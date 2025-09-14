«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 14 сентября, «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 4-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Тейьяни Рейндерс, Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Nico O'Reilly Манчестер Юнайтед: Патрик Доргу, Нуссайр Мазрауи, Люк Шоу, Маттейс де Лигт, Лени Йоро, Мануэль Угарте, Бруну Фернандеш, Беньямин Шешко, Амад Диалло, Брайан Мбемо, Алтай Байындыр

Ход игры

45+2' Перерыв! Равная в целом игра, разницу в счете в пользу «Сити» мастерство отдельно взятых игроков пока обеспечивает.

45' Добавленное время 1 минута.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

45' Подача Фернандеша в штрафную «Сити», Доннарумма на выходе кулаком мяч подальше выбил.

44' Угловой у ворот «Сити».

42' Быстро мяч по мокрому газону ходит, порой игроки не успевают за передачами на ход.

40' Удар Рейндерса из-за пределов штрафной «Юнайтед» полетел сильно мимо и выше ворот.

39' И вновь в позиционную атаку встали игроки «Сити».

37' Получается игру от своих ворот отодвинуть у «Юнайтед», теперь уже «Сити» больше на контр-атаки полагаются.

35' Подача Фернандеша со штрафного, превратилась в удар по воротам «Сити», легко Доннарумма мяч поймал.

33' Очередная длинная передача «Юнайтед», Шешко под углом к воротам «Сити» убегал, сократил дистанцию Доннарумма и отбил удар форварда гостей.

31' Позиционная атака «Юнайтед», наконец-то гости с мячом.

28' Полагаются на быстрые атаки игроки «Юнайтед», используя длинные передачи за спину защитникам хозяев. Мбемо вывалился один на один с Доннаруммой, но удар на силу пришелся выше ворот «Сити». После чего боковой арбитр офсайд зажег.

26' Размашистая атака «Сити», Силва покатил под удар Холанду, но решил обработать мяч нападающий «Сити», с чем и не справился, мяч далеко от его ноги отскочил.

24' Доку точный пас в штрафную площадь «Юнайтед» отдал на Рейндерса, удар которого в одно касание пришелся прямо в Байындыра.

22' Продолжают «Сити» атаковать, мяч под контролем хозяев.

20' Начался проливной дождь над полем «Этихада».

Фил Фоден празднует забитый гол globallookpress.com

18' Гооол! 1:0. Доку ворвался в штрафную «Юнайтед» обыграв по пути пару защитников гостей, и сделал точную передачу в центр штрафной, Фоден головой мяч в дальний угол ворот Байындыра направил, чей прыжок лишь украсил эпизод.

16' Диалло пробовал ударом через себя угрожать воротам «Сити», но не попал по мячу.

16' Прибирают инициативу хозяева поля, все чаще они с мячом, однако, до угроз воротам «Юнайтед» пока не доходит.

14' Чуть снизился темп игры после активного начала.

12' В позиционной атаке «Сити», все игроки «Юнайтед» за линей мяча на собственной половине поля.

Бернарду Силва догоняет Патрика Доргу globallookpress.com

10' Сфолил Силва около собственной штрафной площади, после потери мяча. Готовят гости подачу в штрафную «Сити».

8' Атакой на атку отвечают соперники, активно идет борьба за инициативу.

6' Контролирует «Юнайтед» мяч на своей половине поля, но в атаку перейти пока не получается. Активный прессинг предлагают игроки «Сити».

4' Удар Шешко из-за пределов штрафной «Сити», Доннаромма в прыжке парировал.

3' Получилось положить мяч вниз у гостей, начинают они конструировать свою позиционную атаку.

2' «Сити» взял мяч под контроль, пока только хозяева атакуют.

1' Холанд бил из пределов штрафной площади «Юнайтед», мяч рядом с штангой пролетел.

1' Матч начался! «Манчестер Сити» начал с центра поля.

До матча

18:25 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

18:20 Матч пройдёт на стадионе «Этихад» вмещающем 55 097 зрителей.

18:10 Главным арбитром матча будет Энтони Тейлор из Манчестера.

Стартовые составы команд

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Мазрауи, де Лигт, Фернандеш, Доргу, Йоро, Диалло, Мбемо, Шоу, Угарте, Шешко.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» после 3-х туров занимает 13-е место в АПЛ, набрав 3 очка. Разница мячей положительная — 5 забитых и 4 пропущенных. В последней встрече «горожане» в гостях потерпели поражение от «Брайтона» — 1:2. До этого «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) дома и обыграл в гостях «Вулверхэмптон» (4:0).

«Ман Сити» на данный момент находится на стадии перестройки и вряд ли стоит ожидать от «горожан» какой-то внятной борьбы за чемпионство в текущей кампании. Максимум, что стоит ожидать от команды Хосепа Гвардиолы, то это борьба за место в зоне Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»

«Ман Юнайтед» занимает 9-ю позицию в АПЛ с 4 очками после 3-х туров с разницей мячей 4:4. В последней встрече «красные дьяволы» минимально переиграли «Бернли» — 3:2. До этого «Ман Юнайтед» оглушительно проиграл «Гримсби» (2:2, 11:12 по пен) в Кубке лиги, а также не смог выиграть «Фулхэм» (1:1) и «Арсенал».

Команда Рубена Аморима не самым лучшим образом стартовал в текущем сезоне, но победа над «Бернли» в прошлые выходные может помочь команде в дальнейшей борьбе за место в еврокубках. Также стоит отметить, что «красные дьяволы» могут без особых проблем вернуться в еврокубки по итогам сезона, если прибавят в качестве игры благодаря щадящему календарю из-за отсутствия в нем еврокубковых встреч.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. В рамках АПЛ на выезде победил «Манчестер Юнайтед» 2:1, матч на «Олд Траффорд» завершился вничью 0:0. Ещё одна игра прошла в рамках английского Суперкубка, основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «горожане» 7:6.

За всю историю команды сыграли 197 матчей. В 81 игре победил «Манчестер Юнайтед», в 61 «Манчестер Сити», оставшиеся 55 игр завершились вничью.

