прогноз на бой ACA 205, ставка за 2.02

В рамках турнира ACA 205 17 июля состоится поединок Муслима Магомедова и Эльмара Гасанова за титул в полутяжелом весе. Начало — 22:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Муслим Магомедов

Турнирное положение: Непобежденный доминирующий чемпион полутяжелого дивизиона ACA готовится провести очередную успешную защиту своего пояса.

Последние бои: У действующего чемпиона 16 побед в 16 поединках. На отрезке из 5 последних боев Муслим Магомедов уверенно переиграл Евгения Ерохина и Григора Матевосяна, а в предыдущем бою нокаутировал Адлана Ибрагимова во втором раунде.

Состояние бойца: Магомедов — эталонный боец универсального плана с мощнейшей базой самбо. Муслим обладает отличным чувством тайминга, вязким позиционным контролем и невероятной выносливостью, позволяющей удерживать высокий темп на протяжении всех пяти раундов. Как показал последний бой, в стойке Магомедов тоже может удивить.

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Эльмар Гасанов

Турнирное положение: Эльмар занимает вторую строчку рейтинга полутяжелого веса. Гасанов набрал отличный ход и впервые в своей карьере заслужил право подраться за главный титул организации.

Последние бои: Рекорд Эльмара в ММА насчитывает 12 побед и одно поражение. Гасанов идет на впечатляющей серии из пяти побед подряд. В трех недавних поединках он одолел судейскими решениями Фаридуна Одилова, Сулима Баталова и Григора Матевосяна.

Состояние бойца: Гасанов — дисциплинированный и очень цепкий боец, предпочитающий работать прагматично. Эльмар здорово контролирует дистанцию, неплохо защищается от переходов в партер и умело гасит темп соперников в затяжных поединках.

Однако минус такого стиля — отсутствие нокаутирующей мощи.

Статистика для ставок

Муслим Магомедов выиграл все 16 поединков в профессиональной карьере

8 из 12-ти побед в ММА Эльмар Гасанов одержал судейскими решениями

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В титульном противостоянии букмекеры считают Муслима Магомедова безоговорочным фаворитом, оценивая его победу коэффициентом 1.25. На триумф претендента Эльмара Гасанова дают коэффициент 3.95.

Прогноз: Поединок вряд ли получится взрывным с первых минут: оба бойца привыкли работать прагматично и системно. Гасанов постарается избежать работы на настиле, но чемпионский уровень грэпплинга и контроль у сетки от Магомедова сыграет ключевую роль. Муслим постепенно навяжет свою борьбу, засушит атаки претендента и заберет чемпионские раунды за счет давления и активности, доведя бой до уверенной победы по очкам.

2.02 Победа Муслима Магомедова решением судей Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на бой Магомедов — Гасанов позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа Муслима Магомедова решением судей за 2.02.