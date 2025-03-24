Чемпионство Эдвардса было случайным. И Шон Брэди наглядно это показал

3 марта в главном событии вечера на турнире в UFC London Леон Эдвардс уступил удушающим приемом в четвертом раунде Шону Брэди, потерпев второе поражение кряду. После такого провала о поясе в полусреднем весе британцу можно забыть

Худший бой Эдвардса в карьере

На протяжении всей своей карьеры в смешанных единоборствах Леон Эдвардс удачно выступал на домашних турнирах, раз за разом радуя местных фанатов победами. В преддверии очередного ивента в Лондоне у «Рокки» был только один проигрыш в Англии — неудача в поединке с Белалом Мухаммадом в прошлом году.

В минувшие выходные бывшему чемпиону полусреднего дивизиона выпал шанс закрыть то поражение и вернуться в титульную гонку. На его пути встал пятый номер рейтинга Шон Брэди, очередной базовый борец.

В общем, типичное противостояние кикбоксера высочайшего класса против мастера партерных баталий. В таком поединке важно было первым реализовать свой геймплан на игру и начать набирать очки уже с первых секунд.

Именно этим и занялся Шон Брэди. Американец прессинговал своего противника в стойке, подбираясь к нему все ближе, с целью зайти в партер. Леон в привычной манере аккуратно присматривался к противнику, расстреливая того на дальней дистанции джебами и мидл-киками.

UFC Лондон: Шон Брэди — Слова после боя

Несмотря на внушительный арсенал приемов Эдвардса в стойке, к удивлению многих, он смотрелся в ударной технике хуже своего оппонента. А под конец раунда Шон уже провел первый тейкдаун. Время шло, но Эдвардс так и не собирался включаться на полную.

Как только прозвучал свисток на второй раунд, Брэди мгновенно бросился оппоненту в ноги, снова стянув его вниз. Американец занял выгодную позицию в партере, контролировал противника и наносил ему многочисленные удары.

В 3-4 отрезках одностороннее доминирование Шона продолжилось. Эдвардс к тому времени уже выглядел психологически подавленным. В чемпионских раундах преимущество Брэди по ударам казалось просто невероятным: 108 на 8.

Развязка произошла на 17-й минуте встречи. Измученный бесконечным натиском в партере, Леон попался на гильотину и сдался. Для «Рокки» это, пожалуй, худший бой в его карьере. О каких чемпионских амбициях англичанина может идти речь после столь неудачного выступления?

Усман и Мухаммад оказались правы

Белал Мухаммад globallookpress.com

Два бывших соперника Леона Эдвардса еще за несколько дней до начала турнира в Лондоне заявили, что британец не справится с натиском Брэди в партере. По мнению действующего чемпиона дивизиона Белала Мухаммада, все дело не только в навыках, но и психологии.

Всему виной чересчур методичная работа в стойке и страх пропустить удар навстречу при размене на ближней дистанции. Ко всему этому палестинец также добавил пробелы в защите от тейкдаунов со стороны Эдвардса. А вот, что говорил бывший чемпион дивизиона Камару Усман:

«Шон Брэди просто собирается реализовать тот же самый план на игру, который был у меня и Белала. Способность Шона Брэди бороться в сочетании с прессингом работает лучше, чем атака Леона в стойке. Я считаю, что Шон собирается реализовать это преимущество.

Конечно, атаковать нас, борцов, комбинациями можно. Но, в конце концов, такой стиль с постоянными тейкдаунами уже показал, что Леон со временем устает. Я вижу, что Шон сможет это сделать. Если бы мне пришлось выбирать победителя в этой паре, я бы отдал предпочтение Брэди»

Шон Брэди против Леона Эдвардса globallookpress.com

В итоге, так и получилось. Почти каждая попытка тейкдауна со стороны Брэди оказалась удачной, а Эдвардс по окончании противостояния стал обладателем сразу нескольких антирекордов:

1. Ранее в карьере «Рокки» никогда не проигрывал досрочно. Если он и уступал своим соперникам, то только судейским решением

2. Британец впервые в смешанных единоборствах уступил дважды подряд

3. Эдвардс впервые в своей карьере проиграл 2 поединка подряд на домашнем турнире в Англии

4. В двух последних раундах поединка Леон не нанес своему сопернику ни одного удара

5. Эдвардс позволил Шону контролировать себя на канвасе 4 минуты и 57 секунд за один раунд. Брэди перебил абсолютный рекорд по этому показателю, ранее принадлежавший Хамзату Чимаеву.

Чемпионство Эдвардса — это случайность

Леон Эдвардс (справа) globallookpress.com

После сенсационной победы Эдвардса летом 2022 года над Камару Усманом, многие увидели в британце будущее полусреднего дивизиона. Предпосылки стать наследником великого Жоржа Сен-Пьера, исходя из статистики, у «Рокки» присутствовали.

Все-таки британец не стал чемпионом-однодневкой, а провел 2 защиты титула. Однако прошедший поединок с Брэди показал, что вся эта история с восхождением на трон в полусреднем дивизионе не более, чем случайность.

Леон Эдвардс находится на одном и том же уровне уже несколько лет, а его кондиции точно не соответствуют чемпионским. Надо признать, что британец развил неплохой уровень контратакующей борьбы. Однако защита на настиле — это ахиллесова пята.

Так было в его дебюте в UFC, когда Усман забрал их первый бой единогласным решением судей. «Нигерийский кошмар» оказался в шаге от подобного исхода и в реванше. Почти 20 минут работы первым и в стойке, и в партере вели его к очередному триумфу, но тот самый хай-кик в концовке все изменил.

Третий поединок Леона против Камару проходил на встречных курсах. Нигериец прессинговал, а «Рокки» все так же методично работал на дальней дистанции и победил решением большинства только благодаря тому, что поединок проходил дома, в Англии.

Определенные проблемы в борьбе у Эдвардса присутствовали даже в поединке с Колби Ковингтоном, который взвинтил обороты в чемпионских раундах. Последние 2 неудачных боя против Мухаммада и Брэди расставили все на свои места и показали реальный уровень Леона.

Безусловно, он заслуживает место в топ-10 лучших полусредневесов UFC. Однако на сегодняшний день в дивизионе есть бойцы, которые гораздо сильнее Эдвардса. При таких проблемах в борьбе вернуть чемпионский пояс для «Рокки» практически невыполнимая задача.