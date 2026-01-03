прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.54

4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» бьются за выживание в АПЛ. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» на 7 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» не уступили «Ливерпулю» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Сандерлендом» (1:1). А вот поединок с «Кристал Пэлас» завершился викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лидс» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Итан Ампаду — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Павлины» нынче выглядят довольно симпатично. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.

Причем «Лидс» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Юнайтед». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева явно не боятся оппонента. Да и Доминик Калверт-Льюин уже наколотил 8 мячей в текущем чемпионате.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» в текущем сезоне бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Юнайтед» на 3 зачетных пункта отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Манчестер Юнайтед» не смог одолеть «Вулверхэмптон» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Ньюкаслу» (1:0). А вот чуть ранее она уступила «Астон Вилле» (1:2).

При этом «Манчестер Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Маттейс Де Лигт — травмирован. Брайан Мбемо, Амад Диалло — в сборной.

Состояние команды: «Красные дьяволы» в последних поединках выглядели не столь ярко. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и кадровые пробоины явно негативно повлияют на игру команды.

Команда уже 16 лет не проигрывает «Лидсу». Ныне же манкунианцам явно недостает пресловутой стабильности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда попытается запрыгнуть в первую пятерку.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не уступил в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

«Лидс» не проигрывает 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Красные дьяволы» постараются запрыгнуть в топ-5, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «Лидсу».

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90