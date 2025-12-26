Без проблем для «Ливерпуля»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.05

27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: команда из Ливерпуля пока что не может навязать борьбу за чемпионство, но находится в лидирующей зоне.

Мерсисайдский коллектив за 17 матчей смог набрать 29 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

За это время «красные» смогли 28 раз поразить ворота соперника и 25 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах ливерпульцы смогли победить «Тоттенхэм» (2:1) и «Брайтон» (2:0).

До этого же коллектив из одноименного города сыграл вничью с «Лидсом» (3:3) и «Сандерлендом» (1:1).

Также ливерпульская команда проиграла ПСВ (1:4), но выиграла у «Интера» (1:0).

Не сыграют: травмированы Александр Исак Стефан Байчетич, Ватару Эндо, Коди Гакпо, Джо Гомес и Джиованни Леоне. В сборной находится Мохамед Салах.

Состояние команды: подопечные Арне Слота провалили первую часть сезона и практически лишились шансов на чемпионство. Сейчас «Ливерпуль» отстает от первого «Арсенала» на 10 очков. Конечно, еще много игр впереди, но «Ливерпулю» нужно постоянно побеждать, чтобы наверстать упущенное.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: команда из одноименного города проваливает текущий сезон и является главным аутсайдером турнира.

В настоящий момент в активе «волков» всего два очка и последнее место в турнирной таблице.

За 17 матчей коллектив из Вулверхэмптона смог забить девять мячей, а пропустил целых 37.

Последние матчи: в прошлых играх «бродяги» проиграли «Брентфорду» (0:2), «Арсеналу» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:4).

До этого же «Вулверхэмптон» также уступил «Ноттингему» (0:1), «Астон Вилле» (0:1), «Кристал Пэлас» (0:2) и «Челси» (0:3).

Не сыграют: в лазарете Жан-Рикне Бельгард, Леон Чивоме, Родригу Гомеш и Уго Буэно, в сборных — Эммануэль Агбаду и Таванда Чирева.

Состояние команды: подопечные Роберта Оуэна Эдвардса побили уже множество антирекордов. «Вулверхэмптон» еще не смог добыть ни одной победы и отстал от спасительной зоны уже на 16 очков.

Игра у «Вулверхэмптона» оставляет желать лучшего, поэтому уже можно говорить, что только чудо поможет команде остаться в сильнейшем английском дивизионе.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 6 матчей

«Вулверхэмптон» еще не выигрывал в текущем сезоне

В последнем очном матче «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.50, а победа «Вулверхэмптона» — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.60.

Прогноз: «Ливерпуль» намного сильнее и должен уверенно побеждать

2.05 победа Ливерпуля с форой-2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-2 за 2.05.

Прогноз: «Вулверхэмптон» крайне мало забивает, поэтому вряд ли поразит ворота соперника.

1.95 Вулверхэмптон не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Вулверхэмптон» не забьет за 1.95.