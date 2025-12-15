прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

15 декабря в матче 16-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «красные дьяволы» пытаются цепляться за борьбу за высокие места и реабилитироваться за прошлый сезон.

В настоящий момент команда из Манчестера имеет в своем активе 25 зачетных баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

За 15 матчей «манкунианцы» смогли 26 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах манчестерский коллектив разгромил «Вулверхэмптон» (4:1), но сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

До этого же манчестерцы выиграли у «Кристал Пэлас» (2:1), но проиграли «Эвертону» (0:1).

Не сыграют: травмирован Маттейс Де Лигт и Беньямин Шешко.

Состояние команды: подопечные Рубена Аморима, безусловно, выступают лучше, чем в прошлом сезоне, однако все равно до идеала далеко. «Манчестер Юнайтед» является крайне нестабильным.

Пока что команда находится в борьбе за топ-3 и думается, что успехом для «Манчестер Юнайтед» будет любое место, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Это и есть цель.

«Борнмут»

Турнирное положение: команда из одноименного города является крепким середняком АПЛ, с которым никому легко не бывает.

Сейчас в активе «боском» 20 очков и 14-е место в турнирной таблице.

В текущем сезоне коллектив из Борнмута успел 21 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «вишни» сыграли вничью с «Челси» (0:0), но уступили «Борнмуту» (0:1) и «Сандерленду» (2:3).

До этого же борнмутцы также поделили очки с «Вест Хэмом» (2:2), но проиграли «Астон Вилле» (0:4) и «Манчестер Сити» (1:3).

Не сыграют: в лазарете Райан Кристи, Матаи Акинмбони и Бен Доак, а дисквалифицирован — Льюис Кук.

Состояние команды: подопечные Андони Ираолы смогли оторваться от зоны вылета на семь очков и пока что в этом плане могут чувствовать себя спокойно. «Борнмут», возможно, снова не будет ни за что бороться, а будет крепким середняком.

В прошлом сезоне «Борнмут» стал девятым, поэтому команде хочется финишировать хотя бы на ступеньку выше.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл только 1 из последних 9 матчей

«Борнмут» не может победить на протяжении 6 матчей

В последнем очном матче «Манчестер Юнайтед» победил «Борнмут» со счетом 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.10, а победа «Борнмута» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» в хорошей форме, играет дома и должен побеждать.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой-1 за 2.25.

Прогноз: обе команды в последнее время играют результативно, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.