В четверг, 8 января, «ПСЖ» сыграет против «Марселя» в финале Суперкубка Франции. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча
20 сек.

20:40 Главным судьей матча будет Томас Леонар.

Стартовые составы команд

«ПСЖ»: Шевалье, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери, Невеш, Руис, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

«Марсель»: Рульи, Павар, Балерди, Медина, Веа, Хёйбьерг, Эмерсон, Кондогбиа, Гринвуд, Пайшао, Гуири.

«ПСЖ»

Парижане проводят не столь яркий сезон.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.  При этом ПСЖ на один зачетный балл отстает от лидера Лиги 1.  А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Со счетом 2:1 были обыграны земляки из «Парижа».  До того команда нанесла поражение «Фонтене» (4:0).  Плюс поединок с «Фламенго» завершился успехом в серии пенальти.  Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках ПСЖ забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Парижане нынче несколько прибавили в плане результатов.  Команда победила 2 раза кряду.  Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Марселю».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.  Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены добыть очередной внутренний трофей.  Парижане до сентябрьского поражения от «Марселя» одолели соперника 5 раз кряду.  Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Ли Кан Ин и Матвей Сафонов.

«Марсель»

«Олимпийцы» в нынешнем сезоне выглядят не столь выгодно.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.  Причем «Марсель» на 8 очков отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает два гола за матч.  предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Олимпийцы» были биты «Нантом» (0:2).  До того команда сумела переиграть «Севилью» (2:0).  А вот чуть ранее она с трудом одолела слабенькую «Талаверу» (3:2).  При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

«Олимпийцы» в последнее время не блещут стабильностью результатов.  Команда до последней коллизии не пропускала 2 матча кряду.  При этом «Марсель» в среднем пропускает аккурат гол за матч.  Плюс команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.  Команда наверняка предстанет в оптимальном кадровом сочетании.  Да и Мэйсон Гринвуд наколотил 11 мячей в текущем чемпионате.  Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно.  Команда попытается дать бой французскому гегемону.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли в 2-ух матчах Лиги 1.  Оба раза победил «ПСЖ», дома 3:1, на выезде 0:3.  В нынешнем сезоне, соперники провели между собой 1 игру, 23 сентября в Марселе победили хозяева со счётом 1:0.

За всю историю команды сыграли между собой 110 матчей.  В 53 играх победил «ПСЖ», в 35 «Марсель», оставшиеся 22 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00