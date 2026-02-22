Команда Слота может вернуться в топ-5

«Ноттингем Форест» начал эпоху Витора Перейры разгромом «Фенербахче» в Лиге Европы, а «Ливерпуль» уверенно прошёл «Брайтон» в Кубке Англии. Теперь хозяева пытаются отдалиться от зоны вылета, а гости — удержаться в гонке за четвёркой. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

49' Миленкович пробил рядом со штангой! Выиграл борьбу у ван Дейка и отправил мяч мимо ближнего угла.

49' Экитике выбил мяч с ближней штанги, Андерсон навешивал с угла поля.

48' Хатчинсон в ответной атаке простреливал с левого фланга и заработал угловой.

48' Мурильо выбил мяч головой из вратарской.

47' Угловой заработал «Ливерпуль».

46' Второй тайм! Без замен в перерыве.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 4 Удары мимо 1 59 Владение мячом 42 3 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 5 Фолы 6

45+4' Перерыв! Нули на табло после первого тайма, но «Ноттингем» выглядит намного лучше «Ливерпуля», как будто и не с 17-го места команда. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Миленкович мощно пробил из-за штрафной – выше ворот.

45+2' Гравенберх протащил мяч к штрафной, но наткнулся на ногу Мурильо. Отлично сыграл в отборе защитник «Ноттингема».

45' Добавлено 3 минуты.

45' Андерсон очень опасно бил в дальнюю девятку с угла штрафной, немного выше ворот прошёл мяч!

43' Пытался закрутить в створ с углового Андерсон, но мяч ушёл за лицевую линию в полёте.

43' С лёта из-за штрафной пробил Андерсон, Гравенберх принял на себя удар! Мяч ушёл на угловой.

41' Жезус выпрыгнул выше всех в штрафной, но не смог акцентированно пробить по воротам.

40' Хатчинсон навесил с правого фланга, Алисон переправил мяч через перекладину.

39' Жезус нарушил правила на Конате, повалил на газон француза.

38' Ван Дейк отлично отработал в защите, не дал Жезусу получить мяч и выйти на ударную позицию.

36' Салах опасно навешивал вдоль ворот, но слишком сильно для Гакпо, не достал до мяча Коди.

35' Гакпо забрасывал на дальнюю штангу, Салах не добрался до мяча.

33' Всё в порядке с ван Дейком, вернулся он на поле.

31' Жезус мощно пробил из-за штрафной и попал в ван Дейка. Прямо в затылок защитнику попал мяч, даже врачи появились на поле.

30' Ола Айна вбросил мяч в штрафную из-за боковой, но слишком сильно, никто не сыграл.

29' Хадсон-Одои выиграл борьбу у Конате и заставил Алисона выбивать мяч в аут.

26' В центре поля штрафной заработал «Ноттингем», но не получилось опасно разыграть у Андерсона.

24' В офсайде оказался Хатчинсон на левом фланге.

22' Хатчинсон опасно бил с линии штрафной, но прямо по центру — Алисон на месте.

21' Андерсон мощно приложился из-за штрафной, Макаллистер заблокировал удар.

20' Гиббс-Уайт мешал начать атаку Собослаи со штрафного, жёлтая карточка.

19' Мурильо мощно пробил с левой после скидки, но попал в Макаллистера, который лежал под стенкой.

18' Опасный штрафной назначен метрах в 23-х от ворот гостей, хорошая позиция для удара.

17' Андерсон очень неприятно столкнулся головами с ван Дейком у штрафной «Ливерпуля», нужна помощь врачей игроку «Ноттингема».

16' Конате снял мяч с головы Жезуса, Хатчинсон навешивал в штрафную.

14' Всё-таки Салах навешивал в штрафную, Мурильо выиграл борьбу у ван Дейка и выбил мяч головой.

12' Сангаре в подкате сбил Гакпо на своей половине поля, пока что без жёлтой карточки. Метров 26 до ворот, Собослаи может и пробить отсюда.

11' Андерсон низом бил в ближний угол из-за штрафной, немного не попал!

10' Гравенберх столкнулся с Гиббс-Уайтом в своей штрафной, арбитр никак не реагирует.

10' Ван Дейк выбил мяч после подачи Хатчинсона.

09' Айна протащил мяч по центру и накнулся на фол. Позиция для навеса.

07' Не получилось пробить после подачи у хозяев, но мяч остался у «Ноттингема».

06' Угловой заработал «Ноттингем».

05' Хатчинсон отработал в защите на левом фланге, не дал прострелить Керкезу.

03' Хадсон Одои бил из отличной позиции, Алисон спас «Ливерпуль»!

01' «Ливерпуль» начал с центра, поехали!

До матча

17:00 Отличная погода сегодня в Ноттингеме, около 13 градусов и солнечно.

16:50 Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Ортега, Айна, Миленкович, Мурильо, Уильямс, Сангаре, Андерсон, Хатчинсон, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Игор Жезус.

«Ливерпуль»: Алисон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Макаллистер, Гравенберх, Гакпо, Вирц, Салах, Экитике.

16:40 Судейская бригада матча: главный арбитр — Энтони Тейлор; ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн; четвёртый арбитр — Дин Уайтстоун; VAR — Пол Тирни; ассистент VAR — Адриан Холмс.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» подходит к туру на 17-м месте и всего в трёх очках от опасной зоны. В чемпионате команда уступила лишь раз в последних шести матчах, но на своём поле давно не радует победами — три последние встречи на «Сити Граунд» завершились вничью, причём с минимальной результативностью.

При этом эмоциональный фон у «лесников» позитивный. В дебютной игре Перейры команда разгромила «Фенербахче» 3:0 благодаря голам Мурильо, Игора Жезуса и Моргана Гиббс-Уайта. Португалец продолжил собственную традицию, он не проигрывает в дебютных матчах уже 15 назначений подряд, 11 из которых завершились победами.

В кадровом плане у хозяев по-прежнему вне игры Вилли Боли, Крис Вуд, Джон Виктор и Николо Савона, а Матц Селс испытывает проблемы с пахом, поэтому в воротах остаётся Штефан Ортега. Логично ожидать компактную модель с упором на контратаки, особенно учитывая, что в первом круге «Форест» разгромил «Ливерпуль» 3:0 на «Энфилде».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает шестое место и сохраняет шансы на попадание в четвёрку. Команда Арне Слота выиграла четыре из последних пяти матчей во всех турнирах, но в Премьер-лиге стабильности пока не хватает, лишь две победы в шести последних турах. Тем не менее, успехи над «Сандерлендом» и «Ньюкаслом» удержали мерсисайдцев в плотной группе преследователей.

В Кубке Англии «красные» выглядели убедительно, обыграв «Брайтон» 3:0, где отличились Кёртис Джонс, Доминик Собослаи и Мохамед Салах. Однако на выезде в чемпионате «Ливерпуль» не выигрывал дважды подряд с сентября, что добавляет интриги перед поездкой в Ноттингем.

У гостей сохраняются кадровые ограничения: вне игры Жереми Фримпонг, Ватару Эндо, Джованни Леони, Конор Брэдли и Александер Исак. При этом Райан Гравенберх может вернуться в старт, а Салах остаётся главным атакующим ориентиром. Победа позволит «Ливерпулю» сравняться по очкам с четвёртой строчкой и вернуть импульс в борьбе за Лигу чемпионов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.