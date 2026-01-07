8 января в 1/2 финала Суперкубка Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетико» на 7 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» не смогли одолеть «Реал Сосьедад» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Жироне» (3:0). Плюс поединок с «Балеаресом» завершился успехом (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Матрасники» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда до последней ничьей победила 4 раза кряду.
Причем «Атлетико» традиционно удачно противостоит «Реалу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены пробиться в финал Суперкубка Испании. «Матрасники» одолели земляков в двух последних очных поединках.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» в нынешнем сезоне выглядят не столь выгодно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает два гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела шикарно. «Сливочные» разгромили «Бетис» (5:1).
До того команда сумела переиграть «Севилью» (2:0). А вот чуть ранее она с трудом одолела слабенькую «Талаверу» (3:2).
При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Килиан Мбаппе — травмирован.
Состояние команды: «Сливочные» в последних поединках выглядели весьма симпатично. Команда победила четырежды подряд.
При этом «Реал» Мадрид в среднем пропускает реже гола за матч. Плюс Команда мотивирована пробиться в финал Суперкубка.
Команда все никак не предстанет в оптимальном кадровом сочетании. Особенно заметным может стать отсутствие травмированного Мбаппе.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда попытается продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- «Сливочные» победили в 4 своих последних поединках
- «Матрасники» не проигрывают 5 матчей кряду
- «Атлетико» победил «сливочных» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.15.
Прогноз: «Сливочные» постараются добыть пятую победу кряду, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, и даже без Мбаппе должны справиться с земляками.
Ставка: Победа «Реала» Мадрид за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.80