В этом экспрессе рассмотрим Суперфинал Кубка России, матчи Серии А и АПЛ. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 24 мая с коэффициентом для ставки за 4.62.

«Спартак» — «Краснодар»

Футбол. Кубок России. Суперфинал

Весенний отрезок сезона московский «Спартак» провёл очень мощно и вполне мог зацепиться за бронзовые медали РПЛ, но не смог в заключительном матче переиграть махачкалинское «Динамо» (0:0).

Зато в Кубке России дела у подопечных Хуана Карлоса Карседо пошли намного удачнее. Красно‑белые смогли в напряжённом матче пройти ЦСКА (1:0) благодаря голу Литвинова, а до этого выбили в серии пенальти из турнира «Зенит». Вообще, при испанском специалисте «Спартак» смотрится очень организованным и уверенным в своих силах.

На финише сезона «Краснодар» упустил чемпионский титул РПЛ, уступив московскому «Динамо» со счётом 1:2. Это поражение для команды Мурада Мусаева стало роковым: золото забрал «Зенит», который не позволил себе подобных осечек.

На пути к Суперфиналу Кубка России «быки» выбили «Ахмат» (1:0), а затем в сложнейшем противостоянии прошли московское «Динамо». Обе игры закончились одинаково — со счётом 0:0, — и победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее был «Краснодар». Вряд ли от этого противостояния стоит ждать голевой феерии: слишком высока цена победы.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,61.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер‑лига

Лондонский «Кристал Пэлас» заканчивает противоречивый сезон. У команды осталось два матча: с «Арсеналом» и самый главный поединок — финал Лиги конференций с «Райо Вальекано». Понятно, какой из них будет приоритетным.

В чемпионате «Кристал Пэласу» давно уже ничего не нужно, и там команда играет в своё удовольствие, а первый сезон в истории в еврокубках стоит особняком. Покидает команду и главный тренер Оливер Гласнер, который хоть и обещал в этом матче почти основной состав, но вряд ли это случится.

Похожая история и у «Арсенала», который наконец смог завоевать чемпионский титул и теперь может спокойно вздохнуть и поиграть в своё удовольствие в чемпионате. После успеха в последнем туре с «Бёрнли» команда Микеля Артеты стала недосягаемой для «Ман Сити» в таблице АПЛ.

Но у «Арсенала» тоже в голове финал Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится через неделю, 30 мая. Понятно, что против «Кристал Пэлас» команда сыграет расслабленно, будет беречь силы и постарается отблагодарить своих болельщиков ярким футболом.

Наш прогноз: тотал больше 2,5 за 1,68.

«Милан» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Наступает момент истины для Макса Аллегри в этом сезоне. «Милан» близок к выполнению главной задачи на сезон — а именно возвращению в Лигу чемпионов — и вряд ли будет рисковать в матче против «Кальяри». Стратегически «россонери» устроит даже ничья в этой встрече.

В последнем туре «Милан» сделал огромный шаг к выполнению своей цели, обыграв в гостях «Дженоа» (2:1), а также увидев сенсационное поражение «Ювентуса» от «Фиорентины» (0:2). Теперь команде осталось только сделать шаг навстречу домашнему матчу с «Кальяри», а от него будет зависеть финансирование, будущее Аллегри и многих футболистов.

«Кальяри» фактически доигрывает сезон и давно выполнил свою цель — сохранение прописки в Серии А. Сейчас отрыв от 18‑го места равен шести очкам. В прошлом туре «Кальяри» на своём поле обыграл «Торино» со счётом 2:1.

Первый сезон бывшего игрока сардинцев Фабио Пизакане в качестве главного тренера уже можно признать успешным. «Кальяри» отличается узнаваемым стилем, зажглась новая звёздочка — Палестра, — но, как и прежде, команда традиционно намного сильнее играет дома. Не стоит тут ждать много голов: у «Милана» никуда не делись проблемы в атаке.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,71.

Общий коэффициент — 4,62.