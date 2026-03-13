14 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Брест». Начало игры — в 23:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Монако — Брест с коэффициентом для ставки за 2.16.
«Монако»
Турнирное положение: «Монегаски» борются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Монако» на 6 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Монегаски» переиграли ПСЖ (3:1).
До того команда нанесла поражение «Анже» (2:0). А вот еще один поединок с ПСЖ завершился боевой ничьей (2:2).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Монако» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Монегаски» нынче выглядят весьма симпатично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
Причем «Монако» традиционно удачно противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Брест» на 5 пунктов отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» одолели «Гавр» (2:0).
До того команда минимально переиграла «Мец». А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Марселем» (2:0).
При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Состояние команды: «Пираты» ныне находятся на подъеме. Команда победила трижды кряду, не пропустив в этих поединках ни разу.
При этом «Брест» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и в двух последних очных поединках команда переиграла «Монако».
«Пираты» пытаются подтянуться к еврозоне. Плюс Роман Дель Кастильо наколотил уже 8 мячей в текущем чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Монако» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.
Прогноз: «Монако» явно поднатореет в плане реализации, и уж точно сразу активно понесется в атаку.
Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.15
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Монегаски» не проигрывают 4 матча кряду
- «Монако» выглядит сильнее «пиратов» в плане реализации
- «Брест» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Монако» победил в трех из четырех своих последних домашних поединков
- «Пираты» на выезде в среднем набирают один зачетный пункт за матч