«Арсенал» потеряет очки в матче с «Астон Виллой»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.90

6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Арсенал». Начало игры — в 15:30 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за четырнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 20:14.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках АПЛ «Брайтон» — 4:3.

До того команда обыграла «Вулверхэмптон» (1:0) в АПЛ и «Янг Бойз» (2:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмированы — Баркли, Мингс

Состояние команды: «Астон Вилла» после не самого лучшего старта выправила свое положение и бьется за место в топ-4.

Команда Уная Эмери не проигрывает уже ровно месяц.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» в текущем сезоне занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очков за 14 встреч, и имеет положительную разницу мячей 27:7.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках АПЛ «Брентфорд» — 2:0.

До того команда сыграла вничью с «Челси» (1:1) в АПЛ и обыграла «Баварию» (3:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Габриэль, Хаверц

Состояние команды: «Арсенал» уверенно лидирует в текущем сезоне и выглядит монструозно.

Также команда Артеты уверенно выступают в Лиге чемпионов и «канониры» по праву являются главными фаворитами за чемпионство в АПЛ.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» выиграла последние шесть встреч во всех турнирах

«Арсенал» не проигрывает в 16-ти последних встречах

Последний матч между командами завершился результативной ничьей — 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.55, а победа «Астон Виллы» — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.12.

Прогноз: Вряд ли обе команды будут отсиживаться в обороне и мы увидим голы в ворота обеих команд.

1.90 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Астон Вилла» — «Арсенал» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе забьют — Да за 1.90.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором ни одна из команд не достигнет успеха

3.55 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.55 на матч «Астон Вилла» — «Арсенал» позволит вывести на карту выигрыш 2550₽, общая выплата — 3550₽

Ставка: Ничья за 3.55