7 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Интер». Начало игры — в 22:45 мск.
«Парма»
Турнирное положение: «Пармезанцы» привычно сражаются за выживание. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Парма» на 6 очков опережают опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пармезанцы» не уступили «Сассуоло» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Фиорентине» (1:0). А вот поединок с «Лацио» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Парма» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Зион Сузуки — травмирован.
Состояние команды: «Пармезанцы» нынче находятся на подъеме. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Причем «Парма» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пармезанцы» постараются дать бой одному из лидеров чемпионата.
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер» на один пункт опережает идущий следом «Милан». При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» одолели «Болонью» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Аталанте» (1:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила «Болонье».
При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Дензел Дюмфрис — травмирован.
Состояние команды: «Змеи» в последних поединках смотрелись достаточно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и победила команда в двух своих последних поединках.
«Змеи» явно едут за тремя очками. Плюс Лаутаро Мартинес успел наколотить уже 10 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Змеи» намерены сохранить лидерство в Серии A.
Статистика для ставок
- «Змеи» в среднем пропускают реже гола за матч
- «Парма» не уступила в 2 своих последних поединках
- «Интер» забивает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Интер» нынче на подъеме, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и «Парма» забивает с заметной натугой.
Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.55