7 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Челси». Начало игры — в 22:30 мск.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» после 20-ти туров английской Премьер-лиги имеет 28 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию, на три балла отставая от зоны еврокубков (топ-5), а также на 14 пунктов опережая зону понижения в классе (18-20-я строчки).

Последние матчи: в предыдущем поединке в 20-м туре английской Премьер-лиги клуб на своем поле драматично вырвал ничью у «Ливерпуля» (2:2).

Перед этим в рамках предыдущего тура национального чемпионата «Дачники» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Кристал Пэлас» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Тете, Родригу Муниз и Сессеньон, уехали на Кубок Африки — Чуквуэзе, Ивоби и Бесси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Фулхэм» не проиграл при двух ничьих и двух победах.

Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно если учесть ожидаемый настрой на дерби, текущие проблемы соперника, а также фактор своего поля.

Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» после 20-ти туров английской Премьер-лиги имеет 31 балл в активе и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает пятую позицию в зоне континентальных турниров (топ-5) с отставанием в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и по дополнительным показателям опережает шестой «Манчестер Юнайтед».

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая стала первой после отставки Энцо Марески с поста наставника, в 20-м туре АПЛ «Синие» на выезде сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Перед этим в коллектив в предыдущем туре английской Премьер-лиги также набрал только один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Борнмутом».

Не сыграют: травмированы — Колуилл, Эссуго и Лавия, дисквалифицирован — Мудрик.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные Премьер-лигу, «Челси» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно в дерби и на выезде, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Жуан Педро и Энцо Фернандес — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Челси» сыграл вничью

в четырех из пяти последних матчей «Челси» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.65, выигрыш «Фулхэма» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних домашних матчей хозяев.

2.03 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Фулхэм» — «Челси» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Челси».

3.65 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Фулхэм» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: ничья за 3.65.