«Арсенал» едет на «Вилла Парк» за тремя очками

В субботу, 6 декабря, «Астон Вилла» примет на своем поле лондонский «Арсенал» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

65' Давид Райя («Арсенал») сделал великолепный сейв после удара Олли Уоткинса («Астон Вилла»)

64' Бубакар Камара («Астон Вилла») перехватил мяч возле чужой штрафной, но создать опасность у ворот соперника не получилось.

61' Ян Матсен («Астон Вилла») вышел на оперативный простор и зарядил, но мяч полетел выше ворот.

59' Виктор Дьёкереш («Арсенал») помог партнерам в обороне, но от его головы мяч вылетел в аут в опасной близости к штрафной «канониров».

57' Опасный штрафной у хозяев: Юри Тилеманс («Астон Вилла») навешивает в штрафную, но никто из партнеров не достал до этой передачи.

55' Морган Роджерс («Астон Вилла») классно прострелил с левой бровки в центр штрафной, Бен Уайт («Арсенал») разрядил обстановку и выбил мяч.

Статистика матча 2 Удары в створ 6 1 Удары мимо 2 45 Владение мячом 55 3 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 8 Фолы 4

52' Г-ООООООООО-Л! «Арсенал» — 1:1! Леандро Троссард! Букайо Сака прострелил вдоль ворот и Леандро Троссард линии вратарской вогнал мяч в ворота!

50' Леандро Троссард («Арсенал») шикарно поймал мяч в воздухе и пробил слета, но немного не попал в створ!

48' Букайо Сака («Арсенал») подал с углового на дальнюю штангу, Виктор Дьёкереш («Арсенал») ударил, но попал прямо во вратаря.

47' В перерыве у «Арсенала» состоялись две замены: вместо Микель Мерино и Эберечи Эзе на поле вышли Виктор Дьёкереш и Леандро Троссард.

46' Стартовала вторая половина матча «Астон Вилла» — «Арсенал»!

45+2' Звучит свисток на перерыв! «Астон Вилла» ведет 1:0!

45' 1 минута добавлено к первому тайму!

44' Деклан Райс («Арсенал») ударил с правой на точность, но мяч полетел слишком слабо — это разминка для Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»).

42' Бен Уайт («Арсенал») замыкал прострел с правого фланга, но не мог как следует приложится к мячу и его в руки поймал Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

40' Мэтти Кэш («Астон Вилла») подал угловой в штрафную «канониров», но защитники вынесли мяч.

38' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») поймал мяч в руки после дальнего заброса в его штрафную и сильно выбил вперед.

36' Г-ООООООООО-Л! «Астон Вилла» — 1:0! Мэтти Кэш! Отличий навес с левого фланга на дальнюю штангу, Мэтти Кэш ворвался в свободную зону и мощно пробил с угла вратарской!

34' Эберечи Эзе («Арсенал») получил перспективную передачу в штрафной, но не по правилам придерживал Пау Торреса («Астон Вилла») — это фол в атаке.

32' Игра становится более грубой: Юри Тилеманс («Астон Вилла») жестко срубил в центре поля Мартина Субименди («Арсенал»).

Амаду Онана https://x.com/AVFCOfficial

31' Амаду Онана («Астон Вилла») грубо сыграл в подкате, но арбитр пожалел его и не дал желтую карточку.

30' Джон Макгинн («Астон Вилла») подал корнер в штрафную, но там кто-то из его партнеров нарушил правила.

28' Деклан Райс («Арсенал») заблокировал опаснейший удар Мэтти Кэша («Астон Вилла») — мяч улетел на угловой.

26' Ян Матсен («Астон Вилла») поборолся в углу поля на чужой половине и заработал для команды первый угловой!

25' Высокий прессинг в исполнении гостей заставляет Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла») выбить мяч куда подальше.

23' Морган Роджерс («Астон Вилла») перестарался с агрессией на чужой половине поля и сфолил на Бене Уайте («Арсенал»).

22' Эберечи Эзе («Арсенал») забивает ГОЛ, но секундой ранее арбитр поднял флажок — офсайд у Букайо Сака («Арсенал»). ГОЛ отменен!

20' «Арсенал» взял мяч под тотальный контроль, но продвижения вперед пока нет — передачи следуют вдоль центральной линии поля.

18' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») не рискует и через вынос играет свободный от ворот.

17' Пау Торрес («Астон Вилла») в очередной раз великолепно сыграл в защите, не дав обыграть себя Букайо Сака («Арсенал»).

15' Отличный навес в штрафную «Виллы» — Букайо Сака («Арсенал») пробивает мимо ворот!

13' Букайо Сака («Арсенал») зарядил издали, Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») в шикарном прыжке отбил мяч.

11' Олли Уоткинс («Астон Вилла») исполнил сольный проход и ударил с метров 11-ти, но Давид Райя («Арсенал») потянул этот мяч.

09' Мартин Эдегор («Арсенал») пробил из-за пределов штрафной — мяч стал легкой добычей Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»).

07' Мэтти Кэш («Астон Вилла») из аута мяч вбросил в штрафную соперника, но там защитники подчистили.

05' Пау Торрес («Астон Вилла») классно сыграл в защите, выбив мяч через попадание в соперника — будет удар от ворот.

03' Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») дальним забросом в центр поле пытался вывести партнеров в атаку, но те потеряли мяч.

02' Гости рванули с первых секунд в атаку, но Мартин Эдегор («Арсенал») попал в положение вне игры.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Астон Вилла» — «Арсенал» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

15:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Вилла Парк». Игра вот-вот начнется!

15:25 Сегодня в Бирмингеме облачно, во время матча температура будет около +10℃.

15:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

15:15 Главным арбитром встречи назначен Питер Бэнкс.

15:10 Сегодняшний матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», который вмещает 42 789 зрителей.

15:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Астон Вилла»: Мартинес Эмилиано, Кэш Мэтти, Конса Эзри, Торрес Пау, Матсен Ян, Камара Бубакар, Онана Амаду, Макгинн Джон, Тилеманс Юри, Роджерс Морган, Уоткинс Олли.

«Арсенал»: Райя Давид, Уайт Бен, Тимбер Юрриен, Инкапье Пьеро, Калафьори Риккардо, Эдегор Мартин, Субименди Мартин, Райс Деклан, Сака Букайо, Мерино Микель, Эзе Эберечи.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» отлично выступает в нынешнем сезоне и в данный момент идет на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть очков, поэтому предстоящая игра имеет очень важное турнирное значение для обоих соперников.

Нынешняя победная серия «Астон Виллы» составляет четыре матча, в которых были обыграны: «Борнмут» (4:0), «Лидс» (2:1), «Вулверхэмптон» (1:0) и «Брайтон» (4:3). Всего на счету «Виллы» в нынешнем сезоне 8 побед 3 поражения и 3 ничьи.

«Арсенал»

«Арсенал» уже продолжительное время удерживает лидерство в турнирной таблице, но преследователи не дремлют и следуют по пятам. Отставание «Манчестер Сити» составляет всего 5 очков. В данный момент на счету «канониров» 33 набранных балла в 14-ти проведенных матчах.

В чемпионате Англии «Арсенал» проиграл всего один матч, случилось это в третьем туре против «Ливерпуля» (0:1). После этого поражения «пушкари» не уступали ни в одном турнире. В последнем туре на своем поле обыгран «Брентфорд» со счетом 2:0.

Личные встречи

Между собой «Астон Вилла» и «Арсенал» играют строго два раза в год, в последнее время в кубковых встречах они не пересекались. Предыдущая очная дуэль между соперниками состоялась в январе нынешнего года, в том матче была зафиксирована ничья (2:2).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90