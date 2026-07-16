В рамках турнира ACA 205 17 июля состоится титульный поединок Жосиеля Силвы и Рената Ондара в легчайшем весе. Начало — 21:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.74.

Жосиель Силва

Турнирное положение: Бразильский чемпион легчайшего дивизиона ACA по прозвищу «Мясник» готовится к очередной сложнейшей защите своего титула. Силва взял пояс в начале прошлого года.

Последние бои: У Жосиеля 23 победы и 7 поражений в карьере. В предыдущих поединках Силва нокаутировал Олега Борисова, решением судей одолел Павла Витрука и Мурада Каламова, а его последний бой против Александра Подлесного был признан несостоявшимся.

Состояние бойца: Силва опытный, чрезвычайно стойкий и техничный ударник с хорошим чувством тайминга. Бразилец отлично держит дистанцию, грамотно защищается от тейкдаунов и обладает высокой выносливостью, позволяющей выдерживать высокий темп на протяжении всех пяти раундов. Стоит также напомнить и о его арсенале: локти с разворота, колени в прыжке и хай-кики под неожиданными углами Силва выбрасывает регулярно.

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Ренат Ондар

Турнирное положение: Ондар подошел к главному бою в своей карьере на внушительной победной серии. Россиянин сейчас находится на второй строчке рейтинга легчайшего дивизиона.

Последние бои: Ренат идет на впечатляющей серии из шести побед подряд. В трех последних боях Ондар взял верх судейскими решениями над Осимхоном Рахмоновым, Курбаном Гаджиевым и Мурадом Каламовым.

Состояние бойца: Ондар физически мощный, агрессивный боец с непрерывным прессингом. Он отлично миксует жесткие серии в стойке с силовым контролем у сетки, буквально навязывая соперникам изнуряющий темп.

Минус такого стиля в том, что россиянин нередко заигрывается в атаке, забывая про защиту.

Статистика для ставок

Ренат Ондар 4 из своих пяти последних боев выиграл судейскими решениями

Жосиель Силва не проигрывает на протяжении пяти боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В со-главном событии вечера букмекеры отдают небольшое преимущество действующему чемпиону, предлагая на победу Жосиеля Силвы коэффициент 1.70. На успех Рената Ондара дают коэффициент 2.15.

Прогноз: Противостояние обещает быть очень напряженным и тактически вязким. Ондар будет искать возможность пробиться на ближнюю дистанцию, чтобы давить чемпиона у сетки, в то время как Силва сделает ставку на встречную работу на отходе и контроль дистанции. Оба бойца обладают высоким бойцовским IQ и прекрасной функциональной подготовкой, поэтому поединок с высокой вероятностью затянется и пройдет всю отведенную дистанцию.

1.74 Полный бой Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на бой Силва — Ондар позволит вывести на карту выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: Полный бой за 1.74.