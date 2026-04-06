7 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Навбахор». Начало игры — в 17:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Андижан — Навбахор с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Андижан»
Турнирное положение: «Андижан» стартовал скромненько. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Андижан» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Андижан» уступил «Насафу» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Машъалу» (2:0). А вот поединок с ферганским «Нефтчи» завершился коллизией (0:3).
В пяти своих последних матчах «Андижан» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Андижан» нынче крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с провальными.
Причем «Андижан» традиционно удачно противостоит «Навбахору». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Навбахор»
Турнирное положение: «Навбахор» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Навбахор» набрал 9 очков в пяти матчах. При этом команда в среднем забивает чуть больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Навбахор» переиграл «Машъал» (2:1).
До того команда была бита «Кокандом» (1:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкий «Пахтакор» (2:0).
При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках разжился 3 викториями. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Навбахор» не блещет стабильностью результатов. Команде недостает пресловутой монолитности.
При этом «Навбахор» на один пункт отстает от медальной зоны. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.
Команда уже полтора года не проигрывает «Андижану». Вот и в этой встрече «Навбахор» постарается воспользоваться проблемами соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Андижан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.75.
Прогноз: «Андижан» победил в двух своих последних домашних поединках, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Андижана» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.33
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Андижан» победил в 2 последних домашних поединках
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Андижан» в текущем чемпионате еще не пропускал в родных стенах
- «Андижан» дома не проигрывает уже полгода
- «Навбахор» на чужих полях пропускает в среднем гол за матч