Во вторник, 3 марта, «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:55 Сегодняшний матч пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью», который вмещает 31 750 зрителей.

22:45 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Вулверхэмптон»: Са Жозе, Доэрти Мэтт, Буэно Сантьяго, Крейчи Ладислав, Тчатчуа Джексон, Гомес Эйнджел, Гомес Жоао, Андре, Вольфе Мёллер Давид, Мане Матеуш, Армстронг Адам.

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Фримпонг Жереми, Конате Ибраима, Ван Дейк Виргил, Керкез Милош, Гравенберх Райан, Мак Аллистер Алексис, Салах Мохамед, Собослаи Доминик, Гакпо Коди, Экитике Уго.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» является главным аутсайдером нынешнего сезона английской Премьер-лиги и занимает последнее место в турнирной таблице. На счету «волков» всего 13 набранных очков в 29 проведенных матчах, а разница забитых и пропущенных мячей (20:51). Отставание от ближайшего соперника составляет 6 очков, а от зоны спасения — 14.

В последнем туре «Вулверхэмптон» впервые за долгое время одержал победу, поверженной оказалась Астон Вилла (2:0), занимающая место в топ-4. До этого «волки» проиграли «Кристал Пэлас» (1:0) и дважды сыграли вничью: с «Арсеналом» (2:2) и «Ноттингем Форест» (0:0). Как мы видим, со многими топовыми коллективами «Вулверхэмптон» играет довольно неплохо.

«Ливерпуль»

В последнее время дела в английской Премьер-лиге у «Ливерпуля» пошли в гору и он включился в борьбу за место в топ-4, дающее право на участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. На счету «красных» сейчас 48 очков (это пятое место), а отставание от идущей впереди «Астон Виллы» составляет три турнирных балла.

Нынешняя победная серия «Ливерпуля» составляет три матча, в которых поочередно были обыграны «Сандерленд» (1:0), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Вест Хэм» (5:2). А перед этим у «красных» было очень досадное домашнее поражение от принципиального соперника — «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

Личные встречи

Между собой эти команды обычно играют два раза за сезон, если не пересекаются в различных кубковых турнирах. В прошлом году соперники встретились два раза и оба матча выиграл «Ливерпуль» с одинаковым счетом 2:1.

