«Ливерпуль» не испытает проблем с соперником?

прогноз на матч английской Премьер-лиги, ставка за 2.10

3 марта в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: команда из одноименного города практически лишилась шансов на сохранение прописки в элите на следующий сезона.

В настоящий момент в активе «Вулвз» всего 13 очков и последнее место в турнирной таблице.

За 29 матчей «волки» смогли забить всего 20 мячей, а вот пропустили целых 51.

Последние матчи: на выходных «бродяги» сенсационно победили «Астон Виллу» (2:0).

До этого же «Вулверхэмптон» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1) и сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: дисквалифицирован Йерсон Москера, а травмирован Андре.

Состояние команды: подопечным Роберта Оуэна Эдвардса уже нечего терять. «Вулверхэмптон» отстает на 14 очков от спасительной зоны и ей нужно только побеждать и побеждать, чтобы рассчитывать на положительный исход.

Думается, что уже вряд ли что-то спасет «Вулверхэмптон» и мы увидим эту команду в следующем сезоне в Чемпионшипе.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: команда из Ливерпуля борется за попадание в зону Лиги чемпионов, но пока что безуспешно.

Коллектив из одноименного города располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков.

Мерсисайдцы имеют хорошую разницу забитых и пропущенных мячей на данный момент — 47:37.

Последние матчи: в прошлых турах «красные» победили «Вест Хэм» (5:2), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Сандерленд» (1:0).

Также ливерпульцы смогли переиграть «Брайтон» (3:0) в Кубке Англии.

Только перед этим ливерпульская команда проиграла на своем поле «Манчестер Сити» (1:2).

Не сыграют: в лазарете Стефан Байчетич, Флориан Вирц, Конор Брэдли, Ватару Эндо и Александр Исак.

Состояние команды: подопечные Арне Слота уже вряд ли смогут побороться за чемпионский титул, поскольку отставание составляет целых 13 очков.

«Ливерпуль» должен бороться за место в топ-4, в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон и делать это успешно. Также «Ливерпулю» вполне по силам побороться за победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл 1 из последних 5 матчей

«Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.00, а победа «Вулверхэмптона» — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.54 и 2.42.

Прогноз: «Ливерпуль» намного сильнее и должен уверенно побеждать.

победа Ливерпуля с форой-1,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: победа «Ливерпуль» с форой-1,5 за 2.10.

Прогноз: в последнее время команды прилично забивают, поэтому ждем много голов.

тотал больше 3,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.