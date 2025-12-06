В субботу, 6 декабря, «Астон Вилла» примет на своем поле лондонский «Арсенал» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

65' Давид Райя («Арсенал») сделал великолепный сейв после удара Олли Уоткинса («Астон Вилла»)

64' Бубакар Камара («Астон Вилла») перехватил мяч возле чужой штрафной, но создать опасность у ворот соперника не получилось.

61' Ян Матсен («Астон Вилла») вышел на оперативный простор и зарядил, но мяч полетел выше ворот.

59' Виктор Дьёкереш («Арсенал») помог партнерам в обороне, но от его головы мяч вылетел в аут в опасной близости к штрафной «канониров».

57' Опасный штрафной у хозяев: Юри Тилеманс («Астон Вилла») навешивает в штрафную, но никто из партнеров не достал до этой передачи.

55' Морган Роджерс («Астон Вилла») классно прострелил с левой бровки в центр штрафной, Бен Уайт («Арсенал») разрядил обстановку и выбил мяч.

52' Г-ООООООООО-Л! «Арсенал» — 1:1! Леандро Троссард! Букайо Сака прострелил вдоль ворот и Леандро Троссард линии вратарской вогнал мяч в ворота!

50' Леандро Троссард («Арсенал») шикарно поймал мяч в воздухе и пробил слета, но немного не попал в створ!

«Астон Вилла» — «Арсенал»
«Астон Вилла» — «Арсенал» globallookpress.com

48' Букайо Сака («Арсенал») подал с углового на дальнюю штангу, Виктор Дьёкереш («Арсенал») ударил, но попал прямо во вратаря.

47' В перерыве у «Арсенала» состоялись две замены: вместо Микель Мерино и Эберечи Эзе на поле вышли Виктор Дьёкереш и Леандро Троссард.

46' Стартовала вторая половина матча «Астон Вилла» — «Арсенал»!

45+2' Звучит свисток на перерыв! «Астон Вилла» ведет 1:0!

45' 1 минута добавлено к первому тайму!

44' Деклан Райс («Арсенал») ударил с правой на точность, но мяч полетел слишком слабо — это разминка для Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»).

42' Бен Уайт («Арсенал») замыкал прострел с правого фланга, но не мог как следует приложится к мячу и его в руки поймал Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

40' Мэтти Кэш («Астон Вилла») подал угловой в штрафную «канониров», но защитники вынесли мяч.

38' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») поймал мяч в руки после дальнего заброса в его штрафную и сильно выбил вперед.

36' Г-ООООООООО-Л! «Астон Вилла» — 1:0! Мэтти Кэш! Отличий навес с левого фланга на дальнюю штангу, Мэтти Кэш ворвался в свободную зону и мощно пробил с угла вратарской!

34' Эберечи Эзе («Арсенал») получил перспективную передачу в штрафной, но не по правилам придерживал Пау Торреса («Астон Вилла») — это фол в атаке.

32' Игра становится более грубой: Юри Тилеманс («Астон Вилла») жестко срубил в центре поля Мартина Субименди («Арсенал»).

Амаду Онана
Амаду Онана https://x.com/AVFCOfficial

31' Амаду Онана («Астон Вилла») грубо сыграл в подкате, но арбитр пожалел его и не дал желтую карточку.

30' Джон Макгинн («Астон Вилла») подал корнер в штрафную, но там кто-то из его партнеров нарушил правила.

28' Деклан Райс («Арсенал») заблокировал опаснейший удар Мэтти Кэша («Астон Вилла») — мяч улетел на угловой.

26' Ян Матсен («Астон Вилла») поборолся в углу поля на чужой половине и заработал для команды первый угловой!

25' Высокий прессинг в исполнении гостей заставляет Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла») выбить мяч куда подальше.

23' Морган Роджерс («Астон Вилла») перестарался с агрессией на чужой половине поля и сфолил на Бене Уайте («Арсенал»).

22' Эберечи Эзе («Арсенал») забивает ГОЛ, но секундой ранее арбитр поднял флажок — офсайд у Букайо Сака («Арсенал»). ГОЛ отменен!

«Астон Вилла» — «Арсенал»
«Астон Вилла» — «Арсенал» globallookpress.com

20' «Арсенал» взял мяч под тотальный контроль, но продвижения вперед пока нет — передачи следуют вдоль центральной линии поля.

18' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») не рискует и через вынос играет свободный от ворот.

17' Пау Торрес («Астон Вилла») в очередной раз великолепно сыграл в защите, не дав обыграть себя Букайо Сака («Арсенал»).

15' Отличный навес в штрафную «Виллы» — Букайо Сака («Арсенал») пробивает мимо ворот!

13' Букайо Сака («Арсенал») зарядил издали, Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») в шикарном прыжке отбил мяч.

11' Олли Уоткинс («Астон Вилла») исполнил сольный проход и ударил с метров 11-ти, но Давид Райя («Арсенал») потянул этот мяч.

09' Мартин Эдегор («Арсенал») пробил из-за пределов штрафной — мяч стал легкой добычей Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»).

07' Мэтти Кэш («Астон Вилла») из аута мяч вбросил в штрафную соперника, но там защитники подчистили.

«Астон Вилла» — «Арсенал»
«Астон Вилла» — «Арсенал» globallookpress.com

05' Пау Торрес («Астон Вилла») классно сыграл в защите, выбив мяч через попадание в соперника — будет удар от ворот.

03' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») дальним забросом в центр поле пытался вывести партнеров в атаку, но те потеряли мяч.

02' Гости рванули с первых секунд в атаку, но Мартин Эдегор («Арсенал») попал в положение вне игры.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Астон Вилла» — «Арсенал» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

15:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Вилла Парк». Игра вот-вот начнется!

15:25 Сегодня в Бирмингеме облачно, во время матча температура будет около +10℃.

15:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

15:15 Главным арбитром встречи назначен Питер Бэнкс.

15:10 Сегодняшний матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», который вмещает 42 789 зрителей.

15:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Астон Вилла»: Мартинес Эмилиано, Кэш Мэтти, Конса Эзри, Торрес Пау, Матсен Ян, Камара Бубакар, Онана Амаду, Макгинн Джон, Тилеманс Юри, Роджерс Морган, Уоткинс Олли.

«Арсенал»: Райя Давид, Уайт Бен, Тимбер Юрриен, Инкапье Пьеро, Калафьори Риккардо, Эдегор Мартин, Субименди Мартин, Райс Деклан, Сака Букайо, Мерино Микель, Эзе Эберечи.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» отлично выступает в нынешнем сезоне и в данный момент идет на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.  Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть очков, поэтому предстоящая игра имеет очень важное турнирное значение для обоих соперников.

Нынешняя победная серия «Астон Виллы» составляет четыре матча, в которых были обыграны: «Борнмут» (4:0), «Лидс» (2:1), «Вулверхэмптон» (1:0) и «Брайтон» (4:3).  Всего на счету «Виллы» в нынешнем сезоне 8 побед 3 поражения и 3 ничьи.

«Арсенал»

«Арсенал» уже продолжительное время удерживает лидерство в турнирной таблице, но преследователи не дремлют и следуют по пятам.  Отставание «Манчестер Сити» составляет всего 5 очков.  В данный момент на счету «канониров» 33 набранных балла в 14-ти проведенных матчах.

В чемпионате Англии «Арсенал» проиграл всего один матч, случилось это в третьем туре против «Ливерпуля» (0:1).  После этого поражения «пушкари» не уступали ни в одном турнире.  В последнем туре на своем поле обыгран «Брентфорд» со счетом 2:0.

Личные встречи

Между собой «Астон Вилла» и «Арсенал» играют строго два раза в год, в последнее время в кубковых встречах они не пересекались.  Предыдущая очная дуэль между соперниками состоялась в январе нынешнего года, в том матче была зафиксирована ничья (2:2).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90