24 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торино — Ювентус с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Торино»
Турнирное положение: «Гранатовые» окопались в середняках Серии A. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Торино» сильно отстал от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гранатовые» были биты «Кальяри» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Сассуоло» (2:1). А вот поединок с «Удинезе» принес разочарование (0:2).
В пяти своих последних матчах «Торино» победил один раз. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Гранатовые» весной крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.
Причем «Торино» традиционно неудачно противостоит «Ювентус». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трёх поражениях.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Чёрно-белые» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Ювентус» на 2 очка отстаёт от искомой четвёртой позиции. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-белые» уступили «Фиорентине» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Лечче» (1:0). А вот чуть ранее она поделила очки со слабенькой «Вероной» (1:1).
При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Чёрно-белые» весной выглядят бледновато. Команда крайне нестабильна в плане демонстрируемой игры и результатов.
При этом «Ювентус» в среднем пропускает реже одного гола за матч. А вот в 18 выездных поединках команда набрала 31 зачетный балл.
«Чёрно-белые» наверняка будут биться до конца. Да и лазарет команды наконец-то фактически полностью опустел.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ювентус» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Старая Сеньора» постарается завершить сезон в топ-4, тогда как «гранатовые» забивают с явной натугой.
Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Гранатовые» имеют заметные сложности с реализацией
- «Торино» уже 11 лет не может одолеть земляков
- «Ювентус» пропускает в среднем меньше гола за матч
- «Торино» не столь успешно выступает в родных стенах
- «Старая Сеньора» имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей