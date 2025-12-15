В понедельник, 15 декабря, «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут» в рамках 16-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

45+6' Перерыв. В игре с высочайшим темпом, «Манчестер» качественнее в атаке в первом тайма был.

45+4' Гоооол! 2:1. После подачи с углового Бруну Фернандеша к воротам «Борнмута», головой Каземиро пробил с отскоком от газона, не справился вратарь гостей Джордже Петрович в ближнем углу своих ворот.

45+3' Подача со штрафного Фернандеша к воротам «Борнмута», головой пробил Каземиро, мяч попав в игрока гостей на угловой «Манчестера» улетел.

45' Добавленное время 5 минут.

45' Удар Таверньера из-за пределов штрафной «Манчестера», мяч зацепив по пути одного из игроков хозяев в угол ворот летел, в прыжке отбил его Ламменс.

43' Желтая карточка показана Антуану Семеньо.

43' Желтая карточка показана Диогу Дало.

43' Возникла потасовка на поле после одного из единоборств.

40' Гооол! 1:1. Антуан Семеньо в быстрой атаке «Борнмута» ворвался в штрафную «Манчестера» и точно покатил мяч в дальний угол ворот Ламменса.

39' Удар Каземиро в быстрой атаке «Манчестера» из пределов штрафной «Борнмута», мяч мимо ворот пролетел.

37' Эванилсон обостряющей передачей в штрафную «Манчестера» искал Клюйверта, но того оттёрли от мяча защитники хозяев.

36' Выверенная подача Куньи в штрафную «Борнмута», в падении пробил Мбемо с лёту, мяч выше ворот полетел.

36' Позиционная атака «Манчестера».

34' Амад Диалло ворвался в штрафную «Борнмута» обыграв по пути двоих защитников гостей, но его удар в последний момент накрыл защитник гостей Адам Смит.

33' Много борьбы в игре, особенно в центре поля.

31' Удар Эванилсона из-за пределов штрафной «Манчестера», мяч мимо ворот проскакал.

31' Инициатива у «Борнмута», футболисты «Манчестера» отошли на свою половину поля.

29' Удар головой Маркуса Таверньер из пределов штрафной «Манчестера», успел среагировать вратарь Ламменс.

29' Планомерно подбираются игроки «Борнмута» с мячом к штрафной «Манчестера».

27' Позиционная атака «Борнмута», пока до угроз воротам «Манчестера» дело не дошло.

26' Удар Мбемо на точность из пределов штрафной «Борнмута», в прыжке поймал мяч вратарь Петрович.

25' Диалло пробил с края штрафной «Борнмута», встал на пути полёта мяча Трюффер.

25' Очень высокий темп в игре.

23' Удар Куньи из пределов штрафной «Борнмута», сумел заблокировать защитник гостей Бафоде Диаките.

22' За счет прессинга возвращают себе мяч хозяева на половине поля «Борнмута».

21' Подача Бруну Фернандеша со штрафного «Манчестера», но Мбемо нарушил правила в штрафной «Борнмута».

19' Матеус Кунья пробил с линии штрафной «Борнмута», мяч рядом со штангой пролетел.

17' Прострел Семеньо в штрафную «Манчестера», но партнёров на траектории полета мяча не оказалось.

16' С мячом игроки «Манчестера», воодушевлены хозяева забитым голом.

Голевой удар Амада Диалло

13' Гоооол! 1:0. Подача в штрафную «Борнмута» Фернандеша, головой пробил Кунья, голкипер гостей Петрович среагировал но, головой в опустевшие ворота внес мяч Амад Диалло с близкого расстояния.

12' Позиционная атака «Манчестера», футболисты «Борнмута» прессингом усложняют.

11' Серия подач в штрафную «Манчестера» из-за боковой и углового, отбиваются хозяева.

10' Попытку прострелить в штрафную «Манчестера» Адриена Трюффера, прервал Люк Шоу.

09' Каземиро пробил из-за пределов штрафной «Борнмута», мяч над перекладиной полетел.

08' Удар Маунта из пределов штрафной «Борнмута» с отскока от газона, успел среагировать вратарь гостей Петрович.

07' Диалло ворвавшись в штрафную «Борнмута» пробил с правой ноги, заблокировал полет мяча Маркос Сенеси, будет угловой «Манчестера».

07' В высоком темпе развивается игра, команды пытаются искать счастья в атаке.

05' Замена в составе «Борнмута»: вместо Тайлера Адамса вышел Алекс Скотт.

05' Подача Диалло с углового к воротам «Борнмута», но до мяча никто из партнеров не дотянулся.

03' Повреждение у Тайлера Адамса, медицинская бригада «Борнмута» приглашена на поле.

02' Удар Матеуса Куньи из-за пределов штрафной «Борнмута», мяч мимо ворот пролетел.

02' Удар Фернандеша из пределов штрафной «Борнмута», мяч угодив в защитника гостей Трюффера до ворот Петровича не долетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Борнмута».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, вмещающем 76 212 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Саймон Хупер из Уилтшира.

Стартовые составы команд

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Шоу, Йоро, Хевен, Казимиро, Фернандеш, Маунт, Мбемо, Кунья, Диалло.

«Борнмут»: Петрович, Сенеси, Смит, Диаките, Трюффер, Хименес, Адамс, Таверньер, Клюйверт, Семеньо, Эванилсон.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» пытаются цепляться за борьбу за высокие места и реабилитироваться за прошлый сезон. В настоящий момент команда из Манчестера имеет в своем активе 25 зачетных баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. За 15 матчей «манкунианцы» смогли 26 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустили в свои. В прошлых турах манчестерский коллектив разгромил «Вулверхэмптон» (4:1), но сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). До этого же манчестерцы выиграли у «Кристал Пэлас» (2:1), но проиграли «Эвертону» (0:1).

Подопечные Рубена Аморима, безусловно, выступают лучше, чем в прошлом сезоне, однако все равно до идеала далеко. «Манчестер Юнайтед» является крайне нестабильным. Пока что команда находится в борьбе за топ-3 и думается, что успехом для «Манчестер Юнайтед» будет любое место, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Это и есть цель. Травмирован Маттейс Де Лигт и Беньямин Шешко.

«Борнмут»

Команда из одноименного города является крепким середняком АПЛ, с которым никому легко не бывает. Сейчас в активе «боском» 20 очков и 14-е место в турнирной таблице. В текущем сезоне коллектив из Борнмута успел 21 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустил в свои. В прошлых турах «вишни» сыграли вничью с «Челси» (0:0), но уступили «Борнмуту» (0:1) и «Сандерленду» (2:3). До этого же борнмутцы также поделили очки с «Вест Хэмом» (2:2), но проиграли «Астон Вилле» (0:4) и «Манчестер Сити» (1:3).

Подопечные Андони Ираолы смогли оторваться от зоны вылета на семь очков и пока что в этом плане могут чувствовать себя спокойно. «Борнмут», возможно, снова не будет ни за что бороться, а будет крепким середняком. В прошлом сезоне «Борнмут» стал девятым, поэтому команде хочется финишировать хотя бы на ступеньку выше. В лазарете Райан Кристи, Матаи Акинмбони и Бен Доак, а дисквалифицирован — Льюис Кук.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. В Манчестере победил «Борнмут» 0:3, а в ответной игре была зафиксирована ничья 1:1. Последняя игра между командами состоялась в рамках летней серии АПЛ, в конце июля нынешнего года «Манчестер» разгромил «Борнмут» со счетом 4:1.

За всю историю команды сыграли между собой 25 матчей. В 15 играх победил «Манчестер», в 5 «Борнмут», оставшиеся 5 матчей завершились вничью.

