В рамках турнира ACA 205 17 июля состоится поединок Артема Резникова и Заура Гаджиева в легком весе. Начало — 19:10 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.

Артем Резников

Турнирное положение: Казахстанский боец по прозвищу «Спартанец» стремится прервать нестабильный отрезок в карьере и вернуть себе позиции в верхней части дивизиона. Сейчас Артем занимает девятое место в ростере легковесов.

Последние бои: На отрезке в 5 последних боев у Резникова 2 победы и 3 поражения. В предыдущем выходе в октагон Артем уступил Юсуп-Хаджи Зубариеву решением судей, а ранее нокаутировал Рауша Манфио, но проиграл Дауду Шайхаеву и Юсуфу Раисову.

Состояние бойца: Резников — физически мощный борец с большим арсеналом болевых и удушающих. Главный козырь Артема — способность навязывать силовой клинч, переводить соперников на настил и изматывать их своим позиционным давлением. Традиционно, как и другие борцы, Резников много пропускает в стойке на ближней дистанции. Но главная проблема не в этом. Сложилось впечатление, что у Артема проблемы с психологией и мотивацией. Уж очень неуверенно он выглядел в последних боях.

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Заур Гаджиев

Турнирное положение: Занимая 15-ю позицию в рейтинге легкой категории, Гаджиев получил крупнейший вызов в карьере, который может мгновенно катапультировать его в топ-10.

Последние бои: Рекордr Заура составляет 13 побед и 5 поражений. Гаджиев идет на уверенной серии из четырех побед подряд. В двух предыдущих боях он взял верх над Вадимом Огаром и Имамом Витахановым.

Состояние бойца: Гаджиев — антропометрически крупный и габаритный боец для легкого веса (рост 185 см против 173 см у Резникова) с ярким и агрессивным стилем. Заур опасен в стойке за счет длины конечностей.

Но его защита от тейкдаунов против борцов топового уровня все еще оставляет вопросы.

Статистика для ставок

Заур Гаджиев идет на серии из четырех побед

Резников проиграл трижды на отрезке в 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Заура Гаджиева, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.65. На успех Артема Резникова дают коэффициент 2.35.

Прогноз: Заур Гаджиев постарается воспользоваться преимуществом в рычагах, расстреливая соперника с дальней дистанции. Однако Резников при поддержке родной публики в Алматы сделает максимальную ставку на свои коронные козыри. Артем сократит дистанцию, нивелирует разницу в росте за счет контроля у сетки и будет систематически переводить Гаджиева на настил, контролируя ход встречи и забирая раунд за раундом по очкам.

3.20 Победа Артема Резникова решением судей Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на бой Резников — Гаджиев принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Победа Артема Резникова решением судей за 3.20.