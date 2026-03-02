3 марта в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: команда из одноименного города практически лишилась шансов на сохранение прописки в элите на следующий сезона.
В настоящий момент в активе «Вулвз» всего 13 очков и последнее место в турнирной таблице.
За 29 матчей «волки» смогли забить всего 20 мячей, а вот пропустили целых 51.
Последние матчи: на выходных «бродяги» сенсационно победили «Астон Виллу» (2:0).
До этого же «Вулверхэмптон» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1) и сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).
Не сыграют: дисквалифицирован Йерсон Москера, а травмирован Андре.
Состояние команды: подопечным Роберта Оуэна Эдвардса уже нечего терять. «Вулверхэмптон» отстает на 14 очков от спасительной зоны и ей нужно только побеждать и побеждать, чтобы рассчитывать на положительный исход.
Думается, что уже вряд ли что-то спасет «Вулверхэмптон» и мы увидим эту команду в следующем сезоне в Чемпионшипе.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: команда из Ливерпуля борется за попадание в зону Лиги чемпионов, но пока что безуспешно.
Коллектив из одноименного города располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков.
Мерсисайдцы имеют хорошую разницу забитых и пропущенных мячей на данный момент — 47:37.
Последние матчи: в прошлых турах «красные» победили «Вест Хэм» (5:2), «Ноттингем Форест» (1:0) и «Сандерленд» (1:0).
Также ливерпульцы смогли переиграть «Брайтон» (3:0) в Кубке Англии.
Только перед этим ливерпульская команда проиграла на своем поле «Манчестер Сити» (1:2).
Не сыграют: в лазарете Стефан Байчетич, Флориан Вирц, Конор Брэдли, Ватару Эндо и Александр Исак.
Состояние команды: подопечные Арне Слота уже вряд ли смогут побороться за чемпионский титул, поскольку отставание составляет целых 13 очков.
«Ливерпуль» должен бороться за место в топ-4, в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон и делать это успешно. Также «Ливерпулю» вполне по силам побороться за победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- «Вулверхэмптон» проиграл 1 из последних 5 матчей
- «Ливерпуль» выиграл 6 из 7 последних матчей
- В последнем очном поединке команд «Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.00, а победа «Вулверхэмптона» — в 6.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.54 и 2.42.
Прогноз: «Ливерпуль» намного сильнее и должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Ливерпуль» с форой-1,5 за 2.10.
Прогноз: в последнее время команды прилично забивают, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.