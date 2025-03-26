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    Морено подерется с Эрцегом, Добер против Торреса. Анонс карда UFC Mexico

    Морено нацелен на титульник, Торрес и Росас рассчитывают на попадание в топ-15

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    Брэндон Морено
    В ночь с 29 на 30 марта состоится турнир UFC Mexico. В главном событии вечера в наилегчайшем весе подерутся Брэндон Морено и Рауль Росас

    Бои предварительного карда

    1. Остин Хабард встретится в легком весе с Маркелем Медеросом

    2. Джамал Эммерс в полулегком весе подерется с Габриэлем Мирандой

    3. Рафа Гарсия в легком весе сразится с Винсом Пичелом

    4. Джулиа Поластри встретится в женском минимальном весе с Лупитой Годинез

    5. Мелькуизаль Коста в полулегком дивизионе подерется с Кристианом Родригезом

    6. Атеба Гаутие в среднем весе встретится с Хосе Мединой

    7. Эдгар Чайрез в наилегчайшем дивизионе проведет бой с Сиджеем Вергарой

    8. Давид Мартинез в легчайшем весе встретится с Саймоном Оливейрой

    Brandon Moreno vs Steve Erceg | Full Fight Marathon

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Мехико откроет поединок в наилегчайшем дивизионе с участием местного бойца Роналдо Родригеза и представителя Канады Кевина Борхаса. Текущая форма соперников кардинально отличается.

    Роналдо подошел к очередному поединку на серии из восьми побед. Однако только 2 из них были добыты в UFC. В дебюте мексиканец без проблем разобрался с Денисом Бондарем, выиграв сабмишном. А затем одолел многоопытного Одэ Осборна раздельным решением.

    Стилистически Родригез представляет собой универсального бойца, способного доставить проблемы оппоненту и в партере, и в стойке. Его очередной противник ярко выраженный ударник. Правда, в UFC Борхас зарекомендовал себя не лучшим образом.

    Оба предыдущих поединка в промоушене канадец проиграл и теперь находится на грани увольнения. Для Родригеза это отличная возможность продлить свою победную серию на домашнем турнире в Мексике.

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    • В легчайшем весе состоится поединок с участием восходящей звезды Рауля Росаса и Винса Моралеса. Как и в предыдущем бою, парни подошли к очному противостоянию в разной форме. На 20-летнего Росаса у UFC большие планы.

    Его аккуратно ведут вверх по карьерной лестнице, подбирая удобных оппонентов. За 5 предыдущих поединков в промоушене «Эль-Ниньо» одержал 4 победы и потерпел только одно поражение. В предыдущей встрече одолел единогласным решением судей Аори Куиленга.

    Громких имен в послужном списке Росаса пока что нет. Он конкурирует с ветеранами и нестабильными середняками легчайшего дивизиона. Но его очередной оппонент не может похвастаться удачными выступлениями даже на таком уровне.

    В двух боях в промоушене Винс проиграл недавно уволенному из UFC Тейлору Лапиусу и вчерашнему дебютанту Элайдже Смиту. Шансов на успех против Росаса очень мало. Если Моралес хочет выиграть, то ему придется превзойти самого себя и сильно удивить противника.

    Рауль Росас
    globallookpress.com

    В среднем весе пройдет бой между бывшим претендентом на временный титул Келвином Гастелумом и очередным проспектом Джозефом Пайфером. Каждый ранее уже успел зарекомендовать себя, как высококлассного ударника.

    В более молодые годы Гастелум дал трудный бой даже Адесанье, хоть и проиграл ему. Вообще, в среднем дивизионе карьера Келвина в последнее время складывалась не очень удачно. На его счету 3 победы и 3 поражения за 6 боев.

    Но и проигрывал американец исключительно топам вроде Джареда Каноннира и Роберта Уиттакера. В последнем поединке одержал победу единогласным решением судей над Даниэлом Родригезом. Хватит ли этого для очередного успеха вопрос спорный, ведь Пайфер пребывает в очень хорошей форме.

    У него 4 победы и только одно поражение в UFC судейским решением от Джека Херманссона. Параллельно Джозеф удачно выступал за последние 2 года на турнирах по грэпплингу, где одержал 3 победы.

    Морено и Торрес намерены порадовать местных фанатов

    Дрю Добер
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в легком весе состоится поединок с участием еще одного мексиканца Мануэля Торреса и представителя США Дрю Добера. Оба являются бойцами около топового уровня.

    Добер ранее долгое время пребывал в топ-15, где подрался со многими звездами включая, Ислама Махачева, Ренато Мойкано и Бенеила Дариуша. Однако каждому из них американец проиграл, да и в последнее время его карьера идет по нисходящей.

    За 5 предыдущих поединков у американца 3 поражения и 2 победы. В недавнем бою он уступил техническим нокаутом Джину Силве, который вышел на тот поединок на коротком уведомлении.

    Что касается очередного оппонента, то до недавнего времени Торрес не знал поражений в лучшей лиге мира и выиграл 3 дебютных боя досрочно. Но амбиции мексиканца разрушил нынешний представитель топ-15 Игнасио Бахамондес, отправивший Мануэля в нокаут уже в первом раунде.

    Стилистически этот поединок удобен как для Добера, так и для Торреса. Оба неплохо действуют на ближней и средней дистанции в стойке, а также обладают мощным ударом. Шансы на успех примерно равны. За Добером опыт, а на стороне Торреса преимущество в технике и скорости.

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    • В главном событии вечера в наилегчайшем дивизионе состоится поединок Брэндона Морено и Стива Эрцега. Парни занимают вторую и восьмую строчки в рейтинге. И оба еще не сказали своего последнего слова в титульной гонке.

    Морено бывший чемпион дивизиона. На его счету 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих поединков, однако все бои проходили исключительно на уровне топ-5. В последнем бою он одолел единогласным решением судей с разгромным счетом Амира Альбази, доминируя над ним на всех этажах.

    Фанатам Брэндон больше запомнился, как ярко выраженный ударник. Однако побед сабмишном в карьере у него даже больше чем нокаутом: 11 против пяти. Ко всему этому можно также добавить и невероятный опыт выступлений в дивизионе.

    И даже после потери титула Морено ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Для Эрцега, переживающего спад, это очередная проверка на прочность. Звезда австралийца зажглась очень быстро. После трех побед кряду он вышел на титульный поединок и дал конкурентный бой Александре Пантоже, но проиграл по очкам.

    Однако далее уже в первом раунде упал в нокаут от Кая Кара-Франса. Кажется, в UFC явно поторопились с продвижением Стива. Потенциал у австралийца большой, но опыта на топ-уровне сильно не хватает.

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