Встреча обещает получиться напряжённой: «Парма» прибавила по результатам и надёжно играет в обороне, «Интер» же находится на победной серии и стабильно создаёт много моментов. Вероятно, хозяева сделают ставку на компактность и дисциплину, а гости — на давление, темп и индивидуальное мастерство лидеров
Ход матча
42' Но судьи берут паузу и смотрит VAR эпизод
42' Гоооол!! 0:1. Димарко
41' Последовал прострел с левого фланга от Мхитаряна в центр штрафной, откуда бил Лаутаро из выгоднейшей позиции, но прямо по позиции Корви.
39' Мхитарян выиграл верх в штрафной, но его удар головой пришелся по центру ворот, Корви не испытал больших проблем и выручил команду.
38' Чалханоглу нанес удар в левый угол ворот с края штрафной, но удар прошел сильно мимо створа.
35' Карлос Аугусто сделал навес в штрафную хозяев, но слишком близко к воротам и Корви забрал мяч.
34' Первую жёлтую карточку в сегодняшнем матче показывает арбитр, «отличился» Хакан Чалханоглу, за грубую игру был наказан.
33' А вот и ответ в перекладину от «Интера»: Димарко с левого фланга подал в штрафную, где Эспозито в падении пробил ногой метров с одиннадцати, но попал в каркас ворот.
32' В штрафную «Пармы» навесил Карлос Аугусто, но защитники удачно сыграли и выбили мяч.
30' Ответ «Пармы» получился просто великолепным: Валери с правого фланга подал в штрафную «Интера», в район дальней штанги, откуда Ондрейка в касание ногой пробил метров с восьми, но попал в крестовину.
29' Следом с дальней дистанции мимо пробил Чалханоглу.
28' Мхитарян получил мяч на углу штрафной и пробил, но защитник заблокировал удар.
26' Аканджи сделал пас назад на Зоммера, который у своей штрафной решил обыграть Пеллегрино и отпасовать на Чалханоглу. С трудом прошло, было на грани «привоза».
24' Со стандарта подал Валери в штрафную, но Аканджи был первый на мяче и выбил его.
24' Ещё один фол от гостей, Мхитарян сфолил на бровке на Бернабе.
23' Фолят в центре на Пельегрино.
22' Угловые пока никакой остроты «Интер» создать не может.
21' Чалханоглу от края радиуса штрафной наносил удар, но защитник его заблокировал и мяч ушёл на угловой.
19' Мхитарян со стандарта навесил в штрафную, где вновь верх выиграл Эспозито, но на этот раз с нарушением правил.
17' Мхитарян по центру протащил мяч к штрафной, сделал передачу на левый фланг, на Димарко, который подал в район 11-тиметровой отметки, откуда Лаутаро бил головой, но немного выше створа получилось.
15' Ондрейка мог убежать в отрыв, но забрался в офсайд.
14' Голкипер отбил мяч в перекладину после опасного удара от Биссека. Ассистировал ему Энрике.
12' Лаутаро в штрафной дал передачу на Энрике, который пробил с правого края в ближний угол, но даже в створ не попал.
11' Чалханоглу здорово подал с левого фланга в центр штрафной, откуда Эспозито в борьбе пробил в створ, но по позиции вратаря.
10' Но опять пармезанцы не смогли завершить атаку ударом, просто владением ограничилось.
09' Перехватывают хозяева инициативу, затяжная атака завязывается!
07' Продолжилась атака «Интера», последовал заброс в штрафную, где Эспозито попытался головой пробить, но получилось слабо и не точно!
06' Лаутаро вывели на ударную позицию, стрельнул он из радиуса штрафной, но попал в кого то из защитников.
05' С трудом «Парма» выходит со своей половины поля, даже попытались выстроить позиционную атаку, но не удалось — потеря.
03' Вот и первый момент у гостей, прошёл прострел с левого фланга в центр штрафной, откуда Лаутаро пробивал в сторону ворот, но ему активно мешал защитник и в створ попасть не удалось! Ещё и офсайд судьи усмотрели.
02' В спокойном темпе начали команды! «Интер» взял мяч под контроль, пармезанцы вторым номером будут играть.
01' Матч начался! С центра разыграли гости.
До матча
Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры!
22:40 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
22:30 Главный судья: Андреа Коломбо (Италия); Ассистент: Валерио Векки (Италия); Ассистент: Доменико Палермо (Бари, Италия); Резервный: Даниэле Перенцони (Италия).
22:20 Матч пройдёт в городе Парма (Италия), на стадионе «Эннио Тардини», вместимость арены — 21 473 зрителей.
Стартовые составы команд
Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Эмануэле Валери, Саша Бричги, Адриан Бернабе, Мандела Кейта, Оливер Сёренсен, Гаэтано Ористанио, Пельегрино, Якоб Ондрейка.
Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Федерико Димарко, Мануэль Аканджи, Карлос Аугусто, Луис Энрике, Петар Сучич, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Франческо Эспозито.
Парма
Парма постепенно выправляет ситуацию после тяжёлого старта сезона. Если в первых десяти турах команда набрала всего семь очков и находилась в зоне вылета, то с ноября результаты заметно улучшились. После поражения от «Болоньи» (1:3) «крестоносцы» взяли 11 очков, поднялись на 14-е место и оторвались от опасной зоны на шесть баллов при матче в запасе. В последних четырёх турах у «Пармы» одно поражение и семь набранных очков, причём дважды была добыта минимальная победа 1:0. В прошлом туре команда Карлоса Куэсты сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1) и по xG выглядела убедительнее — 1,21 против 0,86, что подтверждает качественный игровой рисунок. При этом «Парма» остаётся одной из самых «низовых» команд Серии А — средняя результативность её матчей составляет 1,82 гола. Команда надёжно действует в обороне, но впереди во многом зависит от Пеллегрино, на счету которого около 42% забитых мячей коллектива.
Интер
Интер подходит к встрече в отличной форме и уверенно держится на вершине таблицы. После неудачи в Суперкубке против «Болоньи» миланцы в чемпионате прибавили и выиграли пять матчей подряд, включая уверенные победы над «Аталантой» (1:0) и той же «Болоньей» (3:1). Команда Кристиана Киву демонстрирует контроль игры, высокий темп, эффективный прессинг и стабильную реализацию моментов. «Интер» уже забил 38 голов за 17 встреч Серии А и опережает ближайшего преследователя всего на один балл, поэтому любая потеря очков может дорого стоить. Важнейшая фигура — Лаутаро Мартинес: капитан стабильно результативен и не покидает поле без гола уже пять туров подряд, оставаясь ключевым фактором атаки миланцев.
Личные встречи
В очных противостояниях заметное преимущество на стороне «Интера». Всего команды сыграли 69 матчей: миланцы победили 30 раз, «Парма» — 19, ещё 20 встреч завершились вничью. В последних десяти играх у «Интера» пять побед при одной виктории «Пармы» и четырёх ничьих. В прошлом сезоне дома «Интер» выиграл 3:1, а в Парме команды разошлись миром — 2:2.
