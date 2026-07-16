В рамках турнира ACA 205 17 июля состоится поединок Артема Резникова и Заура Гаджиева в легком весе. Начало — 19:10 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.
Артем Резников
Турнирное положение: Казахстанский боец по прозвищу «Спартанец» стремится прервать нестабильный отрезок в карьере и вернуть себе позиции в верхней части дивизиона. Сейчас Артем занимает девятое место в ростере легковесов.
Последние бои: На отрезке в 5 последних боев у Резникова 2 победы и 3 поражения. В предыдущем выходе в октагон Артем уступил Юсуп-Хаджи Зубариеву решением судей, а ранее нокаутировал Рауша Манфио, но проиграл Дауду Шайхаеву и Юсуфу Раисову.
Состояние бойца: Резников — физически мощный борец с большим арсеналом болевых и удушающих. Главный козырь Артема — способность навязывать силовой клинч, переводить соперников на настил и изматывать их своим позиционным давлением. Традиционно, как и другие борцы, Резников много пропускает в стойке на ближней дистанции. Но главная проблема не в этом. Сложилось впечатление, что у Артема проблемы с психологией и мотивацией. Уж очень неуверенно он выглядел в последних боях.
Заур Гаджиев
Турнирное положение: Занимая 15-ю позицию в рейтинге легкой категории, Гаджиев получил крупнейший вызов в карьере, который может мгновенно катапультировать его в топ-10.
Последние бои: Рекордr Заура составляет 13 побед и 5 поражений. Гаджиев идет на уверенной серии из четырех побед подряд. В двух предыдущих боях он взял верх над Вадимом Огаром и Имамом Витахановым.
Состояние бойца: Гаджиев — антропометрически крупный и габаритный боец для легкого веса (рост 185 см против 173 см у Резникова) с ярким и агрессивным стилем. Заур опасен в стойке за счет длины конечностей.
Но его защита от тейкдаунов против борцов топового уровня все еще оставляет вопросы.
Статистика для ставок
- Заур Гаджиев идет на серии из четырех побед
- Резников проиграл трижды на отрезке в 5 боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Заура Гаджиева, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.65. На успех Артема Резникова дают коэффициент 2.35.
Прогноз: Заур Гаджиев постарается воспользоваться преимуществом в рычагах, расстреливая соперника с дальней дистанции. Однако Резников при поддержке родной публики в Алматы сделает максимальную ставку на свои коронные козыри. Артем сократит дистанцию, нивелирует разницу в росте за счет контроля у сетки и будет систематически переводить Гаджиева на настил, контролируя ход встречи и забирая раунд за раундом по очкам.
Ставка: Победа Артема Резникова решением судей за 3.20.