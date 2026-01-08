Мадридское дерби выведено на нейтральную территорию, но градус от этого не падает. В полуфинале Суперкубка Испании в Джидде «Реал Мадрид» и «Атлетико» встречаются в момент, когда турнирная логика сезона для них уже разная. «Реал» набрал ход и снова дышит «Барселоне» в спину, «Атлетико» же всё отчётливее смещает акценты с чемпионата на кубковые турниры — и особенно на Суперкубок.

41' Сёрлот и Чуамени столкнулись головами, нужна помощь врачей.

40' Очень опасно у ворот «Реала»! Куртуа отбил удар Баэны, Альварес попал в защитника, а Галлахер отправил мяч мимо дальнего угла.

39' Гонсало Гарсия нарушил правила в прессинге, высоковато поднял ногу.

38' Льоренте упустил мяч за лицевую, не успел прострелить.

36' Вальверде навесил в штрафную с правого фланга, Беллингем и Винисиус не добежали до мяча.

35' В пустой угол не попал Сёрлот головой! Как будто не ждал мяча нападающий и не использовал отличный момент!

34' Сёрлот опасно пробил головой после подачи с угла, вытащил Куртуа!

33' Коке опасно простреливал в штрафную, на угловой ушёл мяч.

32' Баэна мощно пробил издали, Куртуа на месте.

30' Перерыв на водопой объявлен, есть возможность передохнуть у команд.

29' Винисиус пробил головой с линии вратарской – выше ворот.

28' Каррерас протащил мяч в контратаку по правому флангу, отдал на Родриго, тот обыграл защитника в штрафной и пробил с левой, Облак вытащил! А мог отдавать Родриго в центр штрафной, там набегал Винисиус.

28' На подборе первым оказался Льоренте и пробил – в защитника.

27' Льоренте простреливал с правого фланга, Рюдигер выбил на угловой.

25' «Реал» достаточно уверенно владеет мячом, «Атлетико» пытается накрывать прессингом.

23' Альварес развернулся в штрафной и пытался пробить в дальний угол, не попал в створ.

22' Симеоне блестяще сыграл на перехвате и рванул в штрафную, но не смог обойти Камавингу.

21' Сёрлот пробил в касание после навеса Льоренте – выше ворот.

19' Вальверде потерял мяч в простой ситуации на половине поля «Атлетико», но сам сделал рывок назад и прервал передачу Баэны.

18' Винисиус пытался на дриблинге войти в штрафную, остановил его защитник.

17' Родриго навесил со штрафного, Облак перехватил мяч на выходе.

16' Баэна потянул Вальверде за майку на фланге, штрафной подаст «Реал».

15' Альварес навесил с угла, отбился «Реал».

14' Угловой заработал «Атлетико».

13' Чуть не привёз себе момент Льоренте! Слишком слабо покатил на Облака, тот еле-еле успел выйти и опередить Винисиуса.

12' Слегка успокоил темп игры «Реал» после огненного старта, держит мяч команда Алонсо.

10' Асенсио надёжно играет в своей штрафной, перехватывает прострел Руджери.

09' Альварес разыграл угловой, опасный момент создать не удалось.

08' Угловой заработал «Атлетико».

07' Баэна навесил с рикошетом в штрафную, Куртуа забрал мяч.

06' Льоренте навесил в штрафную, неточно.

05' Руджери прострелил вдоль ворот, не получилось пробить у нападающих.

02' ГОООООООЛ! Впереди «Реал»! Мощнейшим ударом со штрафного Вальверде вонзил мяч в самую левую девятку! 0:1!

01' Опасный штрафной заработал «Реал», позиция для удара.

01' Стартовый свисток, начинаем!

До матча

22:00 Около 26 градусов сегодня в Джидде, отличная погода для дерби!

21:40 Судейская бригада матча: главный арбитр: Матео Бускетс, Ассистент 1: Гонсало Гарсия, Ассистент 2: Адриан Диас, 4-й судья: Виктор Гарсия, 5-й судья: Рубен Кампо, ВАР: Хавьер Иглесиас, АВАР 1: Хорхе Фигероа, АВАР 2: Алехандро Кинтеро.

21:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Атлетико»: Облак, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Галлахер, Коке, Баэна, Симеоне, Сёрлот, Альварес.

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Рюдигер, Каррерас, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Гарсия.

«Атлетико»

Формально серия «Атлетико» выглядит солидно — пять матчей без поражений, но ничья с «Реал Сосьедадом» оставила ощущение упущенного. Гол Сёрлота в ворота бывшего клуба продержался недолго, и итоговые 1:1 лишь зафиксировали реальность: команда идёт четвёртой и уже на одиннадцать очков отстала от лидирующей «Барселоны». В чемпионской гонке это практически приговор.

На этом фоне Суперкубок, Кубок Испании и Лига чемпионов автоматически выходят на первый план. Для команды Диего Симеоне это не вопрос приоритета, а вопрос смысла сезона — трофеев нет уже пять лет. В Суперкубке «Атлетико» бывал успешен раньше, но в формате четырёх команд чаще спотыкался: поражения в полуфиналах в 2022 и 2024 годах лишь подчёркивают, насколько сложной остаётся эта стадия.

При этом у «Атлетико» есть свежий аргумент против «Реала». В сентябре на «Метрополитано» команда забила сопернику пять мячей — редкий случай даже по меркам дерби. Дубль Хулиана Альвареса тогда стал заявлением, и именно этот матч остаётся для «матрасников» ориентиром

«Реал Мадрид»

Команда Хаби Алонсо входит в полуфинал в совершенно другом состоянии. Четыре победы подряд, уверенная реакция на сложный отрезок в конце года и разгром «Бетиса» со счётом 5:1 — всё это сняло напряжение, которое ещё недавно сопровождало нового тренера. Причём победа была добыта без Мбаппе, а главным героем стал двадцатиоднолетний Гонсало Гарсия.

Его хет-трик — отдельная история. Гарсия стал самым молодым автором «идеального» хет-трика в Ла Лиге в XXI веке, и этот матч резко изменил внутренний баланс атаки. «Реал» вновь показал, что способен находить решения даже без своего главного бомбардира — важный сигнал перед решающим отрезком сезона.

Суперкубок для мадридцев — турнир, в котором они чувствуют себя уверенно. Три победы в шести розыгрышах нынешнего формата, титул в 2024 году и всего один непопадание в финал за всё время — статистика говорит сама за себя. При этом есть и повод для осторожности: в семи последних дерби «Реал» лишь однажды обыгрывал «Атлетико» в основное время, а «сухих» матчей в этой паре не было уже больше трёх лет.

