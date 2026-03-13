14 марта в 30-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Челси» и «Ньюкасл». Начало встречи — 20:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Челси — Ньюкасл с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Челси»

Турнирное положение: после 29 матчей «Челси» располагается на пятом месте в таблице английской Премьер‑лиги с 48 очками.

Последние матчи: гостевая игра против «Астон Виллы» явно удалась команде Лиама Росеньора. Пропустив первой уже на второй минуте, она быстро пришла в себя и переломила ход игры, забив четыре безответных мяча в ворота соперника. Главным героем стал Жоао Педро, сделавший хет‑трик; также отличился Коул Палмер.

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» проиграл в гостях «ПСЖ» (2:5), а в Кубке Англии в овертайме обыграл «Рексхэм» (4:2).

Не сыграют: травмированы — Колуилл (з), Эстевао (п), Гиттенс (п).

Состояние команды: на протяжении 75 минут «Челси» играл на равных с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, но провалил концовку, пропустив три мяча, чем серьёзно осложнил себе задачу выхода в следующий этап ЛЧ. Вообще, у «синих» на протяжении всего сезона наблюдаются провалы в обороне, и смена Марески на Росеньора ничего в этом плане не изменила.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: сейчас «Ньюкасл» идёт на 12‑й строчке в таблице АПЛ с 39 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в 29‑м туре «Ньюкасл» на своём поле переиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Этому не помешало даже удаление Рэмси на исходе первого тайма. В меньшинстве «сороки» забили дважды; особенно красивым получился гол в компенсированное время от датчанина Осулы, который совершил сольный проход и забил обводящим ударом. Первый мяч на счету капитана Гордона.

В первой игре Лиги чемпионов «Ньюкасл» на своём поле сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), а до этого уступил в Кубке Англии «Манчестер Сити» со счётом 1:3.

Не сыграют: травмированы — Бруно Гимарайнш (п), Крафт (з), Майли (п), Шер (з); дисквалифицирован — Рэмси (п).

Состояние команды: нынешний сезон у «Ньюкасла» получается довольно сложным, и команда, в отличие от прежних лет, постоянно барахтается в середине турнирной таблицы. Есть у команды финансовые проблемы, а будущее главного тренера Эдди Хау пока в тумане. Ко всем бедам добавляются постоянные травмы ведущих игроков и отсутствие забивного нападающего. В последнее время на острие атаки играет Гордон, а Вольтемаде и Висса присели в запас.

Статистика для ставок

В первом круге «Ньюкасл» дома сыграл вничью (2:2)

В прошлом сезоне в АПЛ «Челси» выиграл дома (2:1), но уступил на выезде (1:2)

Также была игра в 1/8 финала Кубка лиги, где «Ньюкасл» был сильнее (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Челси» дают 1,85, а на «Ньюкасл» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,66, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,25.

Прогноз: «Челси» просто обязан отреагировать на разгромное поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов, тогда как у «Ньюкасла» чемпионат сейчас не будет в приоритете: борьба за еврокубки фактически завершена, а в главном европейском турнире есть шансы пройти «Барселону». Хау может устроить небольшую ротацию в преддверии поездки в столицу Каталонии.

Основная ставка: победа «Челси» за 1,85.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант. Обе команды испытывают проблемы в обороне, зато средняя линия атаки и нападение у них гораздо сильнее.

Дополнительная ставка: «обе забьют» плюс тотал больше 3,5 за 2,50.