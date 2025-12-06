6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Арсенал». Начало игры — в 15:30 мск.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за четырнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 20:14.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках АПЛ «Брайтон» — 4:3.
До того команда обыграла «Вулверхэмптон» (1:0) в АПЛ и «Янг Бойз» (2:1) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмированы — Баркли, Мингс
Состояние команды: «Астон Вилла» после не самого лучшего старта выправила свое положение и бьется за место в топ-4.
Команда Уная Эмери не проигрывает уже ровно месяц.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» в текущем сезоне занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очков за 14 встреч, и имеет положительную разницу мячей 27:7.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках АПЛ «Брентфорд» — 2:0.
До того команда сыграла вничью с «Челси» (1:1) в АПЛ и обыграла «Баварию» (3:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Габриэль, Хаверц
Состояние команды: «Арсенал» уверенно лидирует в текущем сезоне и выглядит монструозно.
Также команда Артеты уверенно выступают в Лиге чемпионов и «канониры» по праву являются главными фаворитами за чемпионство в АПЛ.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» выиграла последние шесть встреч во всех турнирах
- «Арсенал» не проигрывает в 16-ти последних встречах
- Последний матч между командами завершился результативной ничьей — 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.55, а победа «Астон Виллы» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.12.
Прогноз: Вряд ли обе команды будут отсиживаться в обороне и мы увидим голы в ворота обеих команд.
Ставка: Обе забьют — Да за 1.90.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором ни одна из команд не достигнет успеха
Ставка: Ничья за 3.55