гораздо сложнее. «Атлетико» уничтожил «Реал» в сентябрьском матче. Это было худшее выступление «Реала» в сезоне и сокрушительный удар по репутации Алонсо.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Но это было давно, тогда как в минувшее воскресенье «Реал» показал свой лучший футбол за последние недели, разгромив «Бетис» (5:1) даже без Килиана Мбаппе.

«Атлетико» же в тот день сыграл вничью с «Реал Сосьедадом», а предрождественская лихорадка привела к двум поражениям подряд от «Барсы» и «Атлетика» как раз тогда, когда казалось, что они готовы включиться в гонку за титул.

Извлек ли Алонсо уроки из ошибок сентябрьского дерби? Возможно, да, все-таки он умный, тактически гибкий тренер, чье будущее в «Мадриде», возможно, зависит от выступления команды в Суперкубке Испании.

Ситуацию Алонсо усугубляет отсутствие Мбаппе, который по-прежнему находится в лазарете. Возможно, тренера снова спасет Гонсало Гарсия, автор хет-трика в матче с «Бетисом».

Скорее всего, мы получим Эль-Класико в финале испанского Суперкубка. Но также нельзя исключать, что соперником «Барсы» станет «Атлетико».

Топ-5 матчей Суперкубка Испании после смены формата

5. Финал 2020 года: «Реал» 0:0 «Атлетико» (4:1 по пенальти)

Как для нулевой ничьей, этот матч был одним из лучших, хотя в памяти остался один конкретный момент: когда нападающий «Атлетико» Альваро Мората убегал один на один с вратарем в дополнительное время, полузащитник «Мадрида» Федерико Вальверде нагло снес его. Уругваец был удален, но «Атлетико» не смог забить со штрафного, и «Реал» в итоге выиграл в серии пенальти.

Вальверде, великолепно игравший вплоть до фола последней надежды, впоследствии был признан лучшим игроком матча.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Даже тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал критиковать Вальверде после игры. «Я думаю, это справедливо — дать ему награду, потому что он выиграл матч этим фолом. Я сказал ему [когда его удалили], что любой на его месте поступил бы так же», — сказал аргентинец.

4. Полуфинал 2020 года: «Барселона» 2:3 «Атлетико»

Испанская федерация не могла и надеяться на более драматичный старт турнира, чем этот триллер с пятью голами, который привел к увольнению Эрнесто Вальверде (ныне тренер «Атлетика») с поста наставника «Барсы».

Голы Лионеля Месси и Антуана Гризманна перекрыли гол Коке, но пенальти Мораты на 81-й минуте и победный удар Анхеля Корреа на 86-й привели к невероятному камбэку «Атлетико» и положили конец эпохе Вальверде в столице Каталонии.

3. Финал 2025 года: «Реал Мадрид» 2:5 «Барселона»

Прошлогодний финал временами граничил с абсурдом: от раннего гола Мбаппе до ответных четырех голов «Барсы» еще до перерыва и удаления Войцеха Щенсного на 56-й минуте. Это было одно из четырех поражений, которые «Барса» нанесла «Реалу» в прошлом сезоне, и оно случилось в тот момент, когда команда Флика начала набирать максимальные обороты во второй половине кампании.

«Барселона» globallookpress.com

Даже после безумной ошибки Щенсного, которая обернулась для польского вратаря удалением и привела к голу Родриго, «Барса» даже вдесятером смогла уверенно довести матч до победы, завоевав 15-й титул Суперкубка и выиграв первый из трех трофеев в дебютном сезоне под руководством Флика.

2. Финал 2021 года: «Барса» 2:3 «Атлетик» (после доп. времени)

С чего начать? С того, как «Барселона» упустила преимущество на последних минутах? С того, что «Атлетик» сотворил главную сенсацию в финалах Суперкубка после смены формата? С позднего гола Асьера Вильялибре? С блестящего победного мяча Иньяки Уильямса? Или с того, что Месси потерял самообладание в концовке и был удален?

Асьер Вильялибре globallookpress.com

На самом деле, самый запоминающийся образ — это, вероятно, бородатый Вильялибре, играющий на трубе во время празднования на поле после игры.

«Атлетик» — как они показали в 2024 году, проплыв на барже по реке Нервьон после победы в Кубке, — точно знает, как наслаждаться любым успехом.

1. Полуфинал 2024 года: «Реал Мадрид» 5:3 «Атлетико» (после доп. времени)

Кампания «Реала» в Суперкубке-2024 была действительно невероятной. Хет-трик Винисиуса Жуниора в первом тайме украл шоу в финале, в котором «Королевский клуб» разгромил «Барсу» (4:1). Но до этого был едва правдоподобный полуфинал против «Атлетико» с восемью голами, семью разными авторами (включая Антонио Рюдигера, поразившего и свои, и чужие ворота) и тремя камбэками.

«Атлетико» вел 1:0; «Мадрид» 2:1; «Атлетико» 3:2; а затем, на 85-й минуте, Дани Карвахаль перевел игру в овертайм, а там, когда дело шло к пенальти, Хоселу и Браим Диас поразили ворота «матрасников» и помогли «Реалу» одержать победу со счетом 5:3. «Мы не наслаждаемся такими матчами. Износ был колоссальным», — сказал после игры Карло Анчелотти.