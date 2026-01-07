8 января в финале Суперкубка Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Марсель». Начало игры — в 21:00 мск.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом ПСЖ на один зачетный балл отстает от лидера Лиги 1. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:1 были обыграны земляки из «Парижа».
До того команда нанесла поражение «Фонтене» (4:0). Плюс поединок с «Фламенго» завершился успехом в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСЖ забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Ли Кан Ин, Матвей Сафонов — травмированы.
Состояние команды: Парижане нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда победила 2 раза кряду.
Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены добыть очередной внутренний трофей. Парижане до сентябрьского поражения от «Марселя» одолели соперника 5 раз кряду.
«Марсель»
Турнирное положение: «Олимпийцы» в нынешнем сезоне выглядят не столь выгодно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Марсель» на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает два гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Олимпийцы» были биты «Нантом» (0:2).
До того команда сумела переиграть «Севилью» (2:0). А вот чуть ранее она с трудом одолела слабенькую «Талаверу» (3:2).
При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Олимпийцы» в последнее время не блещут стабильностью результатов. Команда до последней коллизии не пропускала 2 матча кряду.
При этом «Марсель» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Плюс команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.
Команда наверняка предстанет в оптимальном кадровом сочетании. Да и Мэйсон Гринвуд наколотил 11 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда попытается дать бой французскому гегемону.
Статистика для ставок
- Парижане победили в 2 своих последних поединках
- Парижане пропускают в среднем реже гола за матч
- Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: Парижане намерены добыть Суперкубок страны, и наверняка с первых минут встречи будут активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же марсельцы не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.60