Сможет ли «Вулверхэмптон» прервать свою серию поражений на «Энфилде»?

В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

09' Агрессивный приём от Хи Чхан Хвана мог закончиться предупреждением, но судья решил не наказывать игрока.

07' Милош Керкез выполнил точный кросс в штрафную площадь, однако его партнёры не смогли замкнуть передачу.

05' Жоао Гомеш пошёл на вынужденный фол ради остановки атаки.

03' Атакующий рывок Йерсона Москеры не увенчался успехом — оборона соперника действовала слаженно.

01' В сегодняшнем матче «Ливерпуль» примет на своём домашнем стадионе «Вулверхэмптон». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

17:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Саймон Хупер из Англии.

17:35 Команды встретятся между собой в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», который вмещает в себя 61 267 болельщиков.

17:30 «Вулверхэмптон»: Са, Доэрти, Сантьяго Буэно, Крейчи, Москера, Уго Буэно, Триндаде, Гомес, Хи Чан, Мане, Арокодаре.

17:30 «Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Керкез, Фримпонг, Конате, Гравенберх, Джонс, Мак Аллистер, Вирц, Экитике, Кьеза.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» подходит к матчу 15-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» в непростом состоянии. Команда пока не может претендовать на чемпионство, но всё же держится в лидирующей группе чемпионата. После 17 сыгранных матчей мерсисайдцы набрали 29 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице.

Статистика команды показывает достаточно результативную игру: 28 забитых мячей при 25 пропущенных. В последних матчах «красные» демонстрировали нестабильные результаты. Удалось одержать победы над «Тоттенхэмом» (2:1) и «Брайтоном» (2:0), но были и потери очков в матчах с «Лидсом» (3:3) и «Сандерлендом» (1:1). В еврокубках команда также показала неоднозначные результаты, уступив ПСВ (1:4), но сумев обыграть «Интер» (1:0).

Сейчас команда переживает непростой период. Под руководством Арне Слота «Ливерпуль» явно провалил первую часть сезона и практически лишился шансов на чемпионство. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет уже 10 очков. Чтобы вернуться в борьбу за титул, мерсисайдцам необходимо побеждать в каждом матче.

К предстоящей игре команда подходит с серьёзными кадровыми потерями. В лазарете находятся несколько важных игроков: Александр Исак, Стефан Байчетич, Ватару Эндо, Коди Гакпо, Джо Гомес и Джиованни Леоне. Кроме того, Мохамед Салах уехал в расположение сборной, что также ослабляет атакующий потенциал команды.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» подходит к матчу против «Ливерпуля» в крайне тяжёлом положении. Команда переживает один из самых сложных периодов в своей истории, являясь главным аутсайдером турнира. После 17 сыгранных матчей в активе «волков» всего лишь два очка, что закономерно вывело их на последнее место в турнирной таблице.

Статистика выступлений команды выглядит удручающе: всего девять забитых мячей при 37 пропущенных. В последних матчах «бродяги» демонстрировали исключительно отрицательные результаты, проигрывая всем соперникам. Среди недавних поражений, матчи против «Брентфорда» (0:2), «Арсенала» (1:2) и разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4. До этого команда также уступила «Ноттингему» (0:1), «Астон Вилле» (0:1), «Кристал Пэлас» (0:2) и «Челси» (0:3).

Под руководством Роберта Оуэна Эдвардса команда установила несколько антирекордов. Особенно тревожным является тот факт, что «Вулверхэмптон» до сих пор не одержал ни одной победы в текущем сезоне. Отставание от зоны спасения составляет уже 16 очков, что делает задачу сохранения прописки в высшем дивизионе практически невыполнимой.

К предстоящему матчу команда подходит с серьёзными кадровыми потерями. В лазарете находятся Жан-Рикне Бельгард, Леон Чивоме, Родригу Гомеш и Уго Буэно. Кроме того, Эммануэль Агбаду и Таванда Чирева уехали в расположение своих национальных сборных, что ещё больше ослабляет состав.

Текущая форма команды оставляет желать лучшего, и эксперты уже практически не верят в возможность спасения «Вулверхэмптона» от вылета. Для того чтобы изменить ситуацию, команде необходимо совершить настоящее чудо.

Очные матчи

В противостоянии с «Вулверхэмптоном» «Ливерпуль» демонстрирует явное превосходство. За последние годы мерсисайдцы выиграли большинство личных встреч, регулярно забивая сопернику по 2-3 мяча.

В последних матчах команды встречались несколько раз, и каждый раз успех был на стороне «красных». «Ливерпуль» побеждал как на своём поле, так и в гостях, показывая уверенную игру в атаке.

Статистика говорит сама за себя: из последних встреч «Ливерпуль» выиграл большинство матчей, забивая в среднем по два мяча за игру. Разница забитых мячей в пользу мерсисайдцев составляет более 20 голов.

Учитывая текущую форму команд, где «Вулверхэмптон» находится в зоне вылета, а «Ливерпуль» борется за высокие места, преимущество «красных» в предстоящем матче выглядит очевидным. История личных встреч явно не в пользу «волков».

