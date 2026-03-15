«Ливерпуль» принимает кризисный «Тоттенхэм» на «Энфилде». Для хозяев это шанс укрепить позиции в борьбе за Лигу Чемпионов, а для гостей — возможность наконец остановить катастрофическую серию. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:05 Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фримпонг, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Вирц, Гакпо, Нгумоа.

«Тоттенхэм»: Викарио, Дрэгушин, Дансо, Педро Порро (к), Спенс, Сарр, Соуза, Грей, Тель, Ришарлисон, Соланке.

18:50 Судейская бригада: главный арбитр — Крис Кавана; ассистенты — Дэн Кук и Джеймс Мейнваринг; четвёртый арбитр — Том Кирк; VAR — Джон Брукс; ассистент VAR — Дэн Робатан.

«Ливерпуль»

Сезон для «Ливерпуля» складывается неровно. Команда Арне Слота чередует победы и поражения, однако остаётся в гонке за места в Лиге Чемпионов. Перед этим туром мерсисайдцы занимают шестую строчку и находятся всего в нескольких очках от четвёртого места. В последних матчах чемпионата «красные» обыграли «Сандерленд», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм», но затем неожиданно уступили «Вулверхэмптону». Поэтому матч против «Тоттенхэма» становится важным для возвращения на победный путь.

На неделе «Ливерпуль» провёл тяжёлый матч в Лиге Чемпионов против «Галатасарая» и уступил 0:1. Этот результат осложнил положение команды перед ответной встречей. Плотный календарь может заставить Арне Слота провести небольшую ротацию, некоторые игроки основы могут получить отдых перед вторым матчем еврокубкового противостояния.

Домашняя статистика играет на стороне хозяев. «Ливерпуль» традиционно уверенно играет против «Тоттенхэма» на своём поле — лондонцы выиграли здесь лишь один матч за последние три десятилетия. Кроме того, в последних встречах на «Энфилде» мерсисайдцы регулярно добиваются побед над этим соперником, что добавляет им психологического преимущества.

«Тоттенхэм»

Смена тренера пока не принесла результатов. Под руководством Игора Тудора «Тоттенхэм» проиграл все четыре матча, а серия поражений во всех турнирах достигла шести игр. Последний удар по моральному состоянию команды пришёлся на матч Лиги Чемпионов, где лондонцы уступили «Атлетико» со счётом 2:5.

Неудачная серия привела к серьёзному падению в таблице. «Тоттенхэм» находится лишь на 16-й позиции и всего на одно очко опережает зону вылета. Для клуба такого масштаба это крайне тревожная ситуация, поэтому каждое очко в оставшихся матчах сезона становится критически важным.

К матчу с «Ливерпулем» «шпоры» подходят с длинным списком потерь. Из-за дисквалификации не сыграет Микки ван де Вен, а Кристиан Ромеро и Жоау Пальинья получили травмы. Также продолжают восстанавливаться Джеймс Мэддисон, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Ив Биссума и Дестини Удоджи. В итоге у Игора Тудора могут возникнуть серьёзные трудности даже с формированием стартового состава.