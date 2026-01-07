Встреча обещает получиться напряжённой: «Парма» прибавила по результатам и надёжно играет в обороне, «Интер» же находится на победной серии и стабильно создаёт много моментов. Вероятно, хозяева сделают ставку на компактность и дисциплину, а гости — на давление, темп и индивидуальное мастерство лидеров

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

42' Но судьи берут паузу и смотрит VAR эпизод

42' Гоооол!! 0:1. Димарко

41' Последовал прострел с левого фланга от Мхитаряна в центр штрафной, откуда бил Лаутаро из выгоднейшей позиции, но прямо по позиции Корви.

39' Мхитарян выиграл верх в штрафной, но его удар головой пришелся по центру ворот, Корви не испытал больших проблем и выручил команду.

38' Чалханоглу нанес удар в левый угол ворот с края штрафной, но удар прошел сильно мимо створа.

35' Карлос Аугусто сделал навес в штрафную хозяев, но слишком близко к воротам и Корви забрал мяч.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 1 Удары мимо 7 37 Владение мячом 63 0 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 2 Фолы 9

34' Первую жёлтую карточку в сегодняшнем матче показывает арбитр, «отличился» Хакан Чалханоглу, за грубую игру был наказан.

33' А вот и ответ в перекладину от «Интера»: Димарко с левого фланга подал в штрафную, где Эспозито в падении пробил ногой метров с одиннадцати, но попал в каркас ворот.

32' В штрафную «Пармы» навесил Карлос Аугусто, но защитники удачно сыграли и выбили мяч.

30' Ответ «Пармы» получился просто великолепным: Валери с правого фланга подал в штрафную «Интера», в район дальней штанги, откуда Ондрейка в касание ногой пробил метров с восьми, но попал в крестовину.

29' Следом с дальней дистанции мимо пробил Чалханоглу.

28' Мхитарян получил мяч на углу штрафной и пробил, но защитник заблокировал удар.

26' Аканджи сделал пас назад на Зоммера, который у своей штрафной решил обыграть Пеллегрино и отпасовать на Чалханоглу. С трудом прошло, было на грани «привоза».

24' Со стандарта подал Валери в штрафную, но Аканджи был первый на мяче и выбил его.

24' Ещё один фол от гостей, Мхитарян сфолил на бровке на Бернабе.

23' Фолят в центре на Пельегрино.

22' Угловые пока никакой остроты «Интер» создать не может.

21' Чалханоглу от края радиуса штрафной наносил удар, но защитник его заблокировал и мяч ушёл на угловой.

19' Мхитарян со стандарта навесил в штрафную, где вновь верх выиграл Эспозито, но на этот раз с нарушением правил.

17' Мхитарян по центру протащил мяч к штрафной, сделал передачу на левый фланг, на Димарко, который подал в район 11-тиметровой отметки, откуда Лаутаро бил головой, но немного выше створа получилось.

15' Ондрейка мог убежать в отрыв, но забрался в офсайд.

14' Голкипер отбил мяч в перекладину после опасного удара от Биссека. Ассистировал ему Энрике.

12' Лаутаро в штрафной дал передачу на Энрике, который пробил с правого края в ближний угол, но даже в створ не попал.

11' Чалханоглу здорово подал с левого фланга в центр штрафной, откуда Эспозито в борьбе пробил в створ, но по позиции вратаря.

10' Но опять пармезанцы не смогли завершить атаку ударом, просто владением ограничилось.

09' Перехватывают хозяева инициативу, затяжная атака завязывается!

07' Продолжилась атака «Интера», последовал заброс в штрафную, где Эспозито попытался головой пробить, но получилось слабо и не точно!

06' Лаутаро вывели на ударную позицию, стрельнул он из радиуса штрафной, но попал в кого то из защитников.

05' С трудом «Парма» выходит со своей половины поля, даже попытались выстроить позиционную атаку, но не удалось — потеря.

03' Вот и первый момент у гостей, прошёл прострел с левого фланга в центр штрафной, откуда Лаутаро пробивал в сторону ворот, но ему активно мешал защитник и в створ попасть не удалось! Ещё и офсайд судьи усмотрели.

02' В спокойном темпе начали команды! «Интер» взял мяч под контроль, пармезанцы вторым номером будут играть.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

22:45 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:40 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:30 Главный судья: Андреа Коломбо (Италия); Ассистент: Валерио Векки (Италия); Ассистент: Доменико Палермо (Бари, Италия); Резервный: Даниэле Перенцони (Италия).

22:20 Матч пройдёт в городе Парма (Италия), на стадионе «Эннио Тардини», вместимость арены — 21 473 зрителей.

Стартовые составы команд

Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Эмануэле Валери, Саша Бричги, Адриан Бернабе, Мандела Кейта, Оливер Сёренсен, Гаэтано Ористанио, Пельегрино, Якоб Ондрейка.

Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Федерико Димарко, Мануэль Аканджи, Карлос Аугусто, Луис Энрике, Петар Сучич, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Франческо Эспозито.

Парма

Парма постепенно выправляет ситуацию после тяжёлого старта сезона. Если в первых десяти турах команда набрала всего семь очков и находилась в зоне вылета, то с ноября результаты заметно улучшились. После поражения от «Болоньи» (1:3) «крестоносцы» взяли 11 очков, поднялись на 14-е место и оторвались от опасной зоны на шесть баллов при матче в запасе. В последних четырёх турах у «Пармы» одно поражение и семь набранных очков, причём дважды была добыта минимальная победа 1:0. В прошлом туре команда Карлоса Куэсты сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1) и по xG выглядела убедительнее — 1,21 против 0,86, что подтверждает качественный игровой рисунок. При этом «Парма» остаётся одной из самых «низовых» команд Серии А — средняя результативность её матчей составляет 1,82 гола. Команда надёжно действует в обороне, но впереди во многом зависит от Пеллегрино, на счету которого около 42% забитых мячей коллектива.

Интер

Интер подходит к встрече в отличной форме и уверенно держится на вершине таблицы. После неудачи в Суперкубке против «Болоньи» миланцы в чемпионате прибавили и выиграли пять матчей подряд, включая уверенные победы над «Аталантой» (1:0) и той же «Болоньей» (3:1). Команда Кристиана Киву демонстрирует контроль игры, высокий темп, эффективный прессинг и стабильную реализацию моментов. «Интер» уже забил 38 голов за 17 встреч Серии А и опережает ближайшего преследователя всего на один балл, поэтому любая потеря очков может дорого стоить. Важнейшая фигура — Лаутаро Мартинес: капитан стабильно результативен и не покидает поле без гола уже пять туров подряд, оставаясь ключевым фактором атаки миланцев.

Личные встречи

В очных противостояниях заметное преимущество на стороне «Интера». Всего команды сыграли 69 матчей: миланцы победили 30 раз, «Парма» — 19, ещё 20 встреч завершились вничью. В последних десяти играх у «Интера» пять побед при одной виктории «Пармы» и четырёх ничьих. В прошлом сезоне дома «Интер» выиграл 3:1, а в Парме команды разошлись миром — 2:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.