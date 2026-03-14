«Челси» и «Ньюкасл» подходят к очной встрече после разных, но одинаково болезненных матчей в Лиге Чемпионов. Лондонцы крупно уступили «ПСЖ» в Париже и теперь находятся на грани вылета, а «сороки» упустили домашнюю победу над «Барселоной» из-за позднего пенальти. На этом фоне субботний матч на «Стэмфорд Бридж» становится для обеих команд ещё и проверкой на способность быстро переключаться обратно на борьбу за еврокубковые места в Премьер-лиге. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

«Челси»

До поездки в Париж команда Лиама Росеньора не проигрывала никому, кроме «Арсенала». ПСЖ эту серию оборвал жёстко, одержав победу 2:5. До 75-й минуты «Челси» держался в открытом матче, но после ошибки Филипа Йоргенсена, с которой начался третий мяч, игра рассыпалась, в концовке Хвича Кварацхелия оформил дубль и превратил ответный матч в почти безнадёжную задачу.

В чемпионате ситуация для «Челси» всё ещё рабочая. Команда идёт пятой, имеет 48 очков и держится на одном уровне с идущим следом «Ливерпулем», а «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла», занимающие третье и четвёртое места, находятся всего в трёх очках. При этом дома лондонцы давно не побеждали в Премьер-лиге: после январского волевого матча с «Вест Хэмом» новых домашних побед в чемпионате не было. Перед этим были ничьи с «Лидсом» (2:2) и «Бернли» (1:1), а под руководством Росеньора команда провела только три сухих матча за 16 игр.

Главной фигурой в атаке остаётся Жоау Педру. Именно он должен снова вести линию нападения, и его статистика выглядит особенно мощно: 14 голов в Премьер-лиге, причём 14 из них — без пенальти, и только у Эрлинга Холанна таких мячей больше. В 2026 году бразилец вообще лучший бомбардир лиги с восемью голами. По составу у «Челси» ситуация близка к полной готовности, Леви Колвилл остаётся единственной долгосрочной потерей.

«Ньюкасл»

У «Ньюкасла» еврокубковый фон другой по эмоции, но тоже с тяжёлым послевкусием. Команда Эдди Хау была близка к домашней победе над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала, но в концовке пропустила с пенальти и сыграла 1:1. Теперь перед выездом в Испанию у «сорок» сохраняются реальные шансы на четвертьфинал, но от них потребуется ещё один тяжёлый матч уже через несколько дней.

В чемпионате картина менее радужная. «Ньюкасл» идёт 12-м и отстаёт от пятого места на девять очков, так что матч в Лондоне для него — один из последних шансов всерьёз вернуться в разговор о Лиге Чемпионов. При этом команда остаётся крайне неровной: после прохода «Карабаха» в Европе были поражение от «Эвертона», победа над «Манчестер Юнайтед» и вылет из Кубка Англии после 1:3 от «Манчестер Сити».

Для этого выезда многое завязано на кадровом фоне и распределении сил. У гостей не сыграют Фабиан Шер, Бруну Гимарайнш и Эмиль Крафт, а Льюис Майли, как ожидается, к этой игре ещё не успеет восстановиться. Отдельный вопрос — Энтони Гордон: перед матчем с «Барселоной» он чувствовал недомогание, и теперь Хау предстоит решить, насколько активно использовать его в Лондоне перед ответной встречей в Каталонии. В любом случае «Ньюкасл» будет пытаться бить по слабым местам соперника — прежде всего по обороне, которая у «Челси» при новой модели регулярно даёт сопернику пространство и моменты.

Очные встречи

Статистика «Стэмфорд Бридж» для «Ньюкасла» остаётся тяжёлой: «Челси» выиграл 11 из последних 12 домашних матчей Премьер-лиги против этого соперника, а ещё один завершился вничью. Последняя победа «сорок» в западном Лондоне датируется маем 2012 года. При этом в более широком срезе дуэль стала куда менее односторонней: «Ньюкасл» не проиграл в пяти из последних семи матчей чемпионата против «Челси». В первом круге нынешнего сезона команды сыграли 2:2 — после 0:2 «Челси» отыгрался благодаря голам Риса Джеймса и Жоау Педру.