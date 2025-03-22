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    Усман считает, что Брэди победит Эдвардса за счет борьбы

    Бои ММА UFC Камару Усман Леон Эдвардс
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман выбрал Шона Брэди фаворитом в поединке против Леона Эдвардса, который пройдет в ночь с 22 на 23 марта.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Шон Брэди просто собирается реализовать тот же самый план на игру, который был у меня и Белала. Способность Шона Брэди бороться в сочетании с прессингом работает лучше, чем атака Леона в стойке. Я считаю, что Шон собирается реализовать это преимущество. Конечно, атаковать нас, борцов, комбинациями можно. Но, в конце концов, такой стиль с постоянными тейкдаунами уже показал, что Леон со временем устает. Я вижу, что Шон сможет это сделать. Если бы мне пришлось выбирать победителя в этой паре, я бы отдал предпочтение Брэди»

    Брэди занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. К бою с Эдвардсом Шон подошел на серии из трех выигранных поединков кряду.

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