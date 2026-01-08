В четверг, 8 января, «ПСЖ» сыграет против «Марселя» в финале Суперкубка Франции. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20:40 Главным судьей матча будет Томас Леонар.

Стартовые составы команд

«ПСЖ»: Шевалье, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери, Невеш, Руис, Витинья, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

«Марсель»: Рульи, Павар, Балерди, Медина, Веа, Хёйбьерг, Эмерсон, Кондогбиа, Гринвуд, Пайшао, Гуири.

«ПСЖ»

Парижане проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы. При этом ПСЖ на один зачетный балл отстает от лидера Лиги 1. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:1 были обыграны земляки из «Парижа». До того команда нанесла поражение «Фонтене» (4:0). Плюс поединок с «Фламенго» завершился успехом в серии пенальти. Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСЖ забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Парижане нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда победила 2 раза кряду. Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении. Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены добыть очередной внутренний трофей. Парижане до сентябрьского поражения от «Марселя» одолели соперника 5 раз кряду. Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Ли Кан Ин и Матвей Сафонов.

«Марсель»

«Олимпийцы» в нынешнем сезоне выглядят не столь выгодно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем «Марсель» на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает два гола за матч. предыдущий поединок команда провела неудачно. «Олимпийцы» были биты «Нантом» (0:2). До того команда сумела переиграть «Севилью» (2:0). А вот чуть ранее она с трудом одолела слабенькую «Талаверу» (3:2). При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

«Олимпийцы» в последнее время не блещут стабильностью результатов. Команда до последней коллизии не пропускала 2 матча кряду. При этом «Марсель» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Плюс команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах. Команда наверняка предстанет в оптимальном кадровом сочетании. Да и Мэйсон Гринвуд наколотил 11 мячей в текущем чемпионате. Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда попытается дать бой французскому гегемону.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли в 2-ух матчах Лиги 1. Оба раза победил «ПСЖ», дома 3:1, на выезде 0:3. В нынешнем сезоне, соперники провели между собой 1 игру, 23 сентября в Марселе победили хозяева со счётом 1:0.

За всю историю команды сыграли между собой 110 матчей. В 53 играх победил «ПСЖ», в 35 «Марсель», оставшиеся 22 матча завершились вничью.

