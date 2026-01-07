Второй и последний матч «Челси» при Макфарлейне

В среду, 7 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Фулхэм» примет «Челси». Старт лондонского дерби — в 22:30 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+8' Всё-таки закончился этот казавшийся бесконечным первый тайм — 0:0! «Челси» с 23-й минуты играет в меньшинстве после удаления Кукурельи и пропустил гол под самый перерыв, но он не был засчитан из-за офсайда. Во втором тайме будет ещё веселее — пока отдохнём немного!

45+7' Хорхе Куэнка получил жёлтую карточку за фол против Палмера.

45+5' Так и есть — гол отменён! Продолжается игра при счёте 0:0.

45+4' Похоже, Хименес был в офсайде за мгновения до гола! VAR проверяет эпизод.

45+3' ГОООЛ! Харри Уилсон! Реализовал «Фулхэм» численное преимущество. Уилсон получил передачу от Хименеса внутри штрафной за спинами центральных защитников, первым касанием обработал мяч, вторым неотразимо пробил в угол.

45+1' Шесть минут добавил к первому тайму Питер Бэнкс.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 1 Удары мимо 1 56 Владение мячом 45 0 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 5 Фолы 3

45' Хорошо ходит мяч у «Фулхэма» перед штрафной гостей, однако до чего-то реально опасного пока дело не доходит.

44' Вновь на газоне оказался Кайседо, держится за левую ногу. Пришлось медицинской бригаде «Челси» на поле появиться.

42' Неплохо издали ударил Смит-Роу, чуть выше перекладины мяч просвистел.

41' А вот «Челси» быстро выбежал вперёд, раскатал атаку на скорости и довёл мяч до Палмера, который не очень опасно приложился с дистанции. Лено выручил.

39' Не получилась у «Фулхэма» быстрая контратака, Кастань не добрался до мяча на правом фланге после дальнего заброса.

38' И даже прошла атака у гостей — правда, застряла на правом фланге неподалёку от штрафной. Приходится «Челси» отходить назад.

37' Вот сейчас наконец-то вышли. Палмер в центре поля заработал на себе нарушение правил.

36' Несколько минут уже не может свою половину покинуть «Челси». Кажется, пока гости просто хотят продержать эти 0:0 до перерыва.

34' Смит-Роу подавал с левого фланга на дальнюю штангу, там никто из своих до мяча не дотянулся.

33' Берг сфолил против Кайседо, срывая атаку, и вполне мог получить карточку, но обошлось. Эквадорец с дискомфортом, но встал с газона.

32' А вот теперь вовсю начинают давить хозяева — чуть ли не первый навал от них в матче. Пока, правда, бесхитростно — в основном навесами с флангов обкладывают штрафную Санчеса.

31' Но первые минуты после удаления именно «Челси» мячом владел — правда, очень далеко от штрафной «Фулхэма».

29' А у «Челси» первая замена. Сантос покидает поле, вместо него в оборону выходит Хато — скорее всего, на позицию удалённого Кукурельи. Больше часа предстоит «синим» играть вдесятером.

Кукурелья покидает поле globallookpress.com

28' Продолжилась по инерции атака «Фулхэма» и завершилась ещё одним ударом — его уже заблокировал Андрей Сантос.

27' Пробил Уилсон-таки с этого штрафного — долго готовил, но зарядил прямо в Чалобу.

26' Жёлтая тут досталась и Коулу Палмеру, и даже тренеру «Фулхэма» Силве, который тоже остался чем-то недоволен. А игра пока не возобновляется.

24' Энцо Фернандес и Тосин Адарабиойо получили по жёлтой — продолжают игроки «Челси» о чём-то горячо спорить с арбитром.

23' Удалён Марк Кукурелья — вот это поворот! Вообще ничто не предвещало. Лено очень быстро выбил мяч от ворот после подачи углового, Уилсон опередил всех и убегал один на один с Санчесом — за метр до штрафной его схватил и уронил на газон Кукурелья. Это удаление! И опасный штрафной.

22' Очередные две подачи исполнил капитан «Челси» — на этот раз «Фулхэм» справился спокойно.

21' Энцо пробил с линии штрафной в защитника, мяч на ещё один корнер отправился.

19' На этот раз Фернандес ещё опаснее навесил во вратарскую — Сантос пробил плечом в перекладину с метра! Пытались добивать гости, но защитники «Фулхэма» отбились.

18' Окружили игроки «Челси» штрафную площадь «Фулхэма», перекатывают мяч, ищут подходы. Нету сумел ещё один угловой заработать.

17' Дальнюю попытку Кэрни принял на себя защитник гостей.

16' Палмер завалился прямо у линии штрафной «Фулхэма» и просил фол, но судья зафиксировал лишь игру рукой у 10-го номера «Челси».

15' Харри Уилсон пробил из-за пределов штрафной — получилось не совсем в угол, Санчес спокойно поймал мяч.

13' Диоп перестарался в борьбе с Фернандесом и нанёс ему небольшое повреждение. Впрочем, аргентинец уже самостоятельно поднялся на ноги.

12' Теперь уже «Фулхэм» успешно поддавил соперника на его половине, уже хозяева мячом владеют.

10' Очень хитро закрутил Фернандес мяч в ворота от углового флага — Лено не без проблем вытащил из ближнего угла!

09' Быструю атаку организовали «синие», с левого края штрафной прострелил Кукурелья и заработал первый в матче угловой.

08' Много потерь в центре поля на первых минутах, переходит мяч от одной команды к другой без особой остроты у ворот.

07' «Челси» перехватил мяч на чужой половине благодаря активному прессингу, но ничего толкового не придумал — пас Энцо в штрафную оказался безадресным.

05' Кастань неудачно принял мяч на правом фланге и нарушил правила на Кукурелье. «Челси» пока явно вторым номером действует.

04' Палмер пытался обыграть защитника в штрафной «Фулхэма», но слишком далеко отпустил мяч от себя — он укатился за лицевую.

03' Уилсон получил мяч в чужой штрафной и с ходу пробил в ближний угол — Санчес справился без труда.

02' Держат мяч хозяева на своей половине, «Челси» высоко поднимается в прессинге и пытается его забрать.

01' Матч начался!

До матча

22:28 Команды уже на поле, всё готово к началу встречи — через пару минут прозвучит стартовый свисток!

22:21 В Лондоне сегодня вечером 3 градуса выше нуля, осадков не ожидается.

22:15 Главный арбитр встречи — 43-летний Питер Бэнкс.

22:08 Сегодняшний матч пройдёт на домашнем стадионе «Фулхэма» — «Крейвен Коттедж» в Лондоне. Арена вмещает 26 600 зрителей.

Стартовые составы команд

«Фулхэм»: Лено, Диоп, Андерсен, Куэнка, Кастань, Берг, Кэрни, Робинсон, Уилсон, Смит-Роу, Хименес.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Андрей Сантос, Кайседо, Палмер, Фернандес, Нету, Делап.

«Фулхэм»

«Фулхэм» после 20 туров чемпионата занимает привычную для себя позицию в середине таблицы: прямо сейчас команда Марку Силвы идёт 11-й в АПЛ — именно там она финишировала и в прошлом сезоне. Вылет лондонцам точно не грозит, а вот за еврокубки чисто теоретически ещё можно побороться: до пятого места, которое как раз занимает «Челси», всего-то три очка.

Уже пять туров «Фулхэм» не проигрывает в Премьер-лиге: 2025-й закончили тремя победами над «Бёрнли», «Ноттингемом» и «Вест Хэмом», а 2026-й начали двумя ничьими с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2) — в обоих случаях «дачники» проигрывали и спасались в концовках (с «Ливерпулем» — вообще аж на 97-й минуте). Главное сильное место — атака: «Фулхэм» забивает девять туров подряд, а всего в АПЛ воткнул уже 28 мячей — более чем в трети из них поучаствовал Харри Уилсон (6 голов + 4 ассиста).

Лондонский клуб отправил большую делегацию в сборную Нигерии на Кубок Африки — Кэлвин Бэсси, Алекс Ивоби и Самуэль Чуквуэзе сегодня против «Челси» не сыграют. Джошуа Кинг, Родриго Мунис и Кенни Тете пропустят встречу из-за травм.

«Челси»

1 января «Челси» уволил Энцо Мареску, но спустя несколько дней уже объявил имя нового тренера — им станет Лиам Росеньор, последние полтора года отработавший в «Страсбуре» (фактически фарм-клубе «Челси»). Дебютирует в новой команде Росеньор в субботу в Кубке Англии, а за игрой против «Фулхэма» понаблюдает с трибун: как и в матче с «Манчестер Сити», со скамейки руководить «синими» будет Калум Макфарлейн.

Ко второй половине чемпионата «Челси» подошёл на пятой позиции — вроде не так уж и плохо, но в таблице АПЛ плотность настолько высока, что всё может перевернуться буквально за пару туров: между 5-м «Челси» и 14-м «Кристал Пэлас» — жалкие четыре очка. При этом до лидеров уже далековато: отставание от топ-3 — 11 очков, от лидирующего «Арсенала» — все 17, так что задачу перед Росеньором на остаток сезона ставят приземлённую — просто попасть в Лигу чемпионов любым способом.

К лондонскому дерби «Челси» подходит с лишь 2 победами в последних 10 матчах во всех турнирах, зато без свежих кадровых потерь — после травм в состав вернулись Роберт Санчес, Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.

Личные встречи

«Фулхэм» выиграл всего 2 из 27 лондонских дерби за последние 20 лет — и целых 17 матчей остались за «Челси». В том числе оба в 2025 году — 2:1 в гостях и 2:0 дома.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.03.