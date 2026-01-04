В воскресенье, 4 января, «Лидс» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15:10 Сегодняшний матч пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд», который вмещает 37 792 зрителей.

15:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Лидс»: Перри Лукас, Борнаув Себастьян, Бийол Яка, Стрёйк Паскаль, Джастин Джеймс, Стах Антон, Груев Илия, Ааронсон Бренден, Гудмундссон Габриэль, Калверт-Льюин Доминик, Окафор Ноа.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс Сенне, Йоро Лени, Хевен Эйден, Мартинес Лисандро, Далот Диогу, Угарте Мануэль, Каземиро Карлос, Шоу Люк, Доргу Патрик, Кунья Матеус, Шешко Беньямин.

«Лидс»

Для «Лидса» нынешний сезон складывается неоднозначно и команда рискует вновь покинуть элитный дивизион. От красной зоны «желто-синих» отделяет всего 7 очков — расстояние пока безопасное, но не стоит расслабляться, если есть желание закрепиться в Премьер-лиге. На счету «Лидса» 21 набранное очко, а разница забитых и пропущенных мячей (-7) — 25:32.

В шести последних турах «Лидс» не проигрывал: четыре ничьи и две победы. Выигранными были матчи против «Челси» (3:1) и «Кристал Пэлас» (4:1). Мирным исходом завершились встречи с Сандерлендом (1:1), «Брентфордом» (1:1) и дважды с «Ливерпулем» (3:3 и 0:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» никак не может найти свою игру и продолжает находиться в середине турнирной таблицы, сражаясь за место в еврокубковой зоне. В данный момент на счету команды 30 набранных очков, а разница забитых и пропущенных мячей (+4) — 33:29.

В трех последних турах у «Манчестер Юнайтед» было три разных результата, что говорит о нестабильности команды. Вначале случилось гостевое поражение от «Астон Виллы» (1:2), затем домашняя победа с минимальным счетом над «Ньюкаслом» (1:0), а в последнем матче — ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Личные встречи

Между собой эти команды в официальных встречах не играли больше двух лет, но за это время было два товарищеских матча, один из которых завершился победой «Манчестер Юнайтед» (2:0), а второй нулевой ничьей. В английской Премьер-лиге последний раз эти команды сражались в феврале 2023 года, тогда на выезде манчестерский клуб был сильнее (2:0).

