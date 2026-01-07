прогноз на матч Суперкубка Испании, ставка за 2.42

8 января в 1/2 финала Суперкубка Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» на 7 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» не смогли одолеть «Реал Сосьедад» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Жироне» (3:0). Плюс поединок с «Балеаресом» завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда до последней ничьей победила 4 раза кряду.

Причем «Атлетико» традиционно удачно противостоит «Реалу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в финал Суперкубка Испании. «Матрасники» одолели земляков в двух последних очных поединках.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» в нынешнем сезоне выглядят не столь выгодно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает два гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела шикарно. «Сливочные» разгромили «Бетис» (5:1).

До того команда сумела переиграть «Севилью» (2:0). А вот чуть ранее она с трудом одолела слабенькую «Талаверу» (3:2).

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Килиан Мбаппе — травмирован.

Состояние команды: «Сливочные» в последних поединках выглядели весьма симпатично. Команда победила четырежды подряд.

При этом «Реал» Мадрид в среднем пропускает реже гола за матч. Плюс Команда мотивирована пробиться в финал Суперкубка.

Команда все никак не предстанет в оптимальном кадровом сочетании. Особенно заметным может стать отсутствие травмированного Мбаппе.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда попытается продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Сливочные» победили в 4 своих последних поединках

«Матрасники» не проигрывают 5 матчей кряду

«Атлетико» победил «сливочных» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.15.

Прогноз: «Сливочные» постараются добыть пятую победу кряду, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, и даже без Мбаппе должны справиться с земляками.

2.42 П2

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Атлетико» — «Реал» Мадрид принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Реала» Мадрид за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.80 ТБ 3.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Атлетико» — «Реал» Мадрид принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.80