    В манчестерском дерби не выявят сильнейшего?

    Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 1.91

    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
    Бруну Фернандеш
    «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ. Поединок пройдет 14 сентября и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2025 года

    Манчестер Сити

    •  Манчестер Сити 18:30 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Ман Сити» после 3-х туров занимает 13-е место в АПЛ, набрав 3 очка. Разница мячей положительная — 5 забитых и 4 пропущенных.

    Последние матчи: в последней встрече «горожане» в гостях потерпели поражение от «Брайтона» — 1:2.

    Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    До этого «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) дома и обыграл в гостях «Вулверхэмптон» (4:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Ман Сити» на данный момент находится на стадии перестройки и вряд ли стоит ожидать от «горожан» какой-то внятной борьбы за чемпионство в текущей кампании.

    Максимум, что стоит ожидать от команды Хосепа Гвардиолы, то это борьба за место в зоне Лиги чемпионов.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Ман Юнайтед» занимает 9-ю позицию в АПЛ с 4 очками после 3-х туров с разницей мячей 4:4.

  • Империя под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ
  • Футбол Пепа Гвардиолы может не выжить в новой эпохе Премьер-лиги
  • Вчера

    • Последние матчи: в последней встрече «красные дьяволы» минимально переиграли «Бернли» — 3:2.

    До этого «Ман Юнайтед» оглушительно проиграл «Гримсби» (2:2, 11:12 по пен) в Кубке лиги, а также не смог выиграть «Фулхэм» (1:1) и «Арсенал».

    Состояние команды: команда Рубена Аморима не самым лучшим образом стартовал в текущем сезоне, но победа над «Бернли» в прошлые выходные может помочь команде в дальнейшей борьбе за место в еврокубках.

    Также стоит отметить, что «красные дьяволы» могут без особых проблем вернуться в еврокубки по итогам сезона, если прибавят в качестве игры благодаря щадящему календарю из-за отсутствия в нем еврокубковых встреч.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» на протяжении двух лет не проигрывает на «Этихаде»

    • Команды не забивали более 4 голов на двоих с 2022 года

    • «Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл «горожанам» в прошлом сезоне АПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.78, победа «Ливерпуля» — 4.30, ничья — за 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: Обе команды переживают непростой период и вряд ли стоит ожидать результативный матч, скорее всего команды не порадуют зрителей высокой результативностью

    Ставка: Тотал менее 3 за 1.91

    Прогноз: более рискованный прогноз, в котором команды так и не смогут выявить сильнейшего в предстоящей встрече

    Ставка: Ничья за 4.10

    Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 4.10, статистика, коэффициенты матча 14.09.202518:30. В манчестерском дерби не выявят сильнейшего?
