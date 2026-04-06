7 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Навбахор». Начало игры — в 17:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Андижан — Навбахор с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» стартовал скромненько.  Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Андижан» лишь на 2 очка опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Андижан» уступил «Насафу» (0:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Машъалу» (2:0).  А вот поединок с ферганским «Нефтчи» завершился коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах «Андижан» победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Андижан» нынче крайне нестабилен.  Команда чередует успешные поединки с провальными.

Причем «Андижан» традиционно удачно противостоит «Навбахору».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Навбахор» выдал не столь продуктивный старт чемпионата.  Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Навбахор» набрал 9 очков в пяти матчах.  При этом команда в среднем забивает чуть больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Навбахор» переиграл «Машъал» (2:1).

До того команда была бита «Кокандом» (1:2).  А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкий «Пахтакор» (2:0).

При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках разжился 3 викториями.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Навбахор» не блещет стабильностью результатов.  Команде недостает пресловутой монолитности.

При этом «Навбахор» на один пункт отстает от медальной зоны.  Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Команда уже полтора года не проигрывает «Андижану».  Вот и в этой встрече «Навбахор» постарается воспользоваться проблемами соперника.

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Андижан» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.75.

Прогноз: «Андижан» победил в двух своих последних домашних поединках, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Андижана» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.33

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Андижан» победил в 2 последних домашних поединках
  • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
  • «Андижан» в текущем чемпионате еще не пропускал в родных стенах
  • «Андижан» дома не проигрывает уже полгода
  • «Навбахор» на чужих полях пропускает в среднем гол за матч