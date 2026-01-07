прогноз на матч Суперкубка Франции, ставка за 2.00

8 января в финале Суперкубка Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Марсель». Начало игры — в 21:00 мск.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на один зачетный балл отстает от лидера Лиги 1. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:1 были обыграны земляки из «Парижа».

До того команда нанесла поражение «Фонтене» (4:0). Плюс поединок с «Фламенго» завершился успехом в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСЖ забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Ли Кан Ин, Матвей Сафонов — травмированы.

Состояние команды: Парижане нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда победила 2 раза кряду.

Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены добыть очередной внутренний трофей. Парижане до сентябрьского поражения от «Марселя» одолели соперника 5 раз кряду.

«Марсель»

Турнирное положение: «Олимпийцы» в нынешнем сезоне выглядят не столь выгодно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает два гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Олимпийцы» были биты «Нантом» (0:2).

До того команда сумела переиграть «Севилью» (2:0). А вот чуть ранее она с трудом одолела слабенькую «Талаверу» (3:2).

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Олимпийцы» в последнее время не блещут стабильностью результатов. Команда до последней коллизии не пропускала 2 матча кряду.

При этом «Марсель» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Плюс команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.

Команда наверняка предстанет в оптимальном кадровом сочетании. Да и Мэйсон Гринвуд наколотил 11 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда попытается дать бой французскому гегемону.

Статистика для ставок

Парижане победили в 2 своих последних поединках

Парижане пропускают в среднем реже гола за матч

Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: Парижане намерены добыть Суперкубок страны, и наверняка с первых минут встречи будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же марсельцы не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60