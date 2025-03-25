Очередной бой Блаховича закончился скандалом. UFC списал со счетов польского ветерана

Поединок против Карлоса Олберга на турнире UFC London стал первым для Яна Блаховича за последние 2 года. Польский ветеран выглядел лучше оппонента, однако судьи оставили бывшего чемпиона дивизиона без победы

Сделал для победы все и даже больше

Бывший чемпион полутяжелого дивизиона UFC Ян Блахович отсутствовал в октагоне почти 2 года из-за травмы. Но в минувшие выходные польский ветеран вернулся в клетку в поединке против восходящей звезды категории Карлоса Олберга.

Типичная ситуация, когда UFC пытается провести в топы более молодого и перспективного парня через возрастного соперника, показывающего в последнее время далеко не самые стабильные выступления.

По логике матчмейкеров, Ян должен был стать легкой мишенью и трамплином для Олберга на пути к титульному бою. Однако польский ветеран вернулся в октагон не просто отбывать номер, а драться на победу.

С первых секунд встречи бывший чемпион завладел инициативой и поддавливал своего молодого оппонента. Ян постепенно сокращал дистанцию, поджимая Олберга к сетке. Поляк раз за разом доносил до головы противника джебы и набирал очки.

Карлос Олберг против Яна Блаховича globallookpress.com

Попадания были не столь сильными. Но их было гораздо больше, чем у Олберга, работавшего вторым номером. Ян однозначно забрал в свой актив первый отрезок и также уверенно продолжил вести бой после перерыва.

Карлос выжидал удобного момента, вот только поляк не предоставлял ему возможности для нанесения нокаутирующего удара, как многие предыдущие оппоненты. И лишь в заключительном отрезке поединок приобрел иной характер.

Недовольный развитием событий Олберг неожиданно пошел вперед. Несколько раз он неплохо попал по своему противнику и даже открыл ему небольшую сечку на лице. В целом, поединок выглядел конкурентным, но при всех прочих равных должны были учитываться давление и прессинг со стороны Блаховича.

Ян забрал первые 2 раунда, Карлос выглядел лучше только в заключительной пятиминутке. Однако все трое судей решили иначе. С одинаковым счетом 29:28 победу в данном поединке одержал Олберг, что вызвало массу вопросов и разногласий.

Три последних боя Блаховича закончились скандалами

Магомед Анкалаев — бывший соперник Блаховича globallookpress.com

После очередного выступления польский ветеран окончательно закрепил за собой репутацию одного из самых противоречивых и скандальных бойцов промоушена. Подобные ситуации для Блаховича стали уже закономерностью.

За три предыдущих боя у бывшего чемпиона два поражения и ничья. Последняя победа была достигнута еще в 2022 году над Александром Ракичем. Причем тогда соперник Яна травмировал ногу прямо посреди боя.

Спустя несколько месяцев, был тот самый скандальный поединок с Магомедом Анкалаевым за вакантный титул. Поляк забрал первую половину встречи, но стремительно сдал к экватору. А чемпионские раунды так и вовсе проиграл с разгромным счетом.

Тем не менее, судьи зафиксировали ничью. В общем-то, для промоушена это был положительный исход. Ведь в Анкалаеве так же, как и в Блаховиче, UFC не видел будущей звезды полутяжелого веса.

Ян Блахович globallookpress.com

По этой причине через Яна решили провести в топы категории еще вчерашнего чемпиона среднего дивизиона Алекса Перейру. Стартовый отрезок противостояния поляк забрал в одностороннем порядке, благодаря грамотной работе в клинче.

В двух последующих раундах Ян борол оппонента в стойке и перебивал бразильца на средней дистанции. Казалось бы, сделал все для победы, но нет. Звездный статус Перейры сказал свое слово.

Судьи отдали поединок Алексу, оставив его оппонента ни с чем. И вот, спустя 2 года, практически идентичная ситуация. Поляк дал трудный бой Олбергу, который в преддверии их встречи находился буквально в одном шаге от титульного поединка.

По мнению многих независимых экспертов, Ян был лучше. Но бывшего чемпиона дивизиона снова ограбили. И тут возникает вопрос: чем же Блахович так не угодил UFC?

На пике побеждал тогда, когда не нужно

Ян Блахович — Ретроспектива карьеры

В былые годы полутяжелый дивизион считался одним из зрелищных в промоушене. В период с 2014-го по 2019-й категория была переполнена опытными ударниками, талантливыми борцами и такими гигантами, как Джон Джонс и Даниэль Кормье.

В те годы Ян Блахович не показывал выступлений на топ-уровне. Его время настало только тогда, когда начала происходить смена поколений. Будучи уже возрастным бойцом, поляк вышел на победную серию и приблизился к титульному поединку.

Но даже 5 лет назад, несмотря на внушительный послужной список, UFC не видел в нем чемпиона. Взор руководства UFC пал на проспекта Доминика Рейеса, который едва не нанес поражение самому Джону Джонсу. Казалось, американец в битве за вакантный титул разберет Яна без особых проблем.

Однако поляк оформил жесткий нокаут во втором раунде и неожиданно стал чемпионом в полутяжелом дивизионе. А впоследствии провел удачную защиту титула против непобежденного Исраэля Адесаньи, чья победа была бы для лиги гораздо выгоднее.

Получается, Блахович дважды испортил планы промоушену, и Дана Уайт этого не забыл. Время неумолимо шло, поляк подобрался к отметке в 40 лет. Это тот возраст, когда бойцов стремительно списывают со счетов, давая им в соперники молодых и голодных проспектов.

Вот только Блахович своего последнего слова в титульной гонке еще не сказал. А его выступление в недавнем поединке против Олберга тому подтверждение. Причина, по которой на минувшем турнире в Лондоне победу отдали молодому новозеландцу, предельна проста.

Карлосу 34 года, он шел на серии из семи побед и еще не перестал прогрессировать. У этого бойца есть время стать большой звездой в отличие от 42-летнего Блаховича. Вновь сыграла финансовая и медийная составляющая, но не спортивная. Поэтому удивляться поражению польского ветерана в том поединке, где он был лучше, не стоит.